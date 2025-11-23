Rafael Santos reveló cómo estaba el cuerpo de Martín Elías tras sufrir violento accidente que terminó en su muerte: “Hablaba”

Rafael Santos, hermano de Martín Elías, reveló que el cantante no murió de inmediato tras el accidente - crédito composición fotográfica Infobae

El 14 de abril de 2017, la música vallenata perdió a una de sus voces jóvenes más destacadas cuando Martín Elías Díaz, hijo del reconocido cantautor Diomedes Díaz, falleció a los 26 años tras un accidente de tránsito en la vía San Onofre (Sucre)-Lórica (Córdoba), en el sector conocido como Aguas Negras.

Según los reportes oficiales, el siniestro ocurrió a las 7:40 a. m., cuando el vehículo en el que se desplazaba junto a tres personas volcó de forma violenta. Solo hasta las 10:00 a.m. comenzaron a circular imágenes y testimonios que confirmaban la gravedad del hecho.

A propósito de este doloroso acontecimiento para la familia Santos Díaz, el cantante Rafael Santos, hermano mayor de Martín Elías, compartió detalles nunca antes revelados sobre las verdaderas causas de la muerte del artista.

La familia Díaz mantuvo la esperanza de recuperación, sin conocer la magnitud real del daño físico sufrido por el artista - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Sus declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa Buen día, Colombia del Canal RCN, donde Santos desmintió la creencia popular de que su hermano falleció de inmediato en el accidente; por el contrario, dijo que, al llegar al hospital, aún se encontraba con vida, aunque en estado crítico.

“Él no murió en el accidente. Él estaba consciente, hablaba, pero no podía abrir los ojos. No sé por qué… yo le preguntaba a Dios por qué lo dejaste morir en esa operación. Martín se infartó cinco veces, luchó por su vida hasta que no pudo. Los huesos los tenía muy mal. Nos equivocamos creyendo que iba a recuperarse, pensando en el futuro… todos nos equivocamos”, relató Santos al citado matutino.

El testimonio de Rafael Santos evidenció que las lesiones internas y el grado de trauma sufrido por Martín Elías fueron determinantes en su fallecimiento. El joven intérprete resistió varios episodios de paro cardiorrespiratorio durante las intervenciones médicas, pero la severidad de sus heridas resultó irreversible. Santos explicó que la familia mantuvo la esperanza de una pronta recuperación, sin imaginar la magnitud real del daño físico que había sufrido el artista.

El legado de Martín Elías sigue vigente en la música vallenata y en la memoria de sus seguidores en el país - crédito Redes sociales/X

Las declaraciones permiten entender la complejidad médica que enfrentó el cantante tras el accidente: aunque inicialmente sobrevivió al impacto y permaneció consciente, las múltiples fracturas y los daños internos acabaron con sus posibilidades de recuperación pese a los esfuerzos médicos.

Las regalías de Diomedes Díaz: disputa y cifras controversiales entre sus herederos

El debate sobre la verdadera dimensión de las regalías que deja el catálogo musical de Diomedes Díaz y la manera en la que se distribuyen entre sus herederos resurgió en las redes sociales durante las últimas semanas, luego de las declaraciones de Rafael Santos.

Durante su participación en el programa El mundo de Aco, Santos expresó que su padre “murió mal rodeado”, y reveló que cada hijo de Diomedes Díaz recibe trimestralmente entre $20 y $30 millones por concepto de regalías.

Según lo expuesto por el cantante y actor, dicho monto proviene de los ingresos generados por la constante reproducción del extenso repertorio de su padre, tanto en plataformas de streaming como a través de la recaudación de los organismos encargados en Colombia y otros países hispanohablantes.

“Yo después de muerto voy a dar más plata que vivo, así que ahorren”, recordó Santos como una frase habitual de Diomedes Díaz, y agregó que, desde la muerte del intérprete, ha mantenido el rol de hermano mayor y procurado ser un ejemplo para el resto de sus hermanos, según las declaraciones al programa.

Rafael Santos reveló la cifra que recibe por las regalías de las canciones de su padre Diomedes Díaz y causo revuelo entre sus hermanos - crédito Colprensa

Las cifras compartidas por Santos suscitaron reacciones encontradas entre los hijos del legendario artista. Luis Mariano Díaz, otro de los descendientes, publicó en sus redes sociales una imagen junto a una piscina con el mensaje: “Aquí, gastándome los $650 millones que me entran mensualmente de mi padre”. El comentario, interpretado por varios usuarios y portales especializados como un gesto irónico, generó confusión y disparó el debate sobre la autenticidad de los montos que circulan en la familia Díaz.

Ante la controversia, uno de los hijos del cantante, que prefirió mantener su nombre en reserva, ofreció declaraciones al programa Lo sé todo para aclarar la situación.

El familiar detalló que, si bien todos los hijos reconocidos de Diomedes Díaz reciben ingresos por regalías de sus canciones, la cifra mencionada por Luis Mariano no corresponde a la realidad. “Para evitar más problemas, quiero explicar el tema de las regalías. Mi hermano Luis Mariano publica esas cosas que nadie entiende y no sé por qué lo hizo, y aunque es cierto que todos recibimos dinero de las canciones de mi papá y nunca nos ha faltado nada”, afirmó ante el espacio de televisión.