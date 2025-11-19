Colombia

Sincelejo garantiza alimentación escolar a todos sus estudiantes durante todo el 2026

Por primera vez, los 50.000 alumnos de colegios oficiales tendrán asegurado el Programa de Alimentación Escolar durante los 180 días del calendario académico

Guardar
El PAE es el programa
El PAE es el programa de Alimentación Escolar, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que garantiza un complemento alimentario para estudiantes de establecimientos educativos oficiales - crédito Colprensa

En una decisión histórica para Sincelejo, el alcalde Yahir Acuña anunció cobertura universal del PAE durante el 100% del Calendario Escolar 2026. Cerca de 50 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes tendrán garantizada la alimentación escolar garantizada durante los 180 días del calendario escolar.

​El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, ha marcado un hito en la política pública municipal al anunciar la implementación de la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el 100% del calendario académico para el año 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta ambiciosa iniciativa garantiza que todos los estudiantes de las instituciones educativas oficiales recibirán el complemento nutricional no solo durante todas las semanas de trabajo académico y anunció comenzar hacer gestiones para que también se pueda atender durante los periodos de receso estudiantil, lo que se conoce como el esquema PAE+, al tiempo que destacó la labor de la UAPA que acompaña con aportes importantes en esta materia, a la que dijo que le ha solicitado esfuerzo adicionales, para que de manera conjunta se pueda abrir la puerta al segundo beneficio para todos los estudiantes de instituciones oficiales en Sincelejo.

La población de Sincelejo es
La población de Sincelejo es de más de 300.000 habitantes - crédito Colprensa

Este anuncio consolida el compromiso de la administración con la permanencia escolar y el bienestar integral de la niñez sincelejana. Anotó el mandatario. ​La decisión eleva el estándar del PAE en Sincelejo, ciudad que ya había demostrado avances significativos, como el inicio del programa desde el primer día de clases en 2025.

El paso a la cobertura universal y extendida impactará directamente en miles de estudiantes, asegurando la ingesta de nutrientes esenciales que a menudo se ven limitados en los hogares, especialmente en periodos de vacaciones.

Para contextualizar, la matrícula oficial de Sincelejo está compuesta por cerca de 50.000 estudiantes, todos ellos ahora beneficiarios del PAE extendido, un apoyo vital para las familias.

La capital de Sucre será
La capital de Sucre será una de las pocas zonas del país en las que el PAE tiene cobertura del 100% - crédito Colprensa

​A nivel nacional, la cobertura del PAE en Colombia se ha mantenido alrededor del 79% al 80% de la matrícula oficial, según cifras de 2023, beneficiando a cerca de 5.9 millones de estudiantes. No obstante, el desafío persistente radica en alcanzar la cobertura total y, crucialmente, la extensión de la atención durante el receso escolar.

Si bien el Gobierno nacional ha impulsado el esquema PAE+ para las vacaciones, beneficiando a más de un millón de estudiantes en 2023, este no es universal ni sostenido por todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

Sincelejo, con esta política, se posiciona a la vanguardia como una de las pocas ciudades que garantiza la universalidad y la atención continua durante todo el calendario, marcando una diferencia sustancial respecto al promedio.

​“La trascendencia de esta política no solo es nutricional; es una herramienta poderosa contra la deserción y la desigualdad. La alimentación garantizada durante el receso escolar se convierte en un fuerte incentivo para la matrícula y el regreso a clases” dijo el alcalde Yahir Acuña.

Todos los menores en Sincelejo
Todos los menores en Sincelejo podrán ser beneficiados del programa PAE - crédito Colprensa

​La decisión del Alcalde Yahir Acuña es un compromiso fiscal y logístico sin precedentes para Sincelejo. Al asegurar el 100% de cobertura durante el 100% del calendario, el municipio asume un liderazgo nacional en la defensa de los derechos de la niñez.

La comunidad educativa y las familias sincelejanas celebran este anuncio, a la espera de ver materializada esta promesa histórica en beneficio de sus hijos.

Cabe anotar que con este anuncio La ciudad de Sincelejo entra el top 3 del selecto grupo de ciudades capitales que logran este importante avance, que es una de las metas más relevantes del plan de desarrollo nacional y municipal, anotó el mandatario local. Así mismo, el alcalde mencionó el gran esfuerzo fiscal que significa mantener este fundamental programa social al servicio de las comunidades.

Temas Relacionados

PAESincelejoSucreCoberturaColombia-Noticias

Más Noticias

Cambio Radical alerta amenazas contra sus dirigentes en pleno año preelectoral

El partido Cambio Radical presentó nuevas alertas por el aumento de amenazas y atentados contra varios de sus congresistas en regiones afectadas por el avance de grupos armados ilegales

Cambio Radical alerta amenazas contra

Resultados de la Lotería de Cundinamarca 18 de noviembre: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados de la Lotería de

Lotería de la Cruz Roja resultados martes 18 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja

Colombianos que buscan radicarse en Estados Unidos: Estas son las visas legales que abren puertas a empleos y residencia

Existen opciones reales para conseguir empleo seguro y estable en Estados Unidos mediante programas de migración laboral, asesorados por agencias especializadas y con respaldo de visas aprobadas

Colombianos que buscan radicarse en

Números ganadores del Sinuano Noche: revise los detalles del sorteo del 18 del noviembre

No se pierda los resultados del sorteo de esta lotería que está por cambiar la vida de alguno de sus jugadores

Números ganadores del Sinuano Noche:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar en Arauca dejó

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

ENTRETENIMIENTO

Danna García contó el momento

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Grupo Frontera suma a Colombia en su gira internacional, fechas y precios para ver a la banda de regional mexicano

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Deportes

La selección Colombia cerró 2025

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo

Se definieron los rivales de la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: sorpresa con la Honduras de Reinaldo Rueda

Teófilo Gutiérrez “justificó” en Luis Díaz que Colombia pelee el mundial en 2026: “Tiene todos los argumentos”

Tolima pegó primero en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria sobre Fortaleza por 1-0 en Techo