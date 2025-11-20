Colombia

María José Pizarro reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de mantener proceso contra Miguel Polo Polo: “Nos vemos en la justicia, congresista”

El alto tribunal rechazó la solicitud de anulación presentada por la defensa del congresista, quien enfrenta cargos por hostigamiento tras publicaciones en redes sociales

Guardar
La senadora del Pacto Histórico
La senadora del Pacto Histórico expresó su respaldo a la continuidad del proceso judicial contra el congresista, enfatizando la importancia de esclarecer los hechos y rechazar discursos que inciten al odio y la violencia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema determinó la nulidad de la estrategia legal presentada por el congresista Miguel Polo Polo en el proceso iniciado por el delito de hostigamiento contra el presidente Gustavo Petro.

Los abogados de Polo Polo pidieron la anulación del proceso penal, argumentando que la investigación había sido alterada.

La Corte no aceptó estos argumentos y confirmó la continuación del proceso penal en su contra.

Tras la decisión que da continuidad al proceso contra Miguel Polo Polo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, utilizó su cuenta de X para manifestarse sobre el tema.

“Nos vemos en la justicia, congresista”, escribió la legisladora en la red social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de Miguel Polo Polo mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

En su pronunciamiento, la legisladora subrayó su firme postura contra el hostigamiento y los discursos que fomentan el odio, dejando claro que buscará que los hechos sean esclarecidos en los espacios judiciales correspondientes.

“Nos vemos en la justicia, congresista. No permitiremos que el hostigamiento se haga costumbre, ni discursos que legitimen la incitación al odio y a la violencia”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Y es que, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema precisó que la investigación contra Miguel Polo Polo se ha desarrollado respetando todas sus garantías, y que en ningún momento se han desvirtuado los argumentos del proceso.

El alto tribunal enfatizó que, aunque existen otros señalamientos en redes sociales hacia el presidente, la vicepresidenta y la senadora María José Pizarro, el foco de la acusación no se basa en esas publicaciones previas. La Corte puntualizó que la imputación responde únicamente a dos mensajes específicos difundidos por el congresista el catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Así lo consignó la Sala: “En resumen, las publicaciones discriminadas en el informe citado, más allá de que hayan señalado al presidente, a la vicepresidenta y a la senadora María José Pizarro de guerrilleros, no fueron incluidas como hecho que con novedad, constituyera el delito objeto del proceso, la acusación no es por estas, sino exclusivamente por las dos publicaciones del 14 de noviembre de 2023”

Temas Relacionados

María José PizarroMiguel Polo PoloCorte SupremaProceso Contra Polo PoloColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador del Cauca envió dura carta a Petro solicitando ayuda para acabar con enfrentamientos: “No podemos enfrentar solos una crisis que es nacional”

Más de 17 atentados en dos semanas han desbordado la capacidad de respuesta institucional, mientras Octavio Guzmán pide refuerzos militares y protección para la población ante la escalada de violencia

Gobernador del Cauca envió dura

Dian no podrá embargar cuentas de Reficar por decisión de un juzgado

La autoridad fiscal debe abstenerse de ejecutar medidas contra la refinería, luego de que la justicia considerara inminente el riesgo de daño irreversible mientras se resuelve el litigio tributario

Dian no podrá embargar cuentas

Colombiano preso en EE. UU. pide ser deportado tras ocho meses detenido: esta es su historia

Aunque gestionaba sus documentos para permanecer en Estados Unidos de manera regular, lo detuvieron mientras trabajaba en un servicio de transporte

Colombiano preso en EE. UU.

La Segura emociona al mostrar la primera Navidad de su hijo Lucca con una decoración especial: “Mi época favorita del año”

La ‘influencer’ compartió el entusiasmo por la llegada anticipada de la Navidad a su casa, marcando el comienzo de una nueva etapa llena de momentos en familia junto a su pequeño hijo

La Segura emociona al mostrar

La emotiva despedida de Claudia Bahamón a Pichingo tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Eres alegría pura”

La presentadora conmovió a sus seguidores al dedicarle un mensaje lleno de cariño al comediante, que se despidió del ‘reality’ dejando una huella en la cocina del programa de concurso

La emotiva despedida de Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ryan James Wedding, el exatleta

Ryan James Wedding, el exatleta olímpico norteamericano buscado en todo el mundo y señalado como el ‘cerebro’ del homicidio de un testigo federal canadiense en Medellín

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

ENTRETENIMIENTO

La emotiva despedida de Claudia

La emotiva despedida de Claudia Bahamón a Pichingo tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Eres alegría pura”

De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

Andrés Cepeda debió modificar una de sus fechas en Barranquilla por protestas: qué fue lo que pasó

Westcol explicó video viral en el que se ve quejándose de la música de Feid: “Estoy ofendido”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi, lesionado en fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

Presidente Petro felicitó a Saeta, la marca deportiva colombiana que vestirá a la selección de Haití en el Mundial de 2026: “Ayudar es la clave”

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios