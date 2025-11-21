Presentadores de ‘Día a Día’ se sometieron a una de las pruebas de ‘El Desafío’ y sorprendieron con los resultados: quién ganó

Carolina Cruz, Carolina Soto e Iván Lalinde se enfrentan al desafío más extremo en el set de 'Día a Día' - crédito @diaadiacaracoltv/IG

La recreación de una de las pruebas más exigentes del Desafío 2025 se convirtió en el centro de atención durante la emisión de Día a Día el 20 de noviembre, cuando Carlos Calero desafió a sus compañeros de set a medir su resistencia en una competencia inspirada en el popular reality colombiano.

En esta ocasión, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas fueron los presentadores que aceptaron el reto de poner a prueba su fortaleza física y mental, replicando una dinámica que en el programa original otorga la codiciada “Moneda Dorada” y la oportunidad de disputar una suma millonaria.

La mecánica de la prueba se llevó a cabo tal como se realiza en el Desafío, ya que se le exigió a los participantes que se sostengan de una baranda el mayor tiempo posible, mientras una lluvia de billetes de distintas denominaciones cae dentro de una esfera gigante.

El objetivo es resistir sin soltarse, ya que cada segundo adicional incrementa la cantidad de dinero acumulada, transformando el desafío en un verdadero test de resistencia y autocontrol.

El Desafío 2025 y 'Día a Día' cruzan caminos: así vivieron los presentadores la prueba de la Moneda Dorada - crédito @diaadiacaracoltv/IG