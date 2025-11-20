Alerta en Huila por siete especies invasoras que parecen inofensivas pero amenazan la biodiversidad

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) emitió una alerta el 20 de noviembre de 2025 sobre la presencia y avance de siete especies exóticas invasoras en el departamento del Huila.

Según informaron desde la CAM, estas especies, aunque pueden parecer atractivas o inofensivas, representan una amenaza para la biodiversidad y la economía local, ya que desplazan la flora y fauna nativa y alteran los ecosistemas.

De acuerdo con Paula Sánchez Castañeda, profesional de la CAM, la propagación de estas especies se ha intensificado por su capacidad para competir por recursos biológicos y modificar los hábitats naturales.

“En el departamento del Huila existen siete especies exóticas invasoras que están desplazando a nuestras especies nativas por su alta propagación, competencia de recursos biológicos y modificación de los hábitats naturales, alterando además las dinámicas ecológicas y la economía local por propagación de patógenos y la dificultad en su control y erradicación”, explicó Sánchez Castañeda.

Entre las especies vegetales identificadas como invasoras se encuentran el Ojo de Poeta (Thunbergia alata), una enredadera que asfixia la vegetación local; el Tulipán Africano (Spathodea campanulata), conocido por su flor naranja, pero tóxico para polinizadores como las abejas nativas sin aguijón; el Neem (Azadirachta indica), introducido por sus usos medicinales, pero que actúa como invasor en zonas secas; y el Algodoncillo (Calotropis procera), que desplaza plantas nativas en áreas áridas y cuyo látex es tóxico para el ganado.

Según explicaron las autoridades, las especies tienen alta capacidad de propagación, compiten por los recursos biológicos y modifican los hábitats naturales- crédito Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

En cuanto a la fauna, la CAM advirtió sobre el Caracol Africano (Achatina fulica), capaz de poner hasta mil huevos al año y transmisor de parásitos peligrosos para humanos y animales; el Pez Basa (Pangasianodon hypophthalmus), introducido ilegalmente con fines comerciales y que compite con peces nativos, alterando la cadena trófica; y la Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss), permitida solo en acuicultura controlada, pero que genera graves impactos cuando es liberada en cuerpos de agua naturales, ya que depreda peces jóvenes, transmite enfermedades y compite con especies locales.

Frente a este panorama, la autoridad ambiental del Huila reiteró la importancia de no cultivar, propagar ni comercializar ninguna de estas especies. Desde la CAM recomendaron a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento a la entidad o registrarlo en aplicaciones de ciencia ciudadana como iNaturalist, con el fin de facilitar su control y evitar su expansión.

La CAM subrayó que la colaboración de la comunidad es fundamental para frenar la expansión de estas especies y proteger el equilibrio ecológico del departamento. La detección temprana y el reporte ciudadano se presentan como herramientas clave para enfrentar este desafío ambiental, según reiteraron desde la CAM en su llamado final.

El Pez Basa es una de las especies invasoras en el Huiña- crédito CAM

Las especies invasoras representan una grave problemática en Colombia

Las especies invasoras representan una amenaza grave para la biodiversidad en Colombia. Estas especies no autóctonas se establecen, se reproducen y compiten con las plantas y animales nativos, lo que altera de manera significativa la estructura y los procesos ecológicos de los ecosistemas.

Según el Ministerio de Ambiente, más de 900 especies introducidas han sido registradas en el país, y casi 100 de ellas son consideradas de alto riesgo por su capacidad de propagarse y causar daños.

Autoridades ambientales advirtieron sobre el rápido avance de las especies invasoras- crédito CAM

Uno de los ejemplos más preocupantes es el del hipopótamo, originalmente traído por Pablo Escobar a su zoológico privado. Sin depredadores naturales en Colombia, estas poblaciones han crecido descontroladamente.

Los hipopótamos invaden ríos y lagunas, provocan erosión del suelo, alteran la calidad del agua (por su excremento) y compiten con especies como manatíes, caimanes y tortugas nativas.

Además, su densidad puede desencadenar floraciones de algas y disminuir el oxígeno, lo que afecta gravemente a la fauna acuática local.