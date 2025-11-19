Colombia

Dos adultos mayores quedaron atrapados en un incendio en apartamento de Soacha: dos mascotas quedaron incineradas

El fuego de gran magnitud consumió por completo un apartamento y las víctimas fueron trasladas a centros asistenciales para su valoración. El material reciclable almacenado podría haber acelerado la propagación de las llamas

La conflagración dejó millonarios daños
La conflagración dejó millonarios daños al apartamento - crédito captura de pantalla/Facebook

Explorar el panorama del apartamento afectado en el conjunto residencial Vida Nueva, en Soacha, permite comprender la magnitud de los daños: el inmueble quedó en pérdida total tras el incendio que se desató la noche del martes 18 de noviembre.

El incidente provocó la evacuación espontánea de numerosos residentes preocupados por la seguridad de sus viviendas, mientras presenciaban desde las calles las intensas llamas que emergían por una ventana en el primer piso del edificio.

Las primeras alertas surgieron cuando habitantes del barrio Hogares notificaron a las autoridades sobre el fuego. A la llegada del Cuerpo de Bomberos, el apartamento siniestrado tenía en su interior a dos adultos mayores que descansaban, así como dos felinos.

Los socorristas lograron rescatar con vida a las personas, quienes no presentaban lesiones de gravedad, pero trasladaron igualmente a ambas a un centro médico para una valoración más exhaustiva, según confirmaron a Noticias Caracol. Lamentablemente, los dos animales murieron en el lugar.

Durante la operación, los bomberos retiraron muebles y material reciclable consumidos por las llamas. El estado del inmueble, documentado en grabaciones difundidas en redes sociales, daba cuenta de la ferocidad del incendio: la estructura resultó irrecuperable.

Las imágenes muestran cómo la llamarada creció velozmente, lo que generó temor entre los residentes y motivó que muchos buscaran resguardo fuera del conjunto.

Daniel González, uno de los bomberos de Soacha que intervino en la emergencia, relató en detalle lo ocurrido.

“Hicimos una entrada forzada. En medio de la entrada y una búsqueda primaria, hicimos el hallazgo de dos mascotas, tipo felinos, los cuales ya estaban sin signos vitales”, explicó el funcionario a Noticias Caracol.

Además, González señaló que dentro de la vivienda hallaron “bastante material reciclable”, factor que, a su juicio, pudo haber contribuido a la rápida propagación de las llamas.

“Se hizo el control del mismo, se liquidaron puntos calientes y se hizo la extinción del incendio”, precisó sobre el procedimiento realizado.

Por ahora, la principal hipótesis apunta al material almacenado como posible causa del siniestro, aunque las autoridades continúan indagando para esclarecer el origen del fuego y recabar los testimonios de las personas rescatadas.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre el estado de salud de los adultos mayores afectados por el incendio.

