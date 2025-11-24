Criminal que confesó haber matado al sacerdote Darío Valencia Uribe en Pereira fue enviado a prisión

El procesado aceptó los cargos en su contra ante las pruebas presentadas por las autoridades - crédito Fiscalía General de la Nación

El hallazgo del cuerpo de Darío Valencia Uribe, sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, desató una ardua investigación que terminó con la detención de Julián Eduardo Cifuentes Gómez, señalado de perpetrar el brutal ataque.

Durante la jornada del 24 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que después de la presentación de pruebas en contra del señalado, un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cifuentes Gómez, el presunto responsable del crimen ocurrido el 25 de abril de 2024.

La reconstrucción de los hechos indicó que el acusado se reunió con el sacerdote para concretar el pago de $30 millones por la compra de una camioneta. Según la investigación, tras subir al vehículo, Cifuentes Gómez habría disparado en repetidas ocasiones contra Valencia Uribe y, con el objetivo de dificultar la labor de las autoridades, arrojó el cuerpo en una zona rural del municipio de Belalcázar (Caldas).

Del mismo modo, la investigación determinó que el criminal trasladó el automotor a un lavadero de carros, intentando eliminar rastros de sangre y otras evidencias que pudieran comprometerlo.

La coordinación entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional resultó determinante para ubicar el cuerpo del sacerdote en septiembre de 2024, lo que permitió avanzar en el proceso judicial.

El señalado ingresó al país en compañía de las autoridades para enfrentar el proceso judicial en su contra - crédito Fiscalía General de la Nación

Adicional, se confirmó que el 29 de abril de 2024, el presunto agresor abandonó el país y viajó a Francia, donde fue localizado gracias a una notificación roja de Interpol.

Tras su localización en territorio francés, se gestionó la extradición de Cifuentes Gómez a Colombia y en el momento de su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, las autoridades procedieron a su captura.

El señalado aceptó su responsabilidad en la muerte del sacerdote

Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez de control de garantías, imputándole cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante la audiencia, el procesado aceptó los cargos que se le atribuyen en medio del proceso judicial por la muerte del párroco Darío Valencia Uribe.

Las autoridades demostraron que el señalado es el responsable del fatal ataque - crédito Fiscalía General de la Nación

Testigos confirmaron la actitud sospechosa del agresor

El hallazgo de manchas de sangre en la parte trasera de una camioneta Nissan y el comportamiento inusual del señalado, que se encontraba cubierto de lodo, alertaron a los trabajadores de un lavadero de Viterbo y se convirtieron en piezas clave para la investigación sobre la desaparición del padre Darío Valencia.

Según informó el diario La Patria de Manizales, el involucrado fue visto horas después del asesinato en el lavadero Las Palmas, conduciendo el vehículo del religioso. Testigos relataron que el hombre llegó al establecimiento con lodo hasta el cuello, portando guantes azules, y exigió que el automóvil fuera limpiado de inmediato.

Su actitud levantó sospechas entre los empleados y la inquietud incrementó cuando encontraron manchas de sangre en la parte trasera del vehículo. Además, el sujeto solicitó herramientas para desmontar la silla del conductor, que finalmente desechó en el lugar.

La comunidad lamenta el desenlace del sacerdote, que era muy querido en la región - crédito Cristoenlared/Facebook

Durante la inspección del automóvil, los investigadores encontraron tres vainillas percutidas, una navaja verde en el suelo y dos armas de fuego bajo el asiento, una de ellas de tipo traumático. De acuerdo con el reporte del diario local, el acusado entregó el arma traumática a uno de los trabajadores y ocultó la otra en su cinturón. Además, se despojó de su ropa y la regaló al personal del lavadero.

Todas estas acciones fueron tomadas en cuenta por los investigadores que llevaron a cabo el proceso, por lo que el agresor tuvo que declararse culpable ante la contundencia de las pruebas y el reporte de los testigos.