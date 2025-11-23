Indignación en el sur de Bogotá por conductor en aparente estado de embriaguez, fue detenido por la comunidad: todo quedó en video

La comunidad de Kennedy en Bogotá detuvo a un conductor en presunto estado de embriaguez tras un incidente vial - crédito Captura video

La noche del sábado 22 de noviembre, la localidad de Kennedy en Bogotá fue escenario de un incidente vial que generó amplia atención en redes sociales.

Un conductor en presunto estado de embriaguez fue interceptado por la comunidad en la intersección de la avenida Guayacanes con avenida Cali, después de que su comportamiento al volante despertara sospechas entre los transeúntes y otros conductores.

La reacción ciudadana no se hizo esperar: varios testigos lograron retener y hacer descender del vehículo a un hombre que conducía un Chevrolet Sail gris, con placa IUY 816.

La intervención de los presentes quedó registrada en videos que rápidamente se difundieron en la plataforma X, en el que se observa al individuo, vestido con chaqueta roja y jean, mostrando evidentes dificultades para caminar y hablar, lo que reforzó la percepción de que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El conductor del Chevrolet Sail gris, placa IUY 816, fue interceptado por vecinos en la avenida Guayacanes con avenida Cali - crédito @PasaenBogota/X

En las grabaciones, la indignación de los testigos se manifiesta de manera explícita, cuando el sujeto entre los dientes dijo: “Mierda, pues si me quieren linchar”, además, se escucha a uno de los ciudadanos gritar: “No sabe ni dónde está parado...”, en alusión al estado del conductor.

Estas imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, pusieron de relieve la preocupación de la comunidad ante los riesgos asociados a la conducción en estado de alicoramiento y la disposición de los vecinos a intervenir para evitar consecuencias mayores.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “El lunes hace un acuerdo de pago, no le suspenden la licencia, el martes saca el carro de patios, lo arregla y el siguiente FDS vuelve y se emborracha y a manejar“; ”Todas las semanas el mismo problema con los conductores borrachos hasta que no matan a alguien no quedan satisfechos, hay que hacer que conducir en estado de embriaguez sea directamente un delito penal y que suspenda la licencia de por vida, no más paciencia con esas lacras“;”¡Si hubieran sido moteros lo matan! ¡La sacó barata!“;”Se necesita más regulación… que los metan a la cárcel“: fueron algunos de los mensajes.

Videos difundidos en la red social X muestran al hombre con evidentes signos de embriaguez y dificultades para caminar - crédito @PasaenBogota/X

Caso de atropellamiento masivo en Bogotá: conductor intentó huir tras dejar varios heridos en Kennedy

El martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, una serie de motociclistas y ciclistas resultó herida tras un atropellamiento masivo supuestamente provocado por un conductor en estado de embriaguez.

El hecho ocurrió sobre la avenida de las Américas en inmediaciones del barrio Tabakú, cuando el hombre, al perder el control de su camioneta, impactó a las personas que circulaban en la vía y finalmente colisionó contra una caseta de comidas, provocando daños materiales adicionales.

Las acciones del supuesto responsable no cesaron tras el siniestro. Según los testimonios que han recogido las autoridades, intentó abandonar la escena pese a la magnitud de lo sucedido.

“El hombre intentó huir del lugar pese a la gravedad del hecho”, señalaron los investigadores. Sin embargo, la reacción de la comunidad fue inmediata: “fue alcanzado por miembros de la comunidad y un grupo de motociclistas que lo siguieron hasta el sector de Castilla, cerca al Tintal, donde su vehículo fue atacado por ciudadanos indignados ante lo ocurrido”.

El hombre en aparente estado de embriaguez fue atrapado por la comunidad cuando intentaba huir del lugar.

Al lugar acudieron rápidamente equipos de la Policía de Tránsito y servicios de emergencia, quienes brindaron asistencia y traslado a los lesionados hacia centros médicos cercanos, aunque el número exacto de víctimas permanece sin confirmación oficial.

La Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá se han enfocado en recabar videos de las cámaras de seguridad de la zona para aportar insumos a la investigación, cuyo fin es esclarecer en detalle el contexto y las causas que rodearon el atropellamiento.