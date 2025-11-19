Disidencias de las Farc atentaron contra estación de Policía de Jalambó, Cauca: anunciaron el ataque con megáfono minutos antes

Hombres fuertemente armados llegaron al casco urbano para atentar contra la estación de Policía - crédito AFP

Hay incertidumbre en el municipio de Jalambó, en el departamento del Cauca, después de que hombres fuertemente armados arribaran hasta el casco urbano para atentar contra la estación de Policía.

Según videos que ya circulan en redes sociales, los subversivos usaron un megáfono para “advertir” que atacarían la instalación policial, por lo que pidieron a la población civil que allí se encontraban retirarse de inmediato.

El primer aviso fue entregado sobre la presencia de los hombres de alias Iván Mordisco fue entregado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que destacó que los ilegales ingresaron en el perímetro urbano sobre las 5:00 a. m.

Sin embargo, la corporación señaló que desde antes se empezaron a escuchar detonaciones en zonas aledañas, por lo que todas las actividades del municipio fueron suspendidos hasta nueva orden para preservar la integridad de la población civil.

“La población reporta temor, interrupción de actividades y riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios. Este nuevo episodio evidencia la grave degradación del conflicto en el norte del Cauca y la urgencia de reforzar las garantías de seguridad, protección colectiva para los pueblos y mecanismos reales de presencia estatal. No se trata de reacción militar: se requieren protocolos humanitarios inmediatos, canales de comunicación con Autoridades Ancestrales y un plan de contingencia que proteja a los más vulnerables”, señaló el Cric en sus redes sociales.

En redes sociales también se conocieron imágenes de drones cargados con explosivos que están rondando el perímetro urbano de Jalambó y que, preliminarmente, estarían dirigidos a la estación de Policía.

Noticia en desarrollo...