Yina Calderón casi es expulsada de ‘La mansión de Luinny’ por pelea con Chanel: esto la salvó

Esta fue la razón por la que Yina se salvó de ser expulsada del programa - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Un nuevo escándalo sacudió el reality La mansión de Luinny tras el violento enfrentamiento entre Yina Calderón y Chanel, episodio que dejó en suspenso la continuidad de ambas participantes en la competencia de República Dominicana.

De acuerdo con lo reportado, el choque entre la colombiana y la dominicana sobrepasó las discusiones verbales y culminó en un altercado físico que requirió la intervención directa de la producción.

La confrontación inició cuando Yina Calderón comenzó una discusión con Abraham, situación que escaló hasta involucrar a otros miembros del programa.

La tensión terminó por desbordarse cuando Chanel se acercó a la empresaria de fajas, pasando rápidamente de los intercambios de palabras a los hechos.

Según lo narrado por testigos y los videos difundidos en redes sociales, Yina Calderón se abalanzó contra Chanel, y la dominicana respondió tomándola del cabello.

En ese momento, el ambiente en la mansión se alteró: varios concursantes intentaron separar a las protagonistas, mientras los gritos llenaban la casa.

Incluso, los encargados de la producción del formato ingresaron a escena para evitar que la situación se saliera todavía más de control.

Una vez que las participantes lograron ser separadas, se mantuvo la tensión y las ofensas verbales continuaron.

En pocas horas, los clips del enfrentamiento alcanzaron gran viralidad en plataformas como Instagram, donde los seguidores se dividieron en sus opiniones: algunos defendieron la actitud de Chanel, otros la de Yina, y unos más responsabilizaron a Abraham por provocar el pleito.

La posible expulsión de las concursantes se convirtió en tema de debate tras una publicación en el perfil oficial de La mansión de Luinny, donde se compartieron imágenes de los involucrados y se preguntó al público si alguno debía abandonar la competencia o si el conflicto fue generado colectivamente. El post desató una ola de comentarios y votos divididos.

“Varios dicen que Yina ya tuvo dos altercados que ameritan expulsión, otros que Chanel tampoco se salva y, por último, responsabilizan a Abraham por el enfrentamiento entre sus compañeras”. Añadiendo un elemento de expectativa, se recuerda que Luinny había advertido que no permitiría agresiones físicas en el reality, lo que deja abierta la posibilidad de sanciones inminentes no solo para Yina Calderón, sino también para otros participantes relacionados en este reciente conflicto.

Ante la posibilidad de ser expulsada del reality, Yina se tomó un momento frente a sus compañeros para dar un discurso para despedirse.

“Le agradezco a Luinny por la oportunidad, a todos mis fanáticos por cada ‘super chat’. No voy a alargar el tema porque ya sucedió, acato la decisión, pero no bajo mi cabeza, soy 100% real, no disfrazo nada y si me provocan respondo”, dijo Calderón.

Pese a que la empresaria había aceptado su salida junto a Chanel, Luinny aseguró que aunque no estaba de acuerdo con la pelea, dejó que los seguidores del programa votaran si las participantes debían ser expulsadas, votaciones que las dejaron por dentro con más de 1.700 votos a favor, dejándolas dentro de la competencia.