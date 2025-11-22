Colombia

En la vida de un escolta en Colombia: “Te enseñan que la vida de ellos está por encima de la tuya”

Horarios, salarios y trato de sus superiores fueron los temas mencionados por el trabajador durante la entrevista

Guardar
En diálogo con Infobae Colombia,
En diálogo con Infobae Colombia, un escolta calificó los aspectos positivos y negativos de su profesión - crédito Seguridad y Vigilancia Serviconcel

En los últimos meses se ha hablado en Colombia sobre la necesidad de proteger a los diferentes candidatos a la presidencia y el congreso, haciendo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) expusiera que existe una falta de personal para cubrir la demanda en general.

Todos los temas mencionados en torno a la seguridad ha hecho que también se hable sobre la labor que cumplen los escoltas en el país, puesto que exponen su vida por la integridad de otra persona.

Es por ello que en diálogo con Infobae Colombia, un trabajador de esta área que optó por no exponer su nombre para evitar inconvenientes laborales, habló sobre las cosas que ha vivido protegiendo, en algunos casos, a figuras públicas.

El día a día de un escolta

El entrevistado afirmó que lo
El entrevistado afirmó que lo más difícil es recibir malos tratos en algunas situaciones - crédito iStock

En primer lugar, habló sobre como llegó a ser escolta, mencionando que se trata de una profesión con la que no se sueña, sino que en la mayoría de casos la vida conduce al individuo a ello.

Yo no pensé en ser escolta, de niño no era algo que imaginara en mi vida, es más, puedo decir que la mayoría de personas que conozco no está en su trabajo ideal, eso no hace que sea malo. Es como todo, hay días buenos y días malos”.

En un balance general sobre lo que ha vivido en la profesión, afirmó que debido a que no ha tenido que intermediar en un atentado, intento de asesinato o casos de esa índole, reconoció que es agradecido con lo que la carrera le ha ofrecido en general.

“Después de estar en el ejército, de no poder seguir, esto se convirtió en una salida para buscar un futuro. No me arrepiento de haber aceptado el trabajo porque he viajado, he conocido famosos, de todo, ha sido más lo positivo”.

El trato de los superiores y jefes suele ser el mayor problema

El escolta afirmó que en
El escolta afirmó que en la profesión se enseña que la vida del protegido debe ser la prioridad - crédito UNP

Aunque se tenga la percepción de que ser escolta de una persona reconocida es una profesión de alto riesgo, el individuo indicó que se suele sobreexponer lo malo a nivel de violencia, pero no se menciona la convivencia con el protegido de la forma que debería hacerse.

“Yo soy un afortunado, me ha tocado tomar (evitar que ingresen a zonas privadas o se acerquen al artista) gente en eventos y no más, nada grave. Lo peor ha sido tener que lidiar con egos, hay patrones que lo tratan mal a uno y toca agachar la cabeza, un reporte negativo te puede dañar la carrera y uno no quiere eso. Lo mismo con superiores, más con ellos, se tiene un trato muy parecido al militar en el que debes respetar las órdenes, así no te gusten”.

Otro aspecto que mencionó como negativo es el de los horarios, puesto que cuando se protege a artistas o figuras que viajan a diario, se pierden momentos familiares importantes.

“Hoy no, porque casi siempre estoy en Bogotá, cumplo horarios fijos y mis descansos son buenos, pero sí hubo momentos en los que pensé en salirme. Me perdí cumpleaños, hasta Navidad sin mi familia, lo peor es que en esos casos era para estar afuera de fiestas en las que observaba a mis jefes celebrar”.

A nivel de horarios, mencionó
A nivel de horarios, mencionó que esto depende de la persona que requiera los servicios del personal de seguridad - crédito Seguridad y Vigilancia Serviconcel

A nivel salarial, reconoció que no es el trabajo con mejor sueldo, pero indicó que en comparación con el sueldo mínimo del país, la diferencia es grande.

Tengo que cuidar la vida de otra persona, tengo claridad, a ti te enseñan que la vida de ellos está por encima de la tuya en momentos de riesgo, pero es como en el ejército con las poblaciones, y eso no hay plata que lo valga, pero no puedo decir que sea mal pago, todo lo contrario. Uno se compara con amigos, familiares y uno gana bien”.

Por último, sobre qué aspectos mejoraría de su profesión, indicó que se deberían regular las denuncias por maltrato por parte de superiores, pero reafirmó que es algo que pasa en otros trabajos.

“Yo pensaría en el trato, no siempre es el mejor y hablar de eso no es fácil, nunca se escucha bien que uno se queje. Aunque es algo en general, hay otros trabajos en los que también se aguantan tratos malos y no se puede hablar, es más del país y de la persona que lo hace, que se siente con el poder de hacerlo”.

