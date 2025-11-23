Secretaría de Salud refuerza vigilancia por brote de varicela en pabellón de la cárcel de Bucaramanga

El brote de varicela en la cárcel Modelo de Bucaramanga obliga al aislamiento de un pabellón durante cuarenta y dos días - crédito Inpec

El brote de varicela detectado en la cárcel Modelo de Bucaramanga ha llevado a la implementación de un estricto protocolo sanitario, luego de que cuatro personas privadas de la libertad fueran diagnosticadas en un mismo pabellón, según confirmó la Alcaldía de Bucaramanga.

La alerta se originó tras la notificación de la IPS Norsalud y el registro de los casos en el sistema Sivigila, lo que motivó la intervención inmediata del Equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Salud y Ambiente.

La valoración médica permitió determinar que los afectados debían permanecer bajo aislamiento hasta completar la fase descamativa y caída de la última costra, periodo en el cual dejan de transmitir la enfermedad.

Según la secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya, el aislamiento del pabellón se mantendrá por 42 días a partir del último caso notificado. En palabras de la funcionaria, “conforme a los protocolos epidemiológicoso”.

El equipo médico confirma el diagnóstico de varicela y ordena aislamiento individual hasta la caída de la última costra en los afectados - crédito Secretaría de Salud

Desde la identificación del brote, el Equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría acudió al lugar en menos de veinticuatro horas. La verificación no solo confirmó los cuatro diagnósticos, sino que permitió llevar a cabo una investigación epidemiológica, búsqueda activa de sintomáticos en el área afectada y valoración individual de los internos expuestos.

La administración municipal reportó que las acciones incluyeron el suministro de charlas educativas dirigidas a la población interna y al personal penitenciario. Estas sesiones abordaron temas como los indicios clínicos de la varicela y prácticas para minimizar el riesgo de transmisión.

La autoridad sanitaria destacó: “Se impartieron charlas educativas a los internos y al personal del centro penitenciario sobre síntomas, signos y medidas de prevención de la varicela”.

En cuanto a la contención, las directrices implementadas por la Secretaría de Salud comprenden la prohibición del ingreso de visitantes y la suspensión de traslados así como del ingreso de nuevos internos al pabellón afectado.

Las medidas de contención incluyen cierre de pabellón, prohibición de visitas y uso obligatorio de elementos de protección personal - crédito Colprensa

Dragoneantes y personal autorizado deben utilizar elementos de protección para acceder al área, mientras que la alimentación se realiza a través de recipientes desechables. Se ha reforzado, además, la desinfección de manos y la restricción en el intercambio de objetos personales.

El municipio informó que “no hay alerta por un comportamiento inusual fuera de lo esperado” respecto a la semana epidemiológica cuarenta y siete, aunque se mantendrá vigilancia activa sobre el brote y la evolución de los casos, con el objetivo de proteger tanto a la población privada de la libertad como al personal de la cárcel.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró a la comunidad la importancia de notificar cualquier síntoma sospechoso, facilitando los canales oficiales de reporte: “Quienes necesiten reportar alertas epidemiológicas pueden hacerlo al correo vigilanciabasadaenlacomunidad@gmail.com o a través del enlace oficial habilitado por la Alcaldía de Bucaramanga”.

