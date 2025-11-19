Colombia

Niño español de 10 años falleció tras de ser arrastrado por la corriente de un río en Antioquia

El menor Izan Vélez Jaramillo fue encontrado sin signos vitales, luego de ser arrastrado desde el Charco del Amor, por la corriente del río Melcocho

Guardar
El menor se habría perdido
El menor se habría perdido de sus padres cerca del Charco del amor, en Antioquia - crédito Paul Huizenga y Angie Echeverri/Google Mas

Un niño español de 10 años falleció luego de ser arrastrado por la corriente del río Melcocho, en el sector conocido como Charco del Amor, ubicado en la zona rural del municipio de San Francisco, en el oriente de Antioquia.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo 16 de noviembre de 2025, de acuerdo con la información que ha sido recopilada por medios locales como Turismo Oriente Antioqueño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El menor fue identificado como Izan Vélez Jaramillo, y había llegado al lugar acompañado por sus padres, que residen en Colombia desde hace cuatro meses.

De acuerdo con una versión recogida por el medio local, la familia tenía previsto visitar la cascada El Brasil, en un cercano sector. Testigos aseguraron que, en un momento que aún está por esclarecerse, el niño quedó solo, situación que permitió que la corriente lo arrastrara río abajo.

El Charco del Amor, en
El Charco del Amor, en Cocorná, Antioquia, fue el lugar en el que el menor se perdió de la vista de sus padres - crédito redes sociales

Varias personas que se encontraban en la zona iniciaron rápidamente labores de búsqueda al percatarse de la desaparición del menor. Fuentes consultadas por medios regionales confirmaron que el niño fue encontrado con signos de asfixia, motivo por el cual recibió primeros auxilios en la vereda.

Posteriormente, fue trasladado en un vehículo hasta encontrarse con una ambulancia local que lo condujo hacia el hospital del municipio.

El reporte médico indicó que conocieron los medios locales es que el niño aún presentaba signos vitales cuando fue entregado al personal de salud, aunque su estado era crítico.

Los intentos del equipo médico por estabilizarlo no lograron revertir la situación, y el menor falleció alrededor de las 6:00 p. m. en las instalaciones hospitalarias.

Las autoridades locales iniciaron un proceso de recopilación de información para esclarecer las circunstancias del incidente. Hasta el momento, la administración municipal de San Francisco no ha divulgado detalles adicionales sobre las acciones preventivas en el área.

El Charco del Amor y el río Melcocho son puntos reconocidos por su atractivo para turistas y visitantes por la belleza natural de la región, lo que ha llevado a reforzar el llamado a extremar precauciones en sitios de acceso público.

Fuertes lluvias en Silvania dejaron una persona muerta y tres desaparecidas, incluidos una menor y mascotas

Una persona fallecida, tres desaparecidos y decenas de afectados dejó la emergencia provocada por las intensas lluvias en Silvania, en el departamento de Cundinamarca, tras una noche de precipitaciones que activaron crecientes súbitas en las quebradas Yayatá y El Hato.

Según informó la Alcaldía Municipal de Silvania, los hechos ocurrieron la noche del lunes 17 de noviembre y movilizaron a equipos de socorro y autoridades locales.

La tragedia central involucró a cinco miembros de la familia Villota que se desplazaban en un vehículo particular cuando la corriente arrastró el automóvil bajo un puente.

El alcalde explicó a Blu Radio que la familia transitaba la vía debido a la reciente adquisición de un predio y se desplazaba hacia la ciudad de Bogotá al momento del incidente.

Equipos de bomberos voluntarios de Silvania, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Fusagasugá, Ejército Nacional, Ponalsar, Defensa Civil y Cruz Roja instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordinaron operaciones que han involucrado a cerca de ochenta rescatistas.

Cinco viviendas quedaron completamente destruidas
Cinco viviendas quedaron completamente destruidas - crédito Emisora vital stereo 97.1 FM/Facebook

El alcalde José Ricardo Pulido afirmó a Blu Radio que “el carro fue absorbido, pasó por debajo del puente y se lo llevó la quebrada”. El vehículo, identificado como un Nissan Sentra, quedó destruido y se hallaron algunas de sus partes río abajo, según confirmó el mandatario local.

El accidente dejó un fallecido confirmado, Segundo Miguel Villota, funcionario de la Contraloría General de la República, mientras que tres miembros de la familia aún permanecen desaparecidos: Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años; Teresa Escandón, de 65 años; y Manuela Sofía Villota Escandón, de 16 años. La única sobreviviente, Sara Gabriela, de 25 años, logró escapar cuando la presión del agua rompió uno de los vidrios del auto y fue arrastrada unos 200 metros antes de ser rescatada. Actualmente recibe atención médica y apoyo psicológico.

El vehículo donde viajaba la
El vehículo donde viajaba la familia quedó completamente destruido - crédito Relato ciudadano/Facebook

Además del caso de la familia Villota, la emergencia afectó gravemente a la población local. Cinco viviendas fueron arrasadas por las aguas, y otras diecisiete presentan daños importantes. Unas cincuenta y cinco personas debieron ser reubicadas temporalmente: ocho de ellas se encuentran en albergues y el resto bajo el cuidado de vecinos o familiares. “

En este sector no tuvimos pérdidas humanas, pero sí mascotas desaparecidas, y seguimos con el censo correspondiente”, manifestó el alcalde en su balance sobre el impacto a las viviendas construidas en materiales tradicionales.

Temas Relacionados

Niño español murióEl Charco del AmorRío MelcochoAhogadoAsfixiaIzan Vélez JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presuntos actos de corrupción en el PAE

El Ministerio Público actúa tras difundirse imágenes que acusan al presidente de recibir pagos indebidos del proveedor del PAE en 2025

Procuraduría abrió investigación contra el

Los tres platos de la comunidad wayúu que debes probar si visitas La Guajira y que muy pocos conocen

Más allá del paisaje, este departamento dguarda tesoros culinarios poco difundidos, listos para sorprender a quienes buscan experiencias auténticas de viaje

Los tres platos de la

Los ‘influencers’ gastronómicos mexicanos conocidos como ‘Los Gemelos’ compartieron su opinión sobre las arepas cartageneras

Los creadores de contenido no solo probaron las arepas de huevo, sino también eligieron otros dos fritos típicos de la ciudad para degustar

Los ‘influencers’ gastronómicos mexicanos conocidos

Chontico Día: números ganadores último sorteo hoy 19 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día: números ganadores último

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

La menor anunció con entusiasmo su participación en la popular producción, donde dará voz a un personaje protagónico y suma así un importante logro a su corta trayectoria

Salomé, hija de James Rodríguez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las últimas apariciones de ‘Iván

Las últimas apariciones de ‘Iván Mordisco’ antes de su reaparición: envió una carta a Petro y fue dado por muerto

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó a las

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Alejandro Riaño frente a no invitarla a su programa de entrevistas

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso, mañana estoy preso”

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos compartieron su experiencia como padres y la conexión que los llevó a la paternidad: “Si quieres ser papá, ve a un reality”

Deportes

Nacional vs. América: hora y

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

El Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría