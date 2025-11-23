Colombia

Secretaría de Salud refuerza vigilancia por brote de varicela en pabellón de la cárcel de Bucaramanga

Las autoridades sanitarias activaron protocolos de emergencia y suspendieron visitas, tras detectar varios contagios en un pabellón

Guardar
El brote de varicela en
El brote de varicela en la cárcel Modelo de Bucaramanga obliga al aislamiento de un pabellón durante cuarenta y dos días - crédito Inpec

El brote de varicela detectado en la cárcel Modelo de Bucaramanga ha llevado a la implementación de un estricto protocolo sanitario, luego de que cuatro personas privadas de la libertad fueran diagnosticadas en un mismo pabellón, según confirmó la Alcaldía de Bucaramanga.

La alerta se originó tras la notificación de la IPS Norsalud y el registro de los casos en el sistema Sivigila, lo que motivó la intervención inmediata del Equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Salud y Ambiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La valoración médica permitió determinar que los afectados debían permanecer bajo aislamiento hasta completar la fase descamativa y caída de la última costra, periodo en el cual dejan de transmitir la enfermedad.

Según la secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya, el aislamiento del pabellón se mantendrá por 42 días a partir del último caso notificado. En palabras de la funcionaria, “conforme a los protocolos epidemiológicoso”.

El equipo médico confirma el diagnóstico de varicela y ordena aislamiento individual hasta la caída de la última costra en los afectados - crédito Secretaría de Salud

Desde la identificación del brote, el Equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría acudió al lugar en menos de veinticuatro horas. La verificación no solo confirmó los cuatro diagnósticos, sino que permitió llevar a cabo una investigación epidemiológica, búsqueda activa de sintomáticos en el área afectada y valoración individual de los internos expuestos.

La administración municipal reportó que las acciones incluyeron el suministro de charlas educativas dirigidas a la población interna y al personal penitenciario. Estas sesiones abordaron temas como los indicios clínicos de la varicela y prácticas para minimizar el riesgo de transmisión.

La autoridad sanitaria destacó: “Se impartieron charlas educativas a los internos y al personal del centro penitenciario sobre síntomas, signos y medidas de prevención de la varicela”.

En cuanto a la contención, las directrices implementadas por la Secretaría de Salud comprenden la prohibición del ingreso de visitantes y la suspensión de traslados así como del ingreso de nuevos internos al pabellón afectado.

Las medidas de contención incluyen
Las medidas de contención incluyen cierre de pabellón, prohibición de visitas y uso obligatorio de elementos de protección personal - crédito Colprensa

Dragoneantes y personal autorizado deben utilizar elementos de protección para acceder al área, mientras que la alimentación se realiza a través de recipientes desechables. Se ha reforzado, además, la desinfección de manos y la restricción en el intercambio de objetos personales.

El municipio informó que “no hay alerta por un comportamiento inusual fuera de lo esperado” respecto a la semana epidemiológica cuarenta y siete, aunque se mantendrá vigilancia activa sobre el brote y la evolución de los casos, con el objetivo de proteger tanto a la población privada de la libertad como al personal de la cárcel.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró a la comunidad la importancia de notificar cualquier síntoma sospechoso, facilitando los canales oficiales de reporte: “Quienes necesiten reportar alertas epidemiológicas pueden hacerlo al correo vigilanciabasadaenlacomunidad@gmail.com o a través del enlace oficial habilitado por la Alcaldía de Bucaramanga”.

Un recluso murió tras caer del tercer piso en la cárcel Modelo de Bucaramanga

Minutos después de ingresar al Hospital Universitario de Santander, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre de treinta y cinco años que, según los reportes iniciales, cayó desde el tercer piso del patio dos de la cárcel Modelo de Bucaramanga durante la mañana del sábado 22 de noviembre.

La investigación judicial busca esclarecer
La investigación judicial busca esclarecer si se trató de un accidente, suicidio o intervención de terceros en el hecho ocurrido el sábado - crédito Freepik

Varios internos presenciaron el momento en que el cuerpo, identificado preliminarmente como Cristian Mauricio Bustos, impactó con el suelo alrededor de las 10:40 a. m. El personal de salud y los guardianes del penal atendieron a la víctima en estado crítico, intentando reanimarlo antes de su traslado al centro médico.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer si se trató de un accidente, un suicidio o si existió la intervención de terceros.

La información recogida por medios regionales destaca que los hechos ocurrieron bajo la mirada de otros reclusos, quienes también han sido tenidos en cuenta por los organismos de control para reconstruir los instantes previos a la caída del hombre de treinta y cinco años.

Temas Relacionados

Brote varicela BucaramangaCárcel Modelo BucaramangaSecretaría de Salud BucaramangaMedidas contagio internosBucarmanagaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

Wilson Arias se fue en contra de Katherine Miranda por criticar la jurisdicción agraria: “Ahora es una aliada de los terratenientes”

El senador del Pacto Histórico criticó a la representante de Alianza Verde por su postura frente a la jurisdicción agraria, señalando que sus declaraciones benefician a quienes concentran grandes extensiones de tierra

Wilson Arias se fue en

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Imágenes difundidas en redes sociales exhiben al creador de contenido reclamando a las autoridades

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras

Gustavo Petro contestó a Vicky Dávila por criticar su trato a la Policía: “Lo que no tiene perdón es su perfidia”

El presidente defendió su autoridad como comandante supremo tras los señalamientos de la precandidata, quien lo acusó de autoritarismo y pidió restaurar el respeto a las Fuerzas Armadas

Gustavo Petro contestó a Vicky

Así quedaría el pasaje de TransMilenio para el 2026: cuánto gastarían los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 al mes

El nuevo valor del pasaje implicará un gasto mensual considerable para los usuarios frecuentes, mientras persiste la discusión sobre alternativas para mitigar el impacto en los hogares de menores recursos

Así quedaría el pasaje de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Polémica respuesta de una reina en Cartagena encendió las redes sociales al expresar su admiración por la dictadura venezolana: “Admiro a Maduro”

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Andrés Escobar pudo quedarse en Estados Unidos luego de que eliminarán a Colombia del Mundial de 1994: esta fue la revelación de un periodista

Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Sudamericana tras el título de Lanus: Santa Fe, el único equipo colombiano

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”