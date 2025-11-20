María José Pizarro reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de mantener proceso contra Miguel Polo Polo: “Nos vemos en la justicia, congresista”

La senadora del Pacto Histórico expresó su respaldo a la continuidad del proceso judicial contra el congresista, enfatizando la importancia de esclarecer los hechos y rechazar discursos que inciten al odio y la violencia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema determinó la nulidad de la estrategia legal presentada por el congresista Miguel Polo Polo en el proceso iniciado por el delito de hostigamiento contra el presidente Gustavo Petro.

Los abogados de Polo Polo pidieron la anulación del proceso penal, argumentando que la investigación había sido alterada.

La Corte no aceptó estos argumentos y confirmó la continuación del proceso penal en su contra.

Tras la decisión que da continuidad al proceso contra Miguel Polo Polo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, utilizó su cuenta de X para manifestarse sobre el tema.

“Nos vemos en la justicia, congresista”, escribió la legisladora en la red social.

En su pronunciamiento, la legisladora subrayó su firme postura contra el hostigamiento y los discursos que fomentan el odio, dejando claro que buscará que los hechos sean esclarecidos en los espacios judiciales correspondientes.

“Nos vemos en la justicia, congresista. No permitiremos que el hostigamiento se haga costumbre, ni discursos que legitimen la incitación al odio y a la violencia”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Y es que, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema precisó que la investigación contra Miguel Polo Polo se ha desarrollado respetando todas sus garantías, y que en ningún momento se han desvirtuado los argumentos del proceso.

El alto tribunal enfatizó que, aunque existen otros señalamientos en redes sociales hacia el presidente, la vicepresidenta y la senadora María José Pizarro, el foco de la acusación no se basa en esas publicaciones previas. La Corte puntualizó que la imputación responde únicamente a dos mensajes específicos difundidos por el congresista el catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Así lo consignó la Sala: “En resumen, las publicaciones discriminadas en el informe citado, más allá de que hayan señalado al presidente, a la vicepresidenta y a la senadora María José Pizarro de guerrilleros, no fueron incluidas como hecho que con novedad, constituyera el delito objeto del proceso, la acusación no es por estas, sino exclusivamente por las dos publicaciones del 14 de noviembre de 2023”