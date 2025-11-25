Alerta por incremento de actividad sísmica en el volcán Puracé: SGC afirma que continúa en alerta Amarilla

Las emisiones de gases del volcán Puracé han generado columnas de hasta 1,6 kilómetros de altura, con dispersión hacia el suroccidente del Cauca - crédito SGC

Las recientes observaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) identificaron un incremento en las señales sísmicas bajo el cráter del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, a escasa distancia de Popayán.

Este fenómeno se manifiesta a menos de un kilómetro de profundidad y ha coincidido con un notable aumento en la emisión de gases.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información de la entidad, estas emanaciones han formado columnas de hasta 1,6 km de altura, desplazándose principalmente hacia el suroccidente y, en ocasiones, acompañadas de pequeñas cantidades de ceniza.

Estos procesos de desgasificación, según la entidad, pueden ir acompañados de pequeñas emisiones de ceniza, fenómeno que, aunque de alcance restringido, constituye técnicamente una erupción menor.

El comportamiento del volcán se mantiene bajo alerta Amarilla, lo que implica la posibilidad de episodios esporádicos de ceniza, cuyo impacto depende en gran medida de la dirección del viento.