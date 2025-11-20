Colombia

Yina Calderón casi es expulsada de ‘La mansión de Luinny’ por pelea con Chanel: esto la salvó

La empresaria protagonizó una pelea en el ‘reality’ que se graba en República Dominicana: llegó hasta los gritos, la agresión, jaladas de cabello y las lágrimas

Guardar
Esta fue la razón por
Esta fue la razón por la que Yina se salvó de ser expulsada del programa - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Un nuevo escándalo sacudió el reality La mansión de Luinny tras el violento enfrentamiento entre Yina Calderón y Chanel, episodio que dejó en suspenso la continuidad de ambas participantes en la competencia de República Dominicana.

De acuerdo con lo reportado, el choque entre la colombiana y la dominicana sobrepasó las discusiones verbales y culminó en un altercado físico que requirió la intervención directa de la producción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La confrontación inició cuando Yina Calderón comenzó una discusión con Abraham, situación que escaló hasta involucrar a otros miembros del programa.

La tensión terminó por desbordarse cuando Chanel se acercó a la empresaria de fajas, pasando rápidamente de los intercambios de palabras a los hechos.

Según lo narrado por testigos y los videos difundidos en redes sociales, Yina Calderón se abalanzó contra Chanel, y la dominicana respondió tomándola del cabello.

En ese momento, el ambiente en la mansión se alteró: varios concursantes intentaron separar a las protagonistas, mientras los gritos llenaban la casa.

Incluso, los encargados de la producción del formato ingresaron a escena para evitar que la situación se saliera todavía más de control.

Una vez que las participantes lograron ser separadas, se mantuvo la tensión y las ofensas verbales continuaron.

En pocas horas, los clips del enfrentamiento alcanzaron gran viralidad en plataformas como Instagram, donde los seguidores se dividieron en sus opiniones: algunos defendieron la actitud de Chanel, otros la de Yina, y unos más responsabilizaron a Abraham por provocar el pleito.

La posible expulsión de las concursantes se convirtió en tema de debate tras una publicación en el perfil oficial de La mansión de Luinny, donde se compartieron imágenes de los involucrados y se preguntó al público si alguno debía abandonar la competencia o si el conflicto fue generado colectivamente. El post desató una ola de comentarios y votos divididos.

“Varios dicen que Yina ya tuvo dos altercados que ameritan expulsión, otros que Chanel tampoco se salva y, por último, responsabilizan a Abraham por el enfrentamiento entre sus compañeras”. Añadiendo un elemento de expectativa, se recuerda que Luinny había advertido que no permitiría agresiones físicas en el reality, lo que deja abierta la posibilidad de sanciones inminentes no solo para Yina Calderón, sino también para otros participantes relacionados en este reciente conflicto.

Ante la posibilidad de ser expulsada del reality, Yina se tomó un momento frente a sus compañeros para dar un discurso para despedirse.

“Le agradezco a Luinny por la oportunidad, a todos mis fanáticos por cada ‘super chat’. No voy a alargar el tema porque ya sucedió, acato la decisión, pero no bajo mi cabeza, soy 100% real, no disfrazo nada y si me provocan respondo”, dijo Calderón.

Pese a que la empresaria había aceptado su salida junto a Chanel, Luinny aseguró que aunque no estaba de acuerdo con la pelea, dejó que los seguidores del programa votaran si las participantes debían ser expulsadas, votaciones que las dejaron por dentro con más de 1.700 votos a favor, dejándolas dentro de la competencia.

Temas Relacionados

Yina CalderónYina Calderón expulsada de La mansión de LuinnyLa mansión de LuinnyLa mansión de Luinny Yina CalderónPelea Yina CalderónColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo verdolaga y los Diablos Rojos, de Cali, pero esta vez en el Atanasio Girardot, de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Así fue como autoridades de Cartagena rescataron a habitante de calle de nacionalidad sueca y lograron regresarlo a su país

El trabajo conjunto de diversas instituciones permitió que el hombre resolviera sus asuntos con la justicia colombiana para poder salir del país

Así fue como autoridades de

Martín Santos le contestó a Vicky Dávila: “Por ese odio es que tu campaña va en caída libre”

Las declaraciones de la periodista y precandidata presidencial sobre el “Petrosantismo” y Odebrecht generaron intensos comentarios en plataformas digitales

Martín Santos le contestó a

Dorado Mañana números sorteados 20 de noviembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 20

Reapareció Achraf Hakimi tras la dura lesión que sufrió por una fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

El jugador marroquí del Paris Saint-Germain asistió a la gala en un carrito auxiliar, para agradecer el apoyo, luego de la lesión que lo apartó de las canchas

Reapareció Achraf Hakimi tras la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Policía atribuyó el secuestro del

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió a sus

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al confesar que se sometió a una nueva cirugía plástica: “Me dolía mucho la espalda, estaba encorvada”

Giovanny Ayala respondió a comentarios de famosa emisora que cuestionó la veracidad por el secuestro de su hijo: “Una falta de respeto”

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Valentina Taguado dedicó sentidas palabras a Michelle en la recta final de ‘Masterchef Celebrity’: “Eres increíble”

Erick Pabón aclaró las razones de su distanciamiento de Felipe Saruma: así terminó una amistad viral

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Reapareció Achraf Hakimi tras la dura lesión que sufrió por una fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

Presidente Petro felicitó a Saeta, la marca deportiva colombiana que vestirá a la selección de Haití en el Mundial de 2026: “Ayudar es la clave”

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios

El Deportivo Cali se convierte en sociedad anónima y cambia de nombre: estas son las novedades del cuadro “Azucarero”