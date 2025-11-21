Colombia

FNA lanza “Juntos”, la plataforma que centraliza beneficios exclusivos para más de dos millones de afiliados

El programa de lealtad que centraliza beneficios y descuentos para más de dos millones de afiliados, con énfasis en vivienda, bienestar, educación y alianzas corporativas

Guardar
FNA aseguró que esta iniciativa
FNA aseguró que esta iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia con condiciones financieras óptimas - crédito FNA

El Fondo Nacional del Ahorro presentó Juntos FNA, una plataforma de lealtad que concentrará beneficios y facilidades para sus más de dos millones de afiliados, así como para cerca de 19.000 empresas con vinculación activa.

Con esta estrategia, la entidad busca fortalecer el acompañamiento a quienes mantienen sus cesantías o ahorros voluntarios en el Fondo, ampliando el acceso a herramientas que complementan su oferta tradicional y mejoran la relación con los usuarios.

La iniciativa incluye descuentos, promociones y bonos que podrán redimirse en distintos sectores económicos, con el propósito de aportar al bienestar cotidiano de las familias.

El Fondo Nacional del Ahorro
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció créditos de vivienda con tasas bajas - crédiro Freepik

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según informó la entidad, Juntos FNA reúne en un espacio digital ofertas de aliados nacionales y regionales, con categorías que abarcan vivienda, educación, bienestar, entretenimiento, gastronomía, moda e institucional.

La plataforma consolida convenios y nuevos acuerdos pensados para dar al afiliado alternativas para optimizar su presupuesto en servicios esenciales y actividades complementarias.

La apuesta responde a una tendencia global en la que los programas de fidelización se convierten en herramientas clave para mantener relaciones duraderas con los usuarios y ofrecer valor agregado más allá de los servicios base.

Fondo Nacional del Ahorro -
Fondo Nacional del Ahorro - crédito FNA

Uno de los elementos centrales del programa es su enfoque en vivienda. A través de la plataforma, los afiliados activos podrán acceder a beneficios específicos para productos y soluciones de mejoramiento del hogar, una línea de servicio que complementa la misión histórica del Fondo de impulsar el acceso a vivienda formal en Colombia.

Este componente incluye descuentos en materiales, servicios especializados y opciones destinadas a mejorar la calidad de vida dentro del hogar, convirtiéndose en un incentivo directo para quienes buscan invertir en sus espacios habitacionales.

Las empresas vinculadas al Fondo también se verán beneficiadas. La entidad explicó que, por medio de Juntos FNA, las organizaciones podrán aprovechar ventajas corporativas enfocadas en el fortalecimiento del relacionamiento comercial, lo que incluye herramientas para acompañar a sus colaboradores y motivar la permanencia en los productos del Fondo.

Este enfoque empresarial se articula con los esfuerzos por consolidar una red dinámica de aliados que respalde el crecimiento institucional.

Sobre el lanzamiento, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa Zeidán, destacó que “con Juntos avanzamos en nuestro propósito de acompañar más de cerca a quienes confían en el Fondo. Este programa nos permite ofrecer beneficios reales y útiles, al tiempo que mejora la experiencia de nuestros afiliados y consolida una relación a largo plazo basada en valor y cercanía”.

Laura Roa es la presidenta
Laura Roa es la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) - crédito Fondo Nacional del Ahorro

La declaración enfatiza el interés de la entidad en modernizar la experiencia de usuario y fortalecer la conexión con los ciudadanos, incorporando mecanismos digitales para una interacción más directa.

La implementación del programa incluye un micrositio dentro del portal institucional, donde los usuarios podrán consultar el catálogo de aliados, las categorías disponibles, los términos y condiciones, la cobertura regional y la guía para redimir beneficios.

La redención se realizará mediante bonos personalizados y la presentación del certificado vigente de afiliación, lo que garantiza un proceso sencillo y verificable. Este diseño pretende facilitar el acceso a los descuentos y evitar barreras que limiten la apropiación de la plataforma.

El Fondo Nacional del Ahorro resaltó que Juntos FNA no solo mejora la experiencia del afiliado, sino que se convierte en una herramienta para incrementar la fidelización, estimular el ahorro recurrente y ampliar la presencia comercial de la entidad en el país.

Fondo Nacional del Ahorro -
Fondo Nacional del Ahorro - crédito FNA

La estrategia se articula con acciones de crecimiento institucional que buscan posicionar al Fondo como un actor relevante dentro del ecosistema digital de servicios financieros y sociales.

Con alianzas que estarán en permanente actualización, la entidad proyecta que el programa se convierta en un canal clave para fortalecer el vínculo con las familias afiliadas y para impulsar el desarrollo del tejido empresarial aliado.

Al cierre del anuncio, el Fondo recordó que su misión principal continúa enfocada en administrar las cesantías y el ahorro de los colombianos para facilitar el acceso a vivienda.

Con más de 55 años de experiencia, la entidad busca que Juntos FNA se convierta en un complemento que refuerce ese objetivo y aporte nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los usuarios en distintas etapas de su desarrollo personal y familiar.

Temas Relacionados

Fondo Nacional del AhorroPrograma de lealtadBeneficios para afiliadosMejoramiento de viviendaFidelización FNA CesantíasFNA CesantíasCesantíasColombia-noticias

Más Noticias

Diplomado nacional conecta a más de 300 personas privadas de la libertad en Colombia con formación en Derechos Humanos

Un diplomado virtual reúne a más de 309 personas privadas de la libertad en 46 establecimientos del país, con formación en Derechos Humanos, justicia, resolución de conflictos y herramientas para impulsar procesos de resocialización

Diplomado nacional conecta a más

Corte mantiene medidas sobre finca de alias Barbie y ordena nuevo análisis sobre su restitución

La Corte Suprema anuló un fallo que revertía la transferencia de la finca La América, antigua propiedad de alias Barbie, y ordenó que se resuelva una solicitud pendiente sobre las medidas cautelares, mientras el predio continúa bajo control del Estado

Corte mantiene medidas sobre finca

Ideam advierte por qué se están registrando aguaceros en el país y qué podría ocurrir en los próximos días

Colombia atraviesa condiciones Tipo La Niña desde octubre, un escenario que está intensificando las lluvias en varias regiones del país

Ideam advierte por qué se

Estos serán los alumbrados navideños 2025 en Medellín: fechas, temáticas y todos los puntos iluminados

Medellín alista el encendido de sus alumbrados navideños 2025 con figuras tejidas, nuevos recorridos y un despliegue luminoso que cubrirá comunas, corregimientos y municipios aliados durante 46 días consecutivos

Estos serán los alumbrados navideños

Ismael Peña pide unidad en la Universidad Nacional tras decisión del Consejo de Estado

El fallo del Consejo de Estado confirmó la legalidad de su nombramiento y anuló el de Leopoldo Múnera

Ismael Peña pide unidad en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: no pasó al top 5 y México se llevó la corona

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo