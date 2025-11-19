Colombia

Sofía Avendaño respalda el protagonismo de Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’ tras altercados en el pasado: “Las cosas como son”

En redes sociales, la exparticipante de realities destaca el rol de la influenciadora y la importancia de su presencia junto a La Piry para el éxito del programa

Avendaño confesó porque Yina es
Avendaño confesó porque Yina es su favotira para ganar La mansión de Luinny - crédito cortesía Canal RCN

La exconcursante trans de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, sorprendió a sus seguidores tras expresar su respaldo a la influenciadora Yina Calderón en el reality dominicano La mansión de Luinny.

La afirmación generó debate en redes sociales por tratarse de dos figuras que protagonizaron conflictos recientes en el mundo del entretenimiento colombiano. Las declaraciones se difundieron a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Avendaño, donde la modelo cuenta con una significativa base de seguidores.

Avendaño explicó que La mansión de Luinny recibe atención constante en redes sociales debido a la presencia y desempeño de Yina Calderón. Para la exparticipante, la dinámica generada por Calderón, sumada a sus interacciones con La Piry, otra concursante del programa, contribuyó de forma decisiva a mantener el reality entre los temas destacados de la conversación digital.

En palabras de Avendaño: “Sin herir susceptibilidad, las cosas como son. No es de mis afectos, pero todos los edits y videos virales que salen de ese reality (La mansión de Luinny) en redes en todos está Yina”.

La modelo trans subrayó el papel de Calderón como motor de la popularidad del programa, más allá de los detractores que suele reunir su conducta polémica.

Avendaño consideró que Calderón y La Piry deberían alzarse como ganadoras del reality, destacando la capacidad de ambas para atraer la atención del público. Además, afirmó: “Así que así no la quieran muchos, veo que la pampara y la que a hecho que ese reality suene es ella. Ella y La Piry me encantó verlas, me río demasiado, ellas deberían ganarse eso”.

Sofía Avendaño apoya a Yina
Sofía Avendaño apoya a Yina Calderón como la ganadora de La mansión de Luinny - crédito @sofiamodel_/ Instagram

El historial entre Sofía Avendaño y Yina Calderón ha estado marcado por situaciones de confrontación pública. Durante el cumpleaños de Marcela Reyes en 2024, ambas participaron en un altercado físico que trascendió al ámbito legal. Avendaño llegó a iniciar acciones legales contra Juliana Calderón —hermana de Yina— y la propia influenciadora, aunque tiempo después decidió anular la denuncia tras su paso por La casa de los famosos Colombia, experiencia en la que volvió a convivir con Calderón.

Las recientes declaraciones han llamado la atención porque muestran un giro en la postura de Sofía Avendaño, quien, pese a antiguos desacuerdos, reconoce el papel de Yina Calderón en el éxito del formato. El respaldo de Avendaño ha sumado comentarios entre internautas que siguen de cerca los realities de convivencia y la actividad de celebridades digitales en la región.

