Vicky Dávila señaló a Petro de acabar con la “dignidad presidencial” por supuesta visita a un club de striptease en Portugal

El país político mostró su indignación por la conducta del presidente Gustavo Petro en un viaje oficial que hizo a Lisboa, Portugal, en mayo de 2023. Esto, tras la revelación de los movimientos bancarios del mandatario, que yacen en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Entre los rubros que allí se enlistan, que involucran compras en prestigiosas y lujosas marcas de ropa, aparece también un gasto por $209.969 en el Ménage Strip Club, que es un establecimiento nocturno para adultos, en el que se hacen shows de ‘striptease’. “Los bailarines, las actuaciones, son totalmente apreciados desde cualquier punto de la espléndida habitación del club de striptease Ménage”, se lee en el sitio web oficial del lugar.

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila se pronunció sobre la revelación del informe y cuestionó la conducta del mandatario durante su visita oficial a Lisboa. Ante la posibilidad de que el jefe de Estado haya estado en el sitio en cuestión, Dávila puso en duda la dignidad presidencial, indicando que esta acción compromete la imagen del jefe de Estado ante la ciudadanía.

“Petro quiere acabar con todo y tenemos que evitarlo, pero con lo que sí ya acabó fue con la dignidad presidencial”, señaló la comunicadora en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad de que un presidente, en representación de los colombianos, realice una visita oficial a otro país y, en ese contexto, termine en un club de striptease, que maneja otro lema: “Nuestras chicas más sexis están listas para darte inolvidable tratamiento especial satisfactorio. Todos tus sueños y deseos”, citó Dávila.

Según la aspirante a la Presidencia de la República, este hecho resulta especialmente preocupante porque, mientras la opinión pública colombiana suponía que el presidente se encontraba en Lisboa gestionando asuntos de negocios y relaciones diplomáticas, en realidad, según expuso, habría asistió a un espectáculo de striptease.

“MENAGE: cuando los colombianos creían que Petro hablaba de negocios y manejaba la diplomacia en Lisboa, él estaba “entregado” en un club de estriptis… ¡Él no tiene remedio! Acabó con la dignidad presidencial”, señaló en su cuenta de X.

Además de la crítica de Dávila, está la del presidente de Salvación Nacional Enrique Gómez, que cuestionó el uso que le estaría dando a los recursos públicos el primer mandatario.

“Señor Petro Gustavo ¿estamos pagando sus excesos nocturnos con nuestros impuestos? Este es el reporte de la UIAF y se encuentra un pago en el MENAGE STRIP CLUB en mayo del 2023 cuando se encontraba en Lisboa, Portugal. ¿Estamos los colombianos obligados a pagar su degeneramiento?”, aseveró.

La precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal hizo lo propio, refiriéndose también a otros lugares de lujo que habría visitado el jefe de Estado y en los que habría hecho algunas compras. Mencionó varias marcas que aparecen enlistadas en el informe.

“Petro el de la moral distraída. Dice que es el pueblo pero no sale de comprar en Gucci, Ralph Lauren; Prada, Casa Dei Tessuti (telas finas en Firenze) Apple y visitar Menage Strip Club en Portugal”, indicó la congresista de la oposición.

El concejal de Cali Juan Martín Bravo publicó otra crítica, en la que advirtió que las acciones del primer mandatario en el extranjero afectan al país que gobierna.

“Para quienes aún se preguntan por qué Petro llega tarde a tantos eventos, ahí tienen la explicación desde su viaje a Portugal: andaba andaba metido en un puteadero (MENAGE STRIP CLUB). Petristas, después no salgan a llorar. Él es el presidente, y todo lo que hace —dentro y fuera del cargo— termina afectando a un país entero”, afirmó.

