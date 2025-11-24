Colombia

Exintegrante del M-19 relató episodio dramático entre Gustavo Petro y su exesposa: “La encontré con un arma y a él drogado”

La exesposa de Gustavo Petro refutó las declaraciones de Everth Bustamante, exsenador y exintegrante del M-19

Everth Bustamante, exsenador y exintegrante del M-19; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Presidencia

El exsenador y exintegrante del M-19 Everth Bustamante aseguró que vivió un episodio tenso con la entonces esposa de Gustavo Petro durante la primera mitad de la década de los noventa.

Bustamante expuso este hecho por primera vez en su libro “Rebeldía, armas y democracia” y lo relató, en detalle, en entrevistas concedidas a Blu Radio y Semana: “La encontré con un arma y a él drogado”, afirmó sobre el entonces representante a la Cámara, quien hoy ocupa la Presidencia de Colombia.

Según la versión de Bustamante, un sábado de 1992, uno de los escoltas de Petro llegó a su casa en Bogotá en busca de ayuda.

Everth Bustamante aseguró que un sábado de 1992, uno de los escoltas de Petro llegó a su casa en Bogotá en busca de ayuda - crédito Colprensa/Presidencia

“El representante Petro está en una situación incontrolable en su apartamento”, le dijo, según reconstruyó el propio Bustamante en conversación con Semana.

Al acudir al domicilio, ubicado en el norte de la capital colombiana, el exsenador describió una escena de alta tensión: “La encontré con un arma porque Petro estaba en una condición totalmente deplorable; era evidente que había consumido droga y alcohol”, relató en la entrevista con Blu Radio.

Indicó que en el apartamento también se encontraban otras dos personas, quienes, puntualiza, solían acompañar a Petro en distintos viajes.

El episodio, que nunca había salido a la luz pública hasta ahora, ocupa un apartado central en el capítulo dedicado a Petro en las memorias de Bustamante. El exmilitante del M-19 explicó en Blu Radio que había elegido reservar la historia para su libro al considerarla especialmente delicada. “No quise contaminar el texto con conductas tan cuestionadas”, explicó sobre la decisión de incluir estos hechos solo en la parte final del volumen dedicado al actual mandatario.

Everth Bustamante indicó que en el apartamento también se encontraban otras dos personas, quienes, puntualiza, solían acompañar a Petro en distintos viajes - crédito Colprensa

Según su relato, Bustamante consideró que el incidente le permitió comprender ciertas dinámicas personales y políticas de quien entonces era su compañero de movimiento: “Ese solo hecho fue para mí suficiente entender quién era Gustavo Petro”.

Sostuvo que, desde entonces, optó por distanciarse por completo del dirigente. De acuerdo con lo que ha sostenido en diversos medios, ese distanciamiento se transformó con los años en una ruptura política irreversible. “Luego me acusó de ser un traidor”, recordó en la entrevista con Blu Radio.

Semana recogió también otras impresiones de Bustamante al hilo del episodio. Agregó que desde el punto de vista personal ese hecho lo decepcionó profundamente de Petro: “Eso indica que no hay principios, no hay ética, no hay respeto por la familia... ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro”, consignó según las declaraciones recogidas por Semana.

Por su parte, la exesposa de Gustavo Petro, sin ser mencionada por nombre en las entrevistas, desmintió la versión de Everth Bustamante en declaraciones a Semana.

“No es cierto. Es falso lo que dice Bustamante”, contestó. Aclaró que no volvió a tener un arma de fuego desde que se desmovilizó de la guerrilla del M-19.

“Eso que cuenta Everth Bustamante nunca pasó. Es calumnia. No ocurrió. No tuve un arma y, si la hubiera tenido, no habría hecho eso. Él es el papá de mis hijos y siempre lo he defendido. Es totalmente falso”, puntualizó en diálogo con la revista.

Además, señaló imprecisiones en el relato, como la dirección del apartamento, y anunció que solicitará a Bustamante que se retracte o presente pruebas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Sin embargo, Everth Bustamante precisó en Blu Radio que la exesposa de Gustavo Petro sabe la verdad, pero que comprende porque no quiero decirle en público.

La controversia sobre este episodio se suma a otras críticas vertidas por Bustamante a lo largo de sus memorias y entrevistas, en las que minimiza el papel de Petro en la historia del M-19 y lo cuestiona por el uso de símbolos de ese movimiento en su carrera política posterior.

