Gustavo Petro le dio la espalda a Nicolás Maduro en medio de crisis entre Venezuela y Estados Unidos: “Yo no lo apoyo”

El presidente aseguró que busca para el vecino país una solución diplomática que permita disipar el conflicto internacional y una posible invasión a Venezuela

Gustavo Petro también hizo referencia
Gustavo Petro también hizo referencia a las posibles intenciones de Estados Unidos para atacar a Venezuela - crédito AFP

En la mañana del domingo 23 de noviembre, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para referirse a la actual crisis que se vive entre Estados Unidos y Venezuela por cuenta de las recientes incursiones militares del país norteamericano para evitar la propagación del narcotráfico, además de la reciente advertencia que lanzó a aerolíneas comerciales.

Según indicó el mandatario nacional, la crisis internacional estaría motivada por fines económicos, especialmente por obtener el control del petróleo de la región, lo que podría derivar en una transformación de la economía para Venezuela y Colombia.

Sin embargo, Petro envió un mensaje en el que, por primera vez, aseguró no apoyar el régimen de Nicolás Maduro, aunque pidió que el país vecino tenga la oportunidad de encontrar una solución pacífica, lejos de las intenciones de Estados Unidos de usar la vía de la fuerza.

Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión“, señaló el presidente colombiano en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que no apoya a Nicolás Maduro - crédito X

Las declaraciones de Gustavo Petro después de que Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hiciera referencia a los actuales conflictos en Venezuela, Rusia y Ucrania, que podrían derivar en una caída del petroléo, lo que se traduciría en una comercialización de energía más barata.

Creo que hay muchas posibilidades de que, si algo ocurre con Rusia y Ucrania, si algo ocurre en Venezuela, veamos una caída drástica de los precios del petróleo”, señaló el funcionario norteamericano.

Ante las declaraciones, el presidente colombiano también se despachó contra el Gobierno Trump, asegurando que su homólogo estaría intentando acabar con la empresa estatal de mayor valor para el país, Ecopetrol.

Está es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela. El petróleo. Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos (sic)”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro dejó ver qué
Gustavo Petro dejó ver qué posición tomaría Colombia si el Gobierno Trump despliega su poderío militar contra el régimen de Maduro - crédito Reuters/Presidencia

Además, el mandatario nacional cuestionó a quienes han ‘festejado’ las decisiones del Gobierno Trump de invadir territorio venezolano con fuerte armamento y ataques cada vez más recurrentes en aguas soberanas de Venezuela, lo que podría significar la caída del negocio del Petróleo para Colombia.

Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas (sic)”, concluyó Gutavo Petro.

Las nuevas acciones que Estados Unidos prepara contra Nicolás Maduro

Las acciones encubiertas que Estados Unidos está planeando desplegar contra Venezuela representarían, de acuerdo con funcionarios de la administración de Donald Trump citados por Reuters, una intensificación sin presedentes de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

La iniciativa llega inmediatamente después de la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre riesgos para la aviación por una “situación potencialmente peligrosa” en territorio venezolano.

Trump afirma que "probablemente" hablará
Trump afirma que "probablemente" hablará con Maduro "en algún momento" - crédito Europa Press

El informe dado a conocer por Reuters indica que figuras del gobierno estadounidense confirmaron la disposición del presidente Trump para avanzar con una nueva fase de operaciones, centrada en medidas secretas cuyo objetivo declarado sería provocar la salida de Maduro del poder.

Un alto funcionario sostuvo que Trump contemplaría desplegar “todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.

Otros dos miembros de la administración, cuyas declaraciones recogió Reuters, aseguraron que “la administración Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha descrito como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han causado la muerte de estadounidenses”.

El documento visto por la agencia detalla que “las opciones bajo consideración incluían intentar derrocar a Maduro”.

