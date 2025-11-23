El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Mariana Pajón puso a su pareja a hacer ejercicio con pancita de embarazo - crédito @marianapajon/IG

El embarazo no ha significado una pausa en la vida deportiva de Mariana Pajón.

La triple medallista olímpica, quien anunció que espera su primer hijo para junio de 2025, ha compartido con sus seguidores cómo enfrenta los desafíos físicos y emocionales de esta etapa, sin perder de vista su pasión por el deporte ni sus metas profesionales.

En un video reciente, la bicicrossista mostró a su esposo, el también ciclista olímpico Vincent Pelluard, simulando el embarazo con una barriga de goma para experimentar las dificultades que ella enfrenta en sus entrenamientos.

La pareja anunció con un video creativo y simbólico que esperan un niño, usando una bicicleta azul como revelación de género - crédito @marianapajon/ Instagram

Pajón acompañó la publicación con una reflexión: “Pongámosle nivel a este entrenamiento. Hace mucho quería hacer este video. Sí, es retador, pesado, incómodo, pero lleno de felicidad y mucho amor. A mi ritmo, escuchando mi cuerpo y teniéndote a ti como mi gran motivación y prioridad”, escribió la deportista, evidenciando cómo la llegada de su hijo se ha convertido en un motor adicional para su disciplina.

A pesar de los cambios físicos, Pajón ha mantenido su rutina deportiva, adaptando sus actividades a las recomendaciones médicas, como lo demuestra en varias publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Yo sigo entrenando físicamente, como que me dio una motivación extra, obviamente con las precauciones y responsabilidad, pero he podido seguir moviéndome. Yo monté hasta que supe que estaba en embarazo, competí a menos 5 ℃ (23 ℉) en Europa. Cuando me di cuenta, por precaución lo dejé de hacer, aunque seguía montando en ruta y en la calle. Yo sigo entrenando a doble jornada, sigo haciendo gimnasio”, detalló la antioqueña, quen ha utilizado sus plataformas para reflexionar sobre el equilibrio entre la maternidad y la disciplina deportiva.

La pedalista confirmó detalles de la maternidad - crédito Mariana Pajón / Instagram

El proceso de gestación, según la propia Pajón, ha transcurrido sin mayores complicaciones. “Ya llevo un poco más de cuatro meses, me han dado muy pocos antojos, lo bueno es que han sido cosas con limón y sal. La verdad que ha sido un embarazo fácil”, compartió la deportista, quien ha destacado la importancia de mantenerse activa para sentirse fuerte y estable tanto física como emocionalmente.

Sobre su visión de la maternidad, Pajón expresó: “Yo creo que voy a ser una mamá alcahueta, una mamá extrema que los va a dejar que exploren, pero al mismo tiempo muy estricta y con rutinas porque siempre he sido así. Siempre, y sobre todo, inculcarles los valores”.

Lejos de considerar el embarazo como un obstáculo, la medallista lo percibe como una fuente de inspiración y reafirma su compromiso con el alto rendimiento.

Mariana Pajón y Vincent Pelluard cumplieron 6 años de casados - crédito @vincentpelluard/Instagram

“Mi sueño es llegar con un hijo o una hija a Los Ángeles, quiero clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. No me veo retirándome por esto y no debería pasarle a ningún atleta, es simplemente una motivación. Lo que tengo seguro es que tengo que llegar a Los Ángeles”, afirmó Mariana Pajón con determinación.

La historia de Mariana Pajón y Vincent Pelluard está marcada por el deporte y la admiración mutua. Se conocieron en 2012 durante competencias internacionales de BMX y formalizaron su relación en 2013, durante el Mundial de BMX en Nueva Zelanda.

Tres años después, Vincent sorprendió a Mariana con una propuesta de matrimonio en la Torre Eiffel, y en diciembre de 2017 se casaron en Medellín.

El francés Vincent Pelluard, esposo de la medallista de oro Mariana Pajón, también representará a Colombia en Tokio - crédito Vincent Pelluard/IG

En 2018, Pelluard obtuvo la nacionalidad colombiana y representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras su retiro en 2022, asumió el rol de entrenador y apoyo fundamental en la carrera de Mariana.

El embarazo, que actualmente se encuentra en el quinto mes, fue anunciado el 16 de junio mediante otro video emotivo. En esa ocasión, la pareja se abrazó junto a una bicicleta de madera diminuta, símbolo de la nueva vida que esperaban.