Colombia

Por alerta en el espacio aéreo de Venezuela, más de 1.500 pasajeros colombianos han sido afectados: esto dijo la Aerocivil

Las cancelaciones se dieron como una medida de seguridad para los pasajeros, luego de que se intensificaran las actividad militares de Estados Unidos en el Caribe

Desde ayer las aerolíneas han
Desde ayer las aerolíneas han suspendido sus vuelos a Venezuela, especialmente desde El Dorado - crédito Aeropuerto El Dorado

El impacto de la reciente alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la seguridad en el espacio aéreo venezolano ha provocado la cancelación de vuelos y ha dejado a al menos 1.500 viajeros afectados, según informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia en un comunicado oficial.

La advertencia de la FAA, que señala la presencia de “actividad militar” y amenazas crecientes en la región, ha llevado a que las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela adopten medidas autónomas para proteger tanto a los pasajeros como a sus operaciones.

La Aerocivil detalló que la mayoría de los afectados se encuentran en Bogotá, donde las cancelaciones han tenido mayor repercusión.

La Aerocivil informó que tras cancelación de vuelos a Venezuela al rededor de 1.500 pasajeros se han visto afectados. En el video: Coronel (r) Álvaro Mujica, secretario de Autoridad Aeronáutica de Aerocivil - crédito @EltrinoCo / X

En palabras de la entidad, “las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá”.

El organismo colombiano también se refirió a los desvíos de rutas implementados por aerolíneas europeas y sudamericanas que habitualmente sobrevuelan territorio venezolano.

Frente a esta situación, la Aerocivil ha fortalecido sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones, con el objetivo de garantizar la prestación segura de los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo colombiano. Esta medida busca responder a los cambios en las rutas internacionales y asegurar la continuidad de las operaciones en la región.

Mientras tanto, compañías como Wingo y Satena han mantenido su operación regular hacia el país vecino, según confirmó Álvaro Giovanni Mujica, secretario de la Autoridad Aeronáutica.

La Aerocivil emitió comunicado acerca
La Aerocivil emitió comunicado acerca de los desvíos de los vuelos de Europa y Sudamérica que sobrevuelan Venezuela - crédito @AerocivilCol / X

En contraste, varias aerolíneas comerciales cancelaron sus vuelos desde Venezuela desde el sábado pasado, de acuerdo con datos del sitio web Flightradar24 y el sitio web oficial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela.

La aerolínea española Iberia también anunció la cancelación de sus vuelos a Caracas desde el lunes 24 de noviembre y hasta nuevo aviso, aunque el vuelo programado para el sábado 22 de noviembre desde la capital venezolana hacia Madrid sí partió. Un portavoz de Iberia declaró a Reuters: “La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país”.

La FAA, en su alerta, advirtió sobre posibles interferencias a los sistemas de navegación por lo que varias aerolíneas cancelaron vuelos o ajustaron las trayectorias para evitar el espacio aéreo venezolano.

Entre las compañías que ya cesaron temporalmente sus operaciones se encuentran Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Latam Airlines (Chile), GOL (Brasil) y Caribbean Airlines. Otras, como Copa Airlines, Laser Airlines, PlusUltra y Turkish Airlines, han optado por continuar operando, aunque extremando las precauciones.

El Aeropuerto internacional Maiquetia de
El Aeropuerto internacional Maiquetia de Caracas, confirmó la cancelación de varios vuelos - crédito Archivo IAIM

La autoridad de aviación de Venezuela explicó que uno de los motivos de los movimientos militares en la región responde al aniversario de la fuerza aérea del país, un hecho que se ve influido por la presencia de Estados Unidos en las costas cercanas.

El secretario de la Aerocivil recordó que, conforme al Convenio de Chicago, los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de la aviación civil y no pueden comprometer la seguridad de las aeronaves comerciales.

Ante las afectaciones, la Aeronáutica Civil ha convocado para este lunes 24 de noviembre una reunión clave con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas, con el objetivo de coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible.

En este contexto, la situación en el espacio aéreo venezolano continúa siendo objeto de seguimiento y coordinación internacional, mientras las autoridades y las aerolíneas buscan restablecer la normalidad y minimizar los riesgos para los pasajeros y las tripulaciones.

