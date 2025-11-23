Colombia

Wilson Ruiz arremetió contra Gustavo Petro y calificó como fracaso la política de la Paz Total: “Es un retroceso y un desgobierno”

El exministro de Justicia, que es precandidato presidencial, habló con Infobae Colombia sobre el retroceso que se ha registrado con la estrategia del Gobierno de adelantar, de manera simultánea, diferentes procesos de negociación, aunque sin mayor éxito

El exministro ha sido un crítico feroz de los procesos de negociación fallidos en el país - crédito suministrada a Infobae Colombia

La promesa de la Paz Total bajo el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, sigue estando bajo exposición mediática; en especial entre los que la consideran un evidente deterioro en la seguridad y la autoridad estatal. Como el exministro de Justicia y precandidato presidencial Wilson Ruiz Orejuela, que arremetió contra los diferentes procesos de negociación que se adelantan en el territorio nacional.

En diálogo con Infobae Colombia, Ruiz Orejuela, que hizo parte de la administración del presidente Iván Duque Márquez, hizo una dura crítica sobre los resultados de esta política, al señalar retrocesos en varios frentes; entre ellos, el que genera a su juicio mayor preocupación: el de las Fuerzas Militares, que han sufrido un duro impacto durante el presente cuatrienio, pues desde su perspectiva estarían de manos atadas.

Para Ruiz, la situación actual representa un claro retroceso. “Va muy mal porque la bandera de este gobierno era hablar de Paz Total. Pero vemos que lo que ha hecho es un retroceso, como ir en reversa. Porque si tú ves todo el tema de, de seguridad, pues ha desmejorado terriblemente”, afirmó Ruiz sobre esta situación, que ha golpeado a regiones como el sur y occidente del país, como su natal Valle del Cauca.

El tarimazo que protagonizó el presidente Gustavo Petro en Medellín, con criminales de la cárcel de Itagüí, causó profunda indignación en el exministro Wilson Ruiz - crédito @FicoGutierrez/X

En sus afirmaciones, el exministro respaldó su diagnóstico con cifras alarmantes sobre la violencia contra líderes sociales. “Si se analiza desde el 2016 a la fecha, han matado 1.785 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y durante estos tres años que llevamos este gobierno, ya van 765 líderes sociales asesinados”, detalló Ruiz, en sus afirmaciones, al oponerse de manera tajante a esta política.

Preocupación por la seguridad del Valle del Cauca y Cauca

Ruiz, oriundo de Florida (Valle del Cauca), pero que se crio en Cali, describió la situación que se está registrando en esta región del país. “Estoy más de 900 muertos solamente en la ciudad en forma violenta. Es muy delicado”, expresó el extitular de la cartera, que señaló como causas de esta problemática la debilidad institucional y el aumento de la criminalidad han afectado de manera directa a la población.

“Las instituciones del Estado público se ha disparado. ¿Y por qué Cali? Porque eso representa todo el suroccidente colombiano”, explicó Ruiz. Y, al ser consultado sobre cómo resumiría entonces el ambicioso plan de Petro una sola palabra, Ruiz fue contundente, con un término que –desde su perspectiva– no solo aplicaría para el tema de seguridad, sino para otros aspectos que han causado una serie de interrogantes.

Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y precandidato presidencial, está dispuesto a sumarse a lo que sería una gran unión de los candidatos de derecha - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Yo lo resumiría en una sola palabra y es que es un desgobierno”, declaró Ruiz a Infobae Colombia, en un análisis que se extiende, incluso, a la erosión de la autoridad de las FF. MM., como uno de los factores más preocupantes. “Han sido debilitadas tanto en su parte estructural y, digamos, sobre todo la moral. Y me parece que los han golpeado en una forma despiadada. Y eso es grave”, sostuvo Ruiz en el diálogo.

En ese orden de ideas, el exministro también cuestionó la coherencia del discurso presidencial con respecto al uso de la fuerza. “Petro decía que bombardear niños era un crimen de guerra. Y ya hoy habla de que es un riesgo calculado. Entonces uno se pone a pensar dónde queda esa palabra que él decía, pero ahora lo está justificando”, señaló Ruiz, en uno de los apartes del diálogo en el que arremetió contra el Gobierno.

En este proceso, los exparamilitares han señalado a funcionarios del Gobierno Petro, específicamente al comisionado de Paz, Otty Patiño, como responsables del fracaso de los diálogos de paz - crédito Javier Andrés Rojas - REUTERS - Colprensa - Europa Press

En cuanto a las soluciones, Ruiz propuso fortalecer la autoridad de la fuerza pública, reincorporar al personal retirado y aumentar el presupuesto; aunque también enfatizó la necesidad de incorporar tecnología y políticas de inclusión. “E esto también hay que meterle muchísima inteligencia artificial para poder que esto empiece a avanzar. Y uno no puede hablar de seguridad si no hablamos de inclusión”, acotó.

El fortalecimiento de grupos armados como el ELN es, para el exministro Ruiz, una consecuencia directa de la política actual. “Un grupo que se ha fortalecido ideológica y militarmente más de un ocho por ciento. ¿Gracias a qué? A la paz total”, advirtió el exministro, que cuestionó la priorización de los victimarios sobre las víctimas en los procesos de paz. “Cuando la víctima es la que tiene que ocupar el primer lugar”, concluyó.

