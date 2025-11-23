Colombia

Resultados Lotería del Cauca 22 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

Esta famosa lotería entrega un premio mayor de $8.000 millones y más de 30 secos millonarios cada semana

La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 22 de noviembre de 2025.

Esta famosa lotería entrega más de 30 premios cada semana. Descubra aquí si adquiriste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 22 de noviembre de 2025.

Sorteo: 2586

Premio mayor de $8.000 millones:

  • 8532 Serie 085

Seco de $300 millones:

  • 5638 Serie 109

Seco de $200 millones

  • 1231 Serie 012

Seco de $100 millones

  • 7796 Serie 242
  • 8454 Serie 223

Seco de $50 millones

  • 9285 Serie 085
  • 7575 Serie 091
  • 3824 Serie 172

Seco de $10 millones:

  • 6299 Serie 105
  • 3428 Serie 267
  • 6904 Serie 026
  • 0258 Serie 019
  • 0794 Serie 121
  • 2396 Serie 307
  • 5601 Serie 186
  • 5897 Serie 199
  • 5631 Serie 169
  • 7197 Serie 174
  • 1124 Serie 228
  • 6246 Serie 042
  • 6322 Serie 207
  • 2256 Serie 057
  • 7440 Serie 097
  • 7461 Serie 195
  • 5078 Serie 249
  • 2454 Serie 024
  • 8454 Serie 089
  • 9181 Serie 301
  • 8078 Serie 016
  • 7464 Serie 158
  • 1949 Serie 048
  • 2543 Serie 095
  • 4306 Serie 158
  • 2732 Serie 187
  • 8485 Serie 290
  • 8415 Serie 206
  • 1594 Serie 245
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

  • Todos los sábados.
  • A las 23:00 horas.

Plan de Premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

La lista de premios
La lista de premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.

Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.

En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

