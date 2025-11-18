Tres militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

Tres militares resultaron lesionados tras una emboscada contra un vehículo oficial en Arauquita, mientras la comunidad permanece a la espera de información sobre su estado y las autoridades investigan posibles responsables - crédito X

El mediodía del martes 18 de noviembre estuvo marcado por un nuevo episodio de violencia en el departamento de Arauca, donde tres soldados resultaron heridos tras un ataque armado contra una camioneta del Ejército Nacional en el municipio de Arauquita.

El hecho se produjo frente al parque infantil del barrio 20 de Julio, en la vía que conecta con el terminal de transporte y la salida hacia la Troncal, una zona urbana que en ese momento registraba tránsito de civiles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tres soldados resultan heridos tras ataque armado contra una camioneta del Ejército Nacional en Arauquita, Arauca - crédito X

La agresión, perpetrada con armas de fuego, dejó a los uniformados lesionados y generó incertidumbre sobre la gravedad de sus heridas, ya que hasta el momento las autoridades no han confirmado el estado de salud de los afectados. Los soldados heridos fueron trasladados a un hospital en la capital del departamento para recibir atención médica especializada.

Imágenes y videos captados por habitantes que circulaban por el sector muestran a uno de los militares con lesiones visibles en una de sus extremidades, así como los daños ocasionados por los impactos de bala en el vehículo oficial.

El atentado en Arauca ocurrió frente al parque infantil del barrio 20 de Julio, en una zona urbana con presencia de civiles - crédito X

Tras el ataque, unidades militares y policiales acordonaron el área y comenzaron labores de verificación y recolección de información para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar la posible implicación de grupos armados ilegales que operan en la región.

Las autoridades anunciaron que ofrecerán detalles adicionales a medida que avance la investigación, mientras la comunidad permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional sobre el saldo definitivo del ataque y la evolución de los heridos.

Las autoridades investigan la posible implicación de grupos armados ilegales en el ataque a militares en Arauca - crédito X

Otro hecho reciente en Arauquita

La activación del Plan de Emergencia y Contingencia por parte de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, marcó la respuesta inmediata al atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en la vereda Las Acacias, zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

El incidente, atribuido a desconocidos, provocó una pérdida de contención en la infraestructura petrolera y motivó la intervención de las autoridades y la empresa para mitigar los riesgos derivados del ataque.

Tras el atentado, Cenit notificó de manera inmediata al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita sobre la situación y las medidas adoptadas en el desarrollo del Plan de Emergencia y Contingencia.

Cenit, filial de Ecopetrol, notifica al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres tras el ataque en Arauca - crédito X

Entre las acciones preventivas, la compañía dispuso la protección de la bocatoma de Arauquita mediante la instalación de barreras, con el objetivo de evitar un posible impacto ambiental en la zona.

Además, el Ejército Nacional desplegó tropas para asegurar el área y facilitar el acceso de los equipos técnicos encargados de atender la emergencia y ejecutar las labores de reparación.

La empresa recomendó a la comunidad abstenerse de acercarse al lugar de los hechos hasta que concluyan las tareas de atención y restablecimiento de la infraestructura.

Cenit y Ecopetrol manifestaron su rechazo a este tipo de acciones ilícitas y reiteraron el llamado a que cesen los ataques contra la infraestructura petrolera, al advertir que estos hechos ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.

El atentado, ocurrido el 17 de noviembre de 2025, se suma a una serie de incidentes que han afectado la operación del oleoducto Caño Limón – Coveñas, una de las principales arterias para el transporte de crudo en Colombia.

La respuesta coordinada entre la empresa, las autoridades locales y el Ejército Nacional busca contener los efectos inmediatos del ataque y prevenir daños mayores tanto a la población como al entorno natural.

Durante 2025, Ecopetrol registró la pérdida de más de 39.000 barriles de crudo por apoderamiento ilícito, así como el retiro de más de 152 válvulas ilegales instaladas en la infraestructura petrolera.