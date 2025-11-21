Colombia

John Frank Pinchao, candidato al Senado por Verde Oxígeno, cabeceó al ‘influencer’ petrista Levy Rincón y lo llamó guerrillero

El partido de Ingrid Betancourt enfrenta críticas luego de que su candidato protagonizara un episodio de violencia, horas después de que se anunciara la lista cerrada para las elecciones de 2026, paradójicamente, bajo la campaña digital ‘Selección anti-Petro’

El candidato al Senado por Verde Oxígeno justificó su actuar violento - crédito @IBetancourtCol/X

La violencia volvió a presentarse en medio de diferencias políticas en Colombia. El incidente involucró al subintendente retirado de la Policía y exsecuestrado por las extintas Farc, John Frank Pinchao —quien el jueves 20 de noviembre lanzó su candidatura al Senado por el partido Verde Oxígeno— y al creador de contenido Levy Rincón.

El altercado tuvo lugar en el restaurante Cosete, en la zona de Salitre. Según la versión de Rincón, publicada en su cuenta de X, Pinchao lo habría agredido físicamente “con un cabezazo por la espalda” mientras ambos se encontraban en el establecimiento, donde Pinchao compartía mesa con la política Ingrid Betancourt.

Levy Rincón recibió un cabezazo del exsecuestrado de las Farc - crédito @IBetancourtCol/X

Rincón aseguró contar con pruebas y un video sobre lo ocurrido. En su publicación, afirmó: “El señor John Frank Pinchao, que se encontraba con @IBetancourtCol y que es subintendente retirado de la Policía, me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete, en Salitre, Bogotá. Está en la lista al Senado por el partido Oxígeno de la misma Ingrid Betancourt. Tengo las pruebas y el video (sic)”.

Poco después del hecho, Pinchao publicó un video en redes sociales en el que explicó su versión de los hechos, señalando que Rincón habría insultado a Ingrid Betancourt en la mesa donde se encontraba. En su mensaje, Pinchao afirmó: “Levy Rincón, usted es un guerrillero, secuaz de secuestradores. Vino a insultar a una mujer en mi mesa. Yo le di un cabezazo en la frente, no por detrás como usted lo dice”.

Por su parte, Ingrid Betancourt, líder de Verde Oxígeno, respaldó la versión de Pinchao en su cuenta oficial de X y criticó a Rincón, comparando su comportamiento con hechos vividos durante su secuestro.

Ingrid Betancourt respaldó la agresión
Ingrid Betancourt respaldó la agresión a Levy Rincón - crédito @IBetancourtCol/X

La confrontación verbal continuó con una nueva intervención de Rincón, quien rechazó el calificativo de “guerrillero” y respondió tanto a Pinchao como a Betancourt. En su publicación escribió: “Mentirosos hijueputas. No soy guerrillero; me pegaste por la espalda y te escondiste detrás de tus escoltas. @IBetancourtCol, ¿cómo se presta para semejante calumnia? (sic)”.

El intercambio tuvo lugar el mismo día en que el partido Verde Oxígeno anunció su lista cerrada de candidatos al Senado para las elecciones de 2026, encabezada por varias figuras, entre ellas Pinchao, conocido a nivel nacional por haber escapado de un secuestro perpetrado por las extintas Farc, que lo mantuvieron en cautiverio entre noviembre de 1998 y mayo de 2007.

El creador de contenido desmintió
El creador de contenido desmintió los calificativos de "guerrillero" emitidos por John Frank Pinchao - crédito @LevyRincón/X

El acto político estuvo acompañado por la campaña digital denominada Selección Antipetro, la cual ha generado polémicas y comentarios enfrentados en redes sociales. Numerosos usuarios han vinculado el comportamiento de Pinchao durante la agresión con el tono controvertido de dicha estrategia electoral.

“Me caía regular ingrid, pero hoy anotó un golazo de cabeza”; “¿Entonces la tal ‘selección antipetro’ son un grupo de violentos que calumnia gente? No me lo hubiera imaginado…”; “viendo los comentarios todos son burlas. Digale a sus lumbreras de asesores que basar la campaña en el antipetrismo es lo mas estúpido que pudieron inventar”; “John Frank Pinchao además de violento y agresivo (cabezaso) como que tiene pruebas que relacionan a Levy Rincón, con grupos al margen de la ley, lo ideal o lo legal sería que mañana el señor Pinchao, se presente con esas pruebas à la fiscalía general de la nación, y haga la respectiva denuncia (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

