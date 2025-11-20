Colombia

Giovanny Ayala compartió un nuevo mensaje de esperanza mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel Ayala en el Cauca: “Te espero en casa”

Miguel Ayala, joven artista y participante en ‘Yo me llamo´, permanece secuestrado luego de ser interceptado en una carretera del suroeste colombiano luego de un concierto en El Tambo

Guardar
Giovanny Ayala compartió un mensaje
Giovanny Ayala compartió un mensaje mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, ha generado alarma en el país y un fuerte movimiento de solidaridad con la familia del intérprete.

Los hechos ocurrieron en la noche del 18 de noviembre cuando el joven artista fue retenido por hombres armados en la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en el departamento de Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reportó Blu Radio, dos vehículos y una motocicleta interceptaron el paso del vehículo en el que viajaba Miguel Ayala, junto a su tour mánager, después de una presentación musical en Huisitó, municipio de El Tambo. Ambos se dirigían hacia el aeropuerto de Palmira. Los autores del secuestro aún no han sido identificados por las autoridades.

El conductor del vehículo fue dejado en el lugar del asalto, mientras que los secuestradores escaparon rumbo al norte del Cauca.

El mánager general del artista, Jairo Maturana, confirmó a Blu Radio que el acompañante de Miguel Ayala también fue retenido.

Fuentes policiales consultadas por Noticias Caracol vinculan el caso con la eventual participación de disidencias armadas presentes en esa zona, aunque persiste la ausencia de un pronunciamiento oficial que atribuya la acción directamente a algún grupo.

Hasta el momento, los operativos continúan sin avances concluyentes y la incertidumbre marca el ánimo de los allegados.

"Te espero en casa hijo
"Te espero en casa hijo con la ayuda de Dios", el mensaje que resume la esperanza de Giovanny Ayala ante la incertidumbre por el secuestro de Miguel. - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

En medio de la tensión, Giovanny Ayala recurrió públicamente a su perfil en redes sociales para expresar el dolor que atraviesa su familia y pedir respaldo: “Te espero en casa hijo con la ayuda de Dios”.

Paralelamente, el entorno familiar y artístico de Miguel Ayala ha resaltado el impacto personal y profesional de este episodio.

En los últimos meses, el joven había ganado notoriedad en el medio musical colombiano tras su paso por el programa Yo me llamo, donde fue elogiado por su interpretación del propio Giovanny Ayala. La noticia de su secuestro generó reacciones de solidaridad y pedidos de pronto esclarecimiento por parte de colegas y fanáticos en redes sociales.

El artista solicitó respeto ante la situación y dirigió un mensaje contundente: “En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones, ni juicios fuera de lugar”. Este llamado, recogido por medios nacionales e internacionales, evidencia el nivel de angustia y el clima de incertidumbre que sobrellevan sus allegados.

A esto sumó una expresión de agradecimiento dirigida a quienes han manifestado apoyo: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, reafirmó el cantante, insistiendo en la fe como motor de esperanza en medio de la adversidad.

La búsqueda de Miguel Ayala y su acompañante continúa bajo la dirección de la Policía Nacional, que ha intensificado los operativos y el rastreo de pistas en la zona del suroeste colombiano. Mientras tanto, la familia Ayala aguarda información sobre el paradero del joven y la música popular colombiana se mantiene expectante ante el desenlace de uno de los casos que más ha conmovido al sector artístico en el año.

Temas Relacionados

secuestro Miguel AyalaGiovanny AyalaHijo Giovanny AyalaSecuestro Caucadisidencias armadasColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Valor de apertura del dólar en Colombia este 20 de noviembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Joseba Grajales, presidente de Grupo Keralty, le respondió a Petro señalamientos de alocución presidencial: “Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba”

El ejecutivo de la EPS publicó una carta a la opinión pública en la que apeló a “la ironía” en contra Gustavo Petro, que debió rectificarse con Grajales por catalogarlo como “criminal”

Joseba Grajales, presidente de Grupo

Colombianos no pueden creer el verdadero sabor de este popular ponqué: “el empaque siempre indicó el sabor”

Incluso consumidores habituales del producto afirmaron no tener conocimiento sobre el suave sabor a naranja de este postre

Colombianos no pueden creer el

Paloma Valencia pide a Petro que publique los reportes de Ricardo Roa: “No es suficiente que revele su cuenta personal”

La senadora del Centro Democrático reclama que la rendición de cuentas debe extenderse a todo el equipo y no limitarse a los datos personales del mandatario

Paloma Valencia pide a Petro

Yeferson Cossio arremetió contra la tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca y le subió el sueldo al guarda

El creador de contenido reaccionó a las declaraciones de Fernanda que denunció en las redes sociales no haber recibido un buen trato por el personal de la discoteca del ‘influencer’ paisa en Bogotá

Yeferson Cossio arremetió contra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio arremetió contra la

Yeferson Cossio arremetió contra la tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca y le subió el sueldo al guarda

Miss Universe 2025: hora y dónde ver en Colombia la elección y coronación con la participación de Vanessa Pulgarín

Pirlo lanzó ‘tiradera’ a Blessd y lo señaló de tener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans: “El bendito” le respondió

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Deportes

Así va la reclasificación de

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna