Reconocida presentadora de noticias fue víctima de violento atraco en Bogotá: “Esta ciudad es invivible”

Asalto a periodista Ana María Vélez desata indignación en Bogotá - crédito @anitavelez09/IG

El reciente asalto a la periodista Ana María Vélez, conocida por su trabajo en medios como El Tiempo, Red + Noticias, Teleantioquia, Cablenoticias y Rtvc, en el barrio Normandía de Bogotá, ha reavivado el debate sobre la creciente inseguridad en la capital colombiana.

El hecho, ocurrido la noche del miércoles 19 de noviembre, ha generado una ola de indignación entre los habitantes y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la delincuencia.

De acuerdo con la información publicada por la presentadora en sus redes sociales, todo ocurrió cuando ella iba dentro de su vehículo y de manera sorpresiva fue interceptada cerca de las 10:00 p. m. por otro carro, del cual descendieron varios hombres armados.

Según el relato de la periodista, los asaltantes la obligaron a entregar su camioneta y todas sus pertenencias, dejándola sin carro, sin celular y sin documentos personales.

El angustiante relato de Ana María Vélez tras ser víctima de un asalto en Bogotá - crédito @nitavelez9/X

La periodista expresó su angustia y frustración en un texto dirigido al alcalde de la ciudad, en donde también le dejó un mensaje contundente sobre su gestión.

“Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad, señor alcalde Carlos Fernando Galán, ayúdeme a recuperarla (el carro)”, escribió Vélez en su perfil de X.

Tras el asalto, Vélez solicitó públicamente la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá para recuperar el vehículo robado. Además, denunció que las autoridades no le brindaron el apoyo esperado tras el incidente.

La periodista también denunció la falta de acción por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá tras el incidente. En un mensaje posterior, Vélez reclamó: “Ayúdenme por favor a que la Policía Metropolitana de Bogotá haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y ni siquiera notificaron a Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para que fuera a tomarme la denuncia, que es su obligación. ¿Se activó o no el plan candado?”.

Ana María Vélez denuncia la falta de apoyo tras el robo de su camioneta en Normandía - crédito @Anitavelez9/X

En sus declaraciones compartidas, la comunicadora también manifestó: “Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario... Ayuda para encontrar mi vehículo hurtado”, mencionó, mientras etiquetaba al alcalde de la ciudad, a Juan Manuel Galán, Daniel Briceño, Policía de Bogotá, Dijín, Tránsito Bogotá, Fiscalía, Roy Barreras, entre otros.

El caso de Vélez no es aislado, pues en la publicación varios colegas de la periodista han expresado su solidaridad y han compartido experiencias similares de victimización en Bogotá, incluso apoyando sus mensajes para le brinden la ayuda necesaria y lograr encontrar el vehículo, pero hasta el momento, no se han reportado avances en la investigación sobre el robo.

Adicionalmente, Ana María compartió detalles del lugar, la hora y el carro con el fin de que tanto las autoridades como los ciudadanos puedan darle información del vehículo y encontrarlo y dar con el paradero de los responsables.

“Fue a las 10:08 p. m. de este miércoles 19 de noviembre, en la calle 64 B con 71 A. Sí, ya hay varias cámaras donde se ve el hurto. Es una Mazda CX30 roja. No se aconseja dar la placa por las extorsiones”, escribió la presentadora.

Ana María Vélez relata el angustiante robo que vivió en Bogotá y lanza un fuerte reclamo a las autoridades - crédito @anitavelez09/IG

El hecho ocurrió frente a la vivienda del periodista Sebastián Montes, quien acompañaba a Vélez en el momento del asalto, información que se conoció porque Montes también recurrió a las redes sociales para pedir apoyo en la identificación de los responsables.

“Anoche con Ana María Vélez fuimos víctimas de robo al frente de mi casa, donde nunca pasaban esas cosas. Por favor, urgente encontrar a los responsables”, escribió el periodista.