Niño español de 10 años falleció tras de ser arrastrado por la corriente de un río en Antioquia

El menor se habría perdido de sus padres cerca del Charco del amor, en Antioquia - crédito Paul Huizenga y Angie Echeverri/Google Mas

Un niño español de 10 años falleció luego de ser arrastrado por la corriente del río Melcocho, en el sector conocido como Charco del Amor, ubicado en la zona rural del municipio de San Francisco, en el oriente de Antioquia.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo 16 de noviembre de 2025, de acuerdo con la información que ha sido recopilada por medios locales como Turismo Oriente Antioqueño.

El menor fue identificado como Izan Vélez Jaramillo, y había llegado al lugar acompañado por sus padres, que residen en Colombia desde hace cuatro meses.

De acuerdo con una versión recogida por el medio local, la familia tenía previsto visitar la cascada El Brasil, en un cercano sector. Testigos aseguraron que, en un momento que aún está por esclarecerse, el niño quedó solo, situación que permitió que la corriente lo arrastrara río abajo.

El Charco del Amor, en Cocorná, Antioquia, fue el lugar en el que el menor se perdió de la vista de sus padres - crédito redes sociales

Varias personas que se encontraban en la zona iniciaron rápidamente labores de búsqueda al percatarse de la desaparición del menor. Fuentes consultadas por medios regionales confirmaron que el niño fue encontrado con signos de asfixia, motivo por el cual recibió primeros auxilios en la vereda.

Posteriormente, fue trasladado en un vehículo hasta encontrarse con una ambulancia local que lo condujo hacia el hospital del municipio.

El reporte médico indicó que conocieron los medios locales es que el niño aún presentaba signos vitales cuando fue entregado al personal de salud, aunque su estado era crítico.

Los intentos del equipo médico por estabilizarlo no lograron revertir la situación, y el menor falleció alrededor de las 6:00 p. m. en las instalaciones hospitalarias.

Las autoridades locales iniciaron un proceso de recopilación de información para esclarecer las circunstancias del incidente. Hasta el momento, la administración municipal de San Francisco no ha divulgado detalles adicionales sobre las acciones preventivas en el área.

El Charco del Amor y el río Melcocho son puntos reconocidos por su atractivo para turistas y visitantes por la belleza natural de la región, lo que ha llevado a reforzar el llamado a extremar precauciones en sitios de acceso público.

Fuertes lluvias en Silvania dejaron una persona muerta y tres desaparecidas, incluidos una menor y mascotas

Una persona fallecida, tres desaparecidos y decenas de afectados dejó la emergencia provocada por las intensas lluvias en Silvania, en el departamento de Cundinamarca, tras una noche de precipitaciones que activaron crecientes súbitas en las quebradas Yayatá y El Hato.

Según informó la Alcaldía Municipal de Silvania, los hechos ocurrieron la noche del lunes 17 de noviembre y movilizaron a equipos de socorro y autoridades locales.

La tragedia central involucró a cinco miembros de la familia Villota que se desplazaban en un vehículo particular cuando la corriente arrastró el automóvil bajo un puente.

El alcalde explicó a Blu Radio que la familia transitaba la vía debido a la reciente adquisición de un predio y se desplazaba hacia la ciudad de Bogotá al momento del incidente.

Equipos de bomberos voluntarios de Silvania, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Fusagasugá, Ejército Nacional, Ponalsar, Defensa Civil y Cruz Roja instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordinaron operaciones que han involucrado a cerca de ochenta rescatistas.

Cinco viviendas quedaron completamente destruidas - crédito Emisora vital stereo 97.1 FM/Facebook

El alcalde José Ricardo Pulido afirmó a Blu Radio que “el carro fue absorbido, pasó por debajo del puente y se lo llevó la quebrada”. El vehículo, identificado como un Nissan Sentra, quedó destruido y se hallaron algunas de sus partes río abajo, según confirmó el mandatario local.

El accidente dejó un fallecido confirmado, Segundo Miguel Villota, funcionario de la Contraloría General de la República, mientras que tres miembros de la familia aún permanecen desaparecidos: Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años; Teresa Escandón, de 65 años; y Manuela Sofía Villota Escandón, de 16 años. La única sobreviviente, Sara Gabriela, de 25 años, logró escapar cuando la presión del agua rompió uno de los vidrios del auto y fue arrastrada unos 200 metros antes de ser rescatada. Actualmente recibe atención médica y apoyo psicológico.

El vehículo donde viajaba la familia quedó completamente destruido - crédito Relato ciudadano/Facebook

Además del caso de la familia Villota, la emergencia afectó gravemente a la población local. Cinco viviendas fueron arrasadas por las aguas, y otras diecisiete presentan daños importantes. Unas cincuenta y cinco personas debieron ser reubicadas temporalmente: ocho de ellas se encuentran en albergues y el resto bajo el cuidado de vecinos o familiares. “

En este sector no tuvimos pérdidas humanas, pero sí mascotas desaparecidas, y seguimos con el censo correspondiente”, manifestó el alcalde en su balance sobre el impacto a las viviendas construidas en materiales tradicionales.