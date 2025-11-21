Colombia

El mejor ‘corrientazo’ en Bogotá es cocinado por manos oriunda de Cúcuta: el almuerzo es bueno, bonito y barato

Un restaurante tradicional en Bogotá fue reconocido en un certamen reciente por su propuesta gastronómica popular y reconocida para muchos

Guardar
Un restaurante de Bogotá fue
Un restaurante de Bogotá fue reconocido como el mejor en la categoría de corrientazo - crédito Secretaría de Cultura y Colprensa

Delicias de Rosita obtuvo este año el reconocimiento al mejor ‘corrientazo’ de la capital, un premio otorgado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en la gala de Sabor Bogotá 2025.

Rosa Elena Mora, nacida en Cúcuta, administra desde 1996 el establecimiento ubicado en la carrera 2a, cerca del Eje Ambiental de la avenida Jiménez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La distinción destacó el aporte de Delicias de Rosita a la cocina popular de la ciudad y la permanencia del formato de almuerzo conocido como ‘corrientazo’, que se caracteriza por un menú variado a bajo costo, apreciado por personas de diferentes oficios y condiciones.

Al mediodía, miles de personas buscan en estos platos una alternativa casera y asequible para resolver la comida principal del día.

La convocatoria Sabor Bogotá 2025, liderada por la administración distrital a través de la Secretaría de Cultura, reconoce el papel de la gastronomía como motor cultural, social y económico en la ciudad.

Este año, el concurso recibió más de doscientas postulaciones en ocho categorías:

  • Corrientazo.
  • Ajiaco.
  • Empanada.
  • Fritanga.
  • Postre.
  • Pan.
  • Cocina Internacional.
  • Cocina Regional.

En la ceremonia de premiación, el chef Harry Sasson también recibió un homenaje por su trayectoria y aporte al sector gastronómico bogotano.

El mejor corrientazo de Bogotá

El menú de Delicias de Rosita mantiene una receta tradicional para el almuerzo. El ‘corrientazo’ incluye sopa, plato fuerte y bebida.

Cada día se ofrece alguna de estas tres proteínas: carne de res, cerdo o pollo, que se acompañan con una verdura y un grano.

Para el almuerzo de los viernes, la carta se compone de sopa de sancocho, arvejas, arroz y frijol. De bebida, resulta infaltable el jugo o el agua de panela con limón.

Durante la entrevista concedida a Red+ Noticias, Rosa Elena Mora señaló: “Jesús bendito. Aún no creo que haya ganado esa distinción. Gracias a Dios”.

Recordó que los inicios del restaurante se remontan a mediados de los noventa, cuando se estableció en un pequeño local en el centro y comenzó a vender almuerzos corrientes sin anticipar el reconocimiento que recibiría años después.

El plato se vende actualmente a 14.000 pesos. Rosa calcula que cada semana entrega alrededor de ochenta almuerzos diarios de lunes a viernes, cifra que se eleva a cerca de cien los domingos.

Los clientes destacan la sazón casera y la variedad constante en el menú, atributos que han permanecido sin cambios a lo largo de casi tres décadas.

Durante la ceremonia de premiación, la Secretaría de Cultura subrayó la esencia de la propuesta culinaria del restaurante: “Está basada en ingredientes simples, frescos y de uso diario, busca representar los sabores del diario vivir: platos sabrosos, ligeros y asequibles que reflejan la esencia de la comida popular. Inspirada en lo que prepara en casa para su familia y sus comensales, esta cocinera rinde homenaje a la cocina que nutre, reconforta y une. Al utilizar productos locales, accesibles y de rápida preparación, reivindica el valor de la comida sencilla y bien hecha como parte del patrimonio gastronómico de Bogotá”.

En medio de la iniciativa Sabor Bogotá 2025, los festivales gastronómicos asociados lograron reunir a más de cien mil personas. Estos encuentros propiciaron espacios de celebración en torno a preparaciones tradicionales como el postre, el pan, la fritanga y comidas internacionales, permitiendo que diferentes expresiones culinarias de la ciudad se destaquen ante el público y obtengan reconocimiento.

Delicias de Rosita ocupa un lugar especial en la memoria gastronómica de Bogotá y representa el arraigo de los sabores cotidianos, reforzando la importancia cultural del ‘corrientazo’ frente a la diversidad de opciones gastronómicas surgidas en la capital.

La historia del local y de su propietaria, quien partió de Cúcuta en busca de oportunidades para sustentar a su familia y abrirse camino en la capital del país, evidencia el valor de la cocina sencilla, la tradición familiar, la perseverancia en el trabajo diario y la cercanía con la comunidad local que la respalda, a la espera de que más personas prueben sus delicias.

Temas Relacionados

BogotáCorrientazo en BogotáSecretaría de Cultura, Recreación y DeporteCúcutaDelicias de RositaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional en Bogotá

La entidad determinó que el proceso de designación del rector había concluido el 21 de marzo de 2024, fecha en la que el Consejo Superior Universitario nombró a José Ismael Peña Reyes

Consejo de Estado anuló la

Euro se fortalece en Colombia hoy 21 de noviembre: cuál es su valor en pesos

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro se fortalece en Colombia

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

La ‘influencer’ colombiana fue la elegida por el público después de pasar por varias pruebas y actividades en las que tuvo que demostrar por qué merecía obtener el título

Karina García se coronó como

Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero y varios exfuncionarios por irregularidades en contrato de Aguas Vivas

El exalcalde de Medellín y varios subalternos deberán responder por presuntas irregularidades en la administración del predio Aguas Vivas, cuyo valor supera los cuarenta mil millones de pesos

Procuraduría formuló pliego de cargos

Alerta entre los colombianos: estos serían los impuestos que se incrementarían por encima del 30% con la reforma tributaria

El plan oficial contempla duplicar la carga tributaria sobre herencias, ventas de activos y premios, lo que preocupa a legisladores y especialistas por el riesgo de mayores pagos para personas naturales

Alerta entre los colombianos: estos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a un canadiense en

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

ENTRETENIMIENTO

Karina García se coronó como

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

Manelyk González y su médico mostraron los detalles de su reciente cirugía en Colombia: “Van a ser una gran diferencia”

Jhonny Rivera envió mensaje de apoyo a Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Como papá, entiendo el dolor”

Presentadores de ‘Día a Día’ se sometieron a una de las pruebas de ‘El Desafío’ y sorprendieron con los resultados: quién ganó

Deportes

Este es el polémico afiche

Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”

Atlético Nacional confirmó la sede del partido contra el Junior de Barranquilla: no saldrá de Antioquia

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha