Estas son las declaraciones de renta de Petro entre 2019 y 2023: una casa en Chía, un crédito multimillonario y Verónica Alcocer como esposa

El jefe de Estado tuvo grandes variaciones en su patrimonio y en las propiedades a su nombre

Estas son las declaraciones de
Estas son las declaraciones de renta de Petro entre 2019 y 2023 - crédito Colprensa/Pixabay

Las revelaciones sobre las cuentas bancarias del presidente de la República, Gustavo Petro, ponen bajo la lupa la transparencia de sus declaraciones patrimoniales. El informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) divulgado el 18 de noviembre de 2025 señala la existencia de ocho cuentas bancarias asociadas con el mandatario.

Sin embargo, en la última declaración de renta presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2023 solo figuran tres de ellas, lo que generó interrogantes sobre la correspondencia entre los registros oficiales y los movimientos financieros reportados.

El acceso a las declaraciones de renta del gobernante de los colombianos, disponibles en la Función Pública para los años 2019, 2021, 2022 y 2023, permite trazar la evolución de su patrimonio y deudas. No se encuentra publicada la declaración correspondiente a 2020. Según estos documentos, el patrimonio bruto de Petro pasó de $1.284.000.000 en 2019 a $1.573.000.000 en 2023, lo que representa un incremento de $289.000.000, equivalente a un 22,5 % en cuatro años.

El jefe de Estado tuvo
El jefe de Estado tuvo grandes variaciones en su patrimonio y en las propiedades a su nombre - Función Pública

Este crecimiento patrimonial se acompaña de variaciones notables en el monto de deuda declarado: en 2019, la deuda ascendía a $1.193.000.000; en 2021, a $986.000.000; en 2022, se disparó a $3.942.000.000 y, en 2023, descendió abruptamente a $280.000.000.

El análisis de la declaración de 2022 revela la existencia de un crédito por $3.700.000.000, un crédito hipotecario de $237.000.000 y una deuda de tarjeta de crédito por $2.000.000. En cuanto al patrimonio líquido, este fue de $91.000.000 en 2019, $381.000.000 en 2021, cero en 2022 y $1.292.000.000 en 2023.

En el apartado de ingresos, bienes y acreencias, Gustavo Petro reportó en 2022 ingresos totales por $644.651.000. De esa suma, $347.244.000 correspondieron a salario y otros ingresos laborales, $38.720.000 a cesantías e intereses, $156.316.000 a gastos de representación y $102.371.496 a otros ingresos y rentas.

el patrimonio bruto del Presidente
el patrimonio bruto del Presidente en 2019 era de 1.284 millones de pesos; en 2021 era de 1.367 millones de pesos; en 2022, de 1.379 millones de pesos, y en 2023, de 1.573 millones de pesos. Es decir, en cuatro años, este rubro aumentó en 289 millones, un 22,5% - crédito Luisa González/Reuters

Para 2023, los ingresos totales declarados ascendieron a $718.441.000. El salario y demás ingresos laborales bajaron a $142.717.000, es decir, 204,5 millones menos que el año anterior, mientras que los gastos de representación aumentaron a $447.924.000, lo que supone 291,6 millones más que en 2022. Las cesantías e intereses sumaron $55.265.000 y otros ingresos y rentas, $72.535.000. No se especifica la razón de las variaciones significativas entre los rubros declarados en 2022 y 2023.

Los apartados de arriendos y honorarios no registraron ningún valor en ninguno de los dos años analizados. En 2022, el presidente solo reportó una cuenta de ahorros con $174.100.000, mientras que en 2023 declaró tres cuentas por un total de 110, 9 millones.

Las discrepancias también se extienden a las propiedades. La información de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Declaración de Conflicto de Interés difiere respecto a los bienes inmuebles de Gustavo Petro. Según la Superintendencia, actualizada a la fecha de publicación, el presidente posee dos propiedades en Bogotá: una ubicada en la carrera 21 # 39A - 40, en el centro de la ciudad, y otra en el norte, cuya dirección no figura en los registros. Ambas propiedades aparecen en la declaración de Conflicto de Interés de 2022, pero no en la correspondiente a 2023.

Verónica Alcocer aparece como
Verónica Alcocer aparece como cónyuge de Gustavo Petro en las declaraciones de renta - crédito Colprensa

En 2022, los bienes patrimoniales inmuebles declarados sumaban $519.472.500, mientras que otros bienes no categorizados alcanzaban $839.316.619. Para 2023, se reporta una propiedad diferente en Chía, valorada en $601.403.506, y bienes muebles por $524.526.837.

Respecto a las acreencias y obligaciones, en 2022 se consignaron dos tarjetas de crédito y dos créditos, uno de ellos hipotecario, con una suma total de $3.939.000.000. En 2023, las obligaciones se redujeron a un crédito hipotecario de $270.000.000 y otras cuentas por pagar cercanas a 9,9 millones.

En ambos años, la declaración identifica a Verónica Alcocer como cónyuge de Gustavo Petro.

