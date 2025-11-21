Colombia

Aeropuerto El Dorado alertó a los viajeros por baja visibilidad en Bogotá: “Afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios“

La coordinación de sistemas y personal especializado permite mantener el flujo de operaciones pese a las restricciones meteorológicas

El principal aeropuerto de Bogotá
El principal aeropuerto de Bogotá enfrenta restricciones meteorológicas que alteran la programación de vuelos, mientras autoridades piden a los viajeros consultar con sus aerolíneas sobre posibles demoras y cambios en los horarios previstos - crédito Aeronáutica Civil

El aeropuerto El Dorado de Bogotá opera actualmente bajo condiciones de visibilidad reducida debido a restricciones meteorológicas, lo que afecta el desarrollo normal de las operaciones aéreas y puede generar cambios en los itinerarios de los vuelos.

Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con las aerolíneas para informarse sobre posibles afectaciones y actualizaciones en los horarios de salida y llegada.

"Informamos que el aeropuerto @BOG_ELDORADO está operando en condiciones de visibilidad reducida, debido a restricciones meteorológicas. Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios“, afirmó la Aeronáutica en su cuenta oficial de X.

Como parte de las medidas implementadas, el aeropuerto aplica los procedimientos operativos establecidos para este tipo de contingencias.

Además, los sistemas tecnológicos de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) funcionan a plena capacidad, lo que permite gestionar el tráfico aéreo de manera segura y eficiente, a pesar de las limitaciones impuestas por el clima.

Las restricciones meteorológicas recientes en
Las restricciones meteorológicas recientes en Bogotá ponen a prueba la capacidad de adaptación y la importancia de sistemas tecnológicos robustos en la gestión eficiente del tráfico aéreo colombiano - crédito Aeronáutica Civil

El personal de El Dorado continúa trabajando para que las operaciones aéreas se desarrollen con la mayor normalidad posible, procurando que el tránsito de pasajeros y aeronaves no se detenga.

Colombia impulsa la internacionalización de su red aérea con Yopal

Colombia avanza en la internacionalización de su conectividad aérea con la transformación del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal, Casanare, en una terminal internacional, tras la firma de un convenio entre autoridades nacionales y regionales.

El acuerdo, oficializado el 12 de noviembre de 2025 en Bogotá, establece una hoja de ruta para adecuar la infraestructura y cumplir los requisitos de la Ley 2368 de 2024, que regula la habilitación de terminales aéreos con capacidad internacional, según informó la Aeronáutica Civil.

La internacionalización del aeropuerto responde a una estrategia nacional para diversificar la oferta aeroportuaria y potenciar el desarrollo económico a través del turismo y el comercio, especialmente en regiones tradicionalmente menos conectadas como la Orinoquía.

El documento oficial destaca que el objetivo es facilitar el intercambio comercial, mejorar la competitividad regional, diversificar la economía y abrir nuevas posibilidades para la movilidad de los habitantes de Casanare y departamentos cercanos.

La Aeronáutica Civil y autoridades
La Aeronáutica Civil y autoridades locales firman un convenio para adecuar la infraestructura del aeropuerto de Yopal a estándares internacionales - crédito Aeronáutica Civil

El convenio de cooperación, firmado por la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos, compromete a las entidades a desarrollar acciones técnicas, administrativas y de gestión para ajustar la infraestructura, mejorar los servicios y promover el potencial económico y turístico de la región.

La Aeronáutica Civil asumirá la orientación técnica y la supervisión de los criterios de seguridad operacional, infraestructura y normatividad que deben cumplir los aeropuertos internacionales.

La Ley 2368 de 2024 ya otorgó la categoría internacional al aeropuerto y estableció la Dirección Regional Aeronáutica Oriente en Yopal. No obstante, el funcionamiento pleno como terminal internacional dependerá de la culminación de estudios y adecuaciones técnicas.

Ya se han asignado recursos iniciales para estudios, diseños del terminal de carga, mejoras en pista y adquisición de terrenos, lo que permitirá avanzar en la adecuación del aeropuerto para operaciones internacionales en los próximos años.

Entre los retos técnicos y operativos figuran la implementación de servicios migratorios y aduanales, la adecuación de la pista y la plataforma a estándares internacionales, la infraestructura de carga de combustible y la articulación con aerolíneas internacionales para concretar nuevas rutas. Aunque la ley autoriza la operación internacional, la implementación aún presenta demoras.

Entre enero y julio de 2025, la red aeroportuaria de Colombia movilizó más de 32,6 millones de pasajeros, aunque la mayor parte de este flujo se concentra en unos pocos aeropuertos.

El aeropuerto comenzó a operar
El aeropuerto comenzó a operar a mediados de la década de los 60 - crédito casanareonline.co

La expansión hacia regiones como Casanare es vista como una apuesta estratégica para descentralizar la conectividad y fomentar el desarrollo regional.Por ahora, no existe una fecha definida para la inauguración de la operación internacional del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal, ya que el proceso dependerá del avance de las adecuaciones, certificaciones y requisitos técnicos establecidos por la Aeronáutica Civil.

