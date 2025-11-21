Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

El reinado que ganó Karina García en República Dominicana - crédito @lamansiondeluinny/IG

La creadora de contenido y modelo paisa se coronó como Miss Mansión en el programa de República Dominicana en el que está participando: el reality La masión de Luinny.

La producción de La mansión de Luinny realizó un reinado de belleza en medio del concurso de Miss Universe que se estaba celebrando en Tailandia esta semana

En la actividad del reality las celebridades que están compitiendo tuvieron que representar a sus respectivos países o ciudades y atravesar por diferentes pruebas que fueron calificadas por un jurado para llegar hasta las finalistas.

Karina García representó a Medellín, Colombia, mientras que Yina Calderón habló del Huila y Bogotá, pues las dos influencers son del mismo país y debían tener una diferenciación.