Colombia

Por qué Verónica Alcocer no ha podido volver a Colombia: el Gobierno Petro estudia alternativas pero tendría que viajar más de mil kilómetros

El trasfondo de estas maniobras está vinculado a la decisión estadounidense de incluir recientemente en la lista Ofac (Lista Clinton) al presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior

Guardar
Verónica Alcocer no puede regresar
Verónica Alcocer no puede regresar a Colombia por las restricciones que implica estar en la Lista Clinton - crédito redes sociales

El regreso de la primera dama de Colombia Verónica Alcocer enfrenta obstáculos logísticos y diplomáticos en medio de las recientes sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro; la propia Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En los últimos días, la imposibilidad de Alcocer para retornar al país ha generado diversas versiones sobre las dificultades que enfrenta. Entre los problemas más relevantes está la imposibilidad de adquirir pasajes aéreos, una consecuencia directa de su presencia en la denominada lista Ofac (también conocida como la Lista Clinton). Según se ha conocido, varias aerolíneas han cancelado de manera reiterada cualquier reserva asociada a su nombre, incluso cuando estos tiquetes han sido gestionados o pagados por terceros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esta situación, de acuerdo con lo revelado por Blu Radio, la Casa de Nariño examina dos rutas principales. La primera—de carácter diplomático—plantea un eventual viaje de Petro a Suecia con el objetivo abierto de cumplir una agenda oficial, entre cuyos fines adicionales estaría facilitar el regreso de la primera dama en el avión presidencial.

El presidente está nominado al premio Right Livelihood, conocido como el “Nobel Alternativo”; sin embargo, el reglamento del galardón estipula que si el aspirante revela públicamente su candidatura, quedaría automáticamente descalificado, según la mencionada emisora.

Durante la ceremonia en honor
Durante la ceremonia en honor a la Casa Militar, Gustavo Petro mostró su frustración por no poder reunirse con su esposa, Verónica Alcocer, que enfrenta dificultades para regresar a Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Por este motivo, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de armar una agenda diplomática robusta en Estocolmo —más allá de la premiación— que justifique el viaje oficial, sin exponer la nominación del mandatario y evitar, con ello, una vulneración a las reglas del premio. Aunque la postulación de Petro se encuentra en curso, aún no se convierte en victoria confirmada.

La segunda vía, mucho más compleja desde el punto de vista logístico, involucra a la aerolínea estatal rusa Aeroflot. Dado que la mayoría de las empresas aéreas han bloqueado la venta y emisión de boletos a nombre de Alcocer por su inclusión en listas internacionales de sancionados, el Gobierno colombiano considera que un vuelo de Aeroflot podría evadir las restricciones: esta aerolínea ya cuenta con sanciones estadounidenses y no utiliza infraestructura financiera bajo jurisdicción de Estados Unidos.

El regreso de la primera
El regreso de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, enfrenta obstáculos logísticos y diplomáticos en medio de las recientes sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro; la propia Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito @Veronicalcocerg/X

Según lo explicado en Mañanas Blu, la operación requeriría que Alcocer viaje de Estocolmo a Moscú—algo que tampoco ha podido concretar vía aérea—, motivo por el cual se ha barajado la opción de realizar el trayecto por carretera, una ruta de 1.443 kilómetros que podría demorar más de 25 horas en pleno invierno. Una vez en la capital rusa, existiría la posibilidad de abordar un vuelo de Aeroflot hacia La Habana, en Cuba, y desde allí, ser transportada por una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana hasta Bogotá. Esta conexión aérea Moscú-La Habana ha operado históricamente desde la Guerra Fría y se mantiene activa.

El trasfondo de estas maniobras está vinculado a la decisión estadounidense de incluir recientemente en la lista Ofac (Lista Clinton) al presidente Petro, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior. Esta categoría, usualmente reservada a individuos relacionados con narcotráfico, terrorismo o regímenes sancionados, limita severamente operaciones bancarias, uso de tarjetas de crédito y cualquier gestión que involucre sistemas financieros vinculados a Estados Unidos.

Verónica Alcocer, primera dama de
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, generó controversia por su comportamiento, primero por “excederse” en sus funciones protocolarias y ahora por distanciarse de ellas, mientras lleva una vida de lujo en Estocolmo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En palabras del propio presidente, “El mantenimiento del helicóptero presidencial fue suspendido”, situación que, según denunció, afecta incluso “el regreso de la madre de mi hija menor” por vía aérea. Aunque ha declarado públicamente que está distanciado de Alcocer, no hay constancia legal de divorcio.

Mientras estos frentes legales y diplomáticos se desarrollan, la Casa de Nariño avanza en la evaluación de rutas alternativas —ya sean diplomáticas o apoyadas en conexiones aéreas fuera de la órbita de Estados Unidos— para resolver el retorno de la primera dama, desafío que ha puesto en evidencia el alcance real de las sanciones y la compleja intersección entre diplomacia internacional, logística y vida familiar del mandatario.

Temas Relacionados

Verónica AlcocerPrimera damaColombianos en Lista ClintonVerónica Alcocer en SueciaCasa de NariñoRegreso a ColombiaLista ClintonColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional en Bogotá

La entidad determinó que el proceso de designación del rector había concluido el 21 de marzo de 2024, fecha en la que el Consejo Superior Universitario nombró a José Ismael Peña Reyes

Consejo de Estado anuló la

El mejor ‘corrientazo’ en Bogotá es cocinado por manos oriunda de Cúcuta: el almuerzo es bueno, bonito y barato

Un restaurante tradicional en Bogotá fue reconocido en un certamen reciente por su propuesta gastronómica popular y reconocida para muchos

El mejor ‘corrientazo’ en Bogotá

Euro se fortalece en Colombia hoy 21 de noviembre: cuál es su valor en pesos

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro se fortalece en Colombia

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

La ‘influencer’ colombiana fue la elegida por el público después de pasar por varias pruebas y actividades en las que tuvo que demostrar por qué merecía obtener el título

Karina García se coronó como

Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero y varios exfuncionarios por irregularidades en contrato de Aguas Vivas

El exalcalde de Medellín y varios subalternos deberán responder por presuntas irregularidades en la administración del predio Aguas Vivas, cuyo valor supera los cuarenta mil millones de pesos

Procuraduría formuló pliego de cargos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a un canadiense en

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

ENTRETENIMIENTO

Karina García se coronó como

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

Manelyk González y su médico mostraron los detalles de su reciente cirugía en Colombia: “Van a ser una gran diferencia”

Jhonny Rivera envió mensaje de apoyo a Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Como papá, entiendo el dolor”

Presentadores de ‘Día a Día’ se sometieron a una de las pruebas de ‘El Desafío’ y sorprendieron con los resultados: quién ganó

Deportes

Este es el polémico afiche

Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”

Atlético Nacional confirmó la sede del partido contra el Junior de Barranquilla: no saldrá de Antioquia

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha