FNA lanza “Juntos”, la plataforma que centraliza beneficios exclusivos para más de dos millones de afiliados

El Fondo Nacional del Ahorro presentó Juntos FNA, una plataforma de lealtad que concentrará beneficios y facilidades para sus más de dos millones de afiliados, así como para cerca de 19.000 empresas con vinculación activa.

Con esta estrategia, la entidad busca fortalecer el acompañamiento a quienes mantienen sus cesantías o ahorros voluntarios en el Fondo, ampliando el acceso a herramientas que complementan su oferta tradicional y mejoran la relación con los usuarios.

La iniciativa incluye descuentos, promociones y bonos que podrán redimirse en distintos sectores económicos, con el propósito de aportar al bienestar cotidiano de las familias.

Según informó la entidad, Juntos FNA reúne en un espacio digital ofertas de aliados nacionales y regionales, con categorías que abarcan vivienda, educación, bienestar, entretenimiento, gastronomía, moda e institucional.

La plataforma consolida convenios y nuevos acuerdos pensados para dar al afiliado alternativas para optimizar su presupuesto en servicios esenciales y actividades complementarias.

La apuesta responde a una tendencia global en la que los programas de fidelización se convierten en herramientas clave para mantener relaciones duraderas con los usuarios y ofrecer valor agregado más allá de los servicios base.

Uno de los elementos centrales del programa es su enfoque en vivienda. A través de la plataforma, los afiliados activos podrán acceder a beneficios específicos para productos y soluciones de mejoramiento del hogar, una línea de servicio que complementa la misión histórica del Fondo de impulsar el acceso a vivienda formal en Colombia.

Este componente incluye descuentos en materiales, servicios especializados y opciones destinadas a mejorar la calidad de vida dentro del hogar, convirtiéndose en un incentivo directo para quienes buscan invertir en sus espacios habitacionales.

Las empresas vinculadas al Fondo también se verán beneficiadas. La entidad explicó que, por medio de Juntos FNA, las organizaciones podrán aprovechar ventajas corporativas enfocadas en el fortalecimiento del relacionamiento comercial, lo que incluye herramientas para acompañar a sus colaboradores y motivar la permanencia en los productos del Fondo.

Este enfoque empresarial se articula con los esfuerzos por consolidar una red dinámica de aliados que respalde el crecimiento institucional.

Sobre el lanzamiento, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa Zeidán, destacó que “con Juntos avanzamos en nuestro propósito de acompañar más de cerca a quienes confían en el Fondo. Este programa nos permite ofrecer beneficios reales y útiles, al tiempo que mejora la experiencia de nuestros afiliados y consolida una relación a largo plazo basada en valor y cercanía”.

La declaración enfatiza el interés de la entidad en modernizar la experiencia de usuario y fortalecer la conexión con los ciudadanos, incorporando mecanismos digitales para una interacción más directa.

La implementación del programa incluye un micrositio dentro del portal institucional, donde los usuarios podrán consultar el catálogo de aliados, las categorías disponibles, los términos y condiciones, la cobertura regional y la guía para redimir beneficios.

La redención se realizará mediante bonos personalizados y la presentación del certificado vigente de afiliación, lo que garantiza un proceso sencillo y verificable. Este diseño pretende facilitar el acceso a los descuentos y evitar barreras que limiten la apropiación de la plataforma.

El Fondo Nacional del Ahorro resaltó que Juntos FNA no solo mejora la experiencia del afiliado, sino que se convierte en una herramienta para incrementar la fidelización, estimular el ahorro recurrente y ampliar la presencia comercial de la entidad en el país.

La estrategia se articula con acciones de crecimiento institucional que buscan posicionar al Fondo como un actor relevante dentro del ecosistema digital de servicios financieros y sociales.

Con alianzas que estarán en permanente actualización, la entidad proyecta que el programa se convierta en un canal clave para fortalecer el vínculo con las familias afiliadas y para impulsar el desarrollo del tejido empresarial aliado.

Al cierre del anuncio, el Fondo recordó que su misión principal continúa enfocada en administrar las cesantías y el ahorro de los colombianos para facilitar el acceso a vivienda.

Con más de 55 años de experiencia, la entidad busca que Juntos FNA se convierta en un complemento que refuerce ese objetivo y aporte nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los usuarios en distintas etapas de su desarrollo personal y familiar.