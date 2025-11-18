Colombia

Reportan violento enfrentamiento en playas del Laguito durante fiestas de Cartagena: todo quedó en video

Un video viral muestra una pelea entre “carperos” y turistas, dejando a un visitante herido, lo que ha desatado preocupación por la seguridad

Guardar
Un altercado en las Playas
Un altercado en las Playas del Laguito durante las Fiestas de la Independencia de Cartagena dejó a un turista herido por un golpe con botella - crédito Captura video

El episodio de violencia en Playas del Laguito durante las recientes Fiestas de la Independencia de Cartagena ha reavivado el debate sobre la seguridad y la calidad de los servicios turísticos en la ciudad.

La circulación de un video en redes sociales, en el cual se evidencia una pelea multitudinaria entre “carperos” —trabajadores informales de alquiler de carpas— y turistas, expuso nuevamente la tensión latente en la zona costera cuando aumenta la afluencia de visitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes compartidas se identificó la participación de más de diez personas involucradas en el altercado. El registro muestra cómo uno de los turistas recibió un golpe contundente en la cabeza con una botella, hecho que generó alarma tanto entre presentes como entre quienes vieron el video en internet.

Entre las posibles causas del enfrentamiento, se señala la molestia por los precios elevados y la deficiente atención que, según diversas opiniones, caracterizan el servicio en las playas del sector.

El video del altercado en Cartagena se viralizó en redes sociales y desató una ola de críticas sobre la seguridad en zonas turísticas -crédito @ColombiaOscura/X

La difusión del video provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su inquietud por la seguridad tanto de los visitantes como de los habitantes de Cartagena durante las celebraciones.

Las críticas se centraron en la necesidad de mejorar las condiciones de atención y protección en las zonas turísticas, especialmente en fechas de alta afluencia como las festividades patrias.

“Ni carperos, ni trenzeros, ni masajeros, ni nada, cuando se le diga a todos por su nombre: ESTAFADORES, ahí se empieza a tomar con seriedad la cosa. De resto seguirán mil casos de estos”; “Ya la gente no va a compartir a estos lugares. ¡Dónde supuestamente vas a disfrutar, solo van a buscar problemas!”; “Cobarde y por la espalda . Cartagena se está volviendo un caos . Lo viví en persona, es una lástima porque hay gente honesta”; “Servicios que uno no pide y le cobran, por eso pasan esas cosas, son unas ratas”; “Quien los manda a tomar servicios de esa gentuza y más ahora que las fiestas los dejaron pelados, van con toda a sacarles el doble o el triple a los turistas”; “Sinceramente no entiendo porque la gente sigue yendo a Cartagena”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Turistas y vendedores se agarraron a golpes en Cartagena por un supuesto robo en la playa

Una escena de violencia obligó a decenas de personas a abandonar la playa El Laguito en Cartagena, tras la irrupción de una disputa física originada por un presunto hurto.

La Policía tuvo que intervenir
La Policía tuvo que intervenir - crédito @ColombiaOscura_ / X

Testigos que captaron la situación en video describieron cómo la tensión escaló rápidamente después de que un grupo de turistas acusara a locales de robo y, sin mediación, la confrontación pasó de palabras a agresiones físicas frente a visitantes y familias.

La reacción de quienes presenciaron el altercado fue inmediata: muchos, preocupados por su seguridad, optaron por retirarse del lugar para evitar quedar atrapados en la gresca. “Yo intentando disfrutar del paseo y...erda, ya me voy ¿Esto qué? la Policía puro bolillito”, relató uno de los espectadores en la grabación, reflejando la percepción de poca eficacia policial durante los primeros instantes del enfrentamiento.

Un mínimo de ocho personas participaron del enfrentamiento - crédito @ColombiaOscura_ / X

En total, al menos ocho personas participaron en la pelea, según se aprecia en los videos difundidos por bañistas a través de redes sociales. De acuerdo a lo captado en las imágenes, la intervención de los agentes se dio luego de que la situación se saliera de control, desplegando una estrategia de disuasión con equipos básicos para separar a los involucrados y restablecer el orden en la zona.

El incidente interrumpió la calma que, hasta ese momento, dominaba el ambiente en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

Temas Relacionados

Fiestas de la Independencia de CartagenaPelea playa CartagenaPlayas del LaguitoCarperos y turistasVideo viralCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Cortes de agua en Bogotá: barrios de Soacha y Kennedy sufrirán afectaciones en el servicio este 18 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Cortes de agua en Bogotá:

El Gobierno colombiano inicia la negociación del salario mínimo para 2026: esto dijo el Ministerio del Trabajo

La mesa tripartita se prepara para definir el ajuste anual, con criterios técnicos y nuevas perspectivas sobre el bienestar de los trabajadores

El Gobierno colombiano inicia la

Desafíos de la movilidad entre el Meta y el centro de Colombia: infraestructura frágil y soluciones demoradas

Transportadores, viajeros y comunidades de la región conviven con una infraestructura expuesta a la inestabilidad de la cordillera Oriental y sujetan a proyectos que han quedado sin ejecución

Desafíos de la movilidad entre

Juan Pablo Raba revive su experiencia junto a Liam Neeson tras el debut de famosa película en Netflix: alcanzó el primer lugar en Estados Unidos después de cuatro años de su estreno

El actor colombiano compartió anécdotas sobre el rodaje y el impacto internacional del filme en el que compartió créditos con la estrella británica

Juan Pablo Raba revive su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Solo con su fusil, soldado

Solo con su fusil, soldado arriesgó su vida para derrumbar dron con explosivos durante ataque de las disidencias de Iván Mordisco a la Policía en Mondomo, Cauca

Racha de homicidios en Cali dejó entre las víctimas a un empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba revive su

Juan Pablo Raba revive su experiencia junto a Liam Neeson tras el debut de famosa película en Netflix: alcanzó el primer lugar en Estados Unidos después de cuatro años de su estreno

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes ‘encienden’ las redes sociales con un cumpleaños lleno de mensajes cariñosos

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025: conozca más de la comunicadora social que se roba las miradas desde Tailandia

Pichingo entregó emotivo detalle a Jorge Rausch antes de abandonar ‘MasterChef’: “Con mucho cariño y admiración”

De Luz Marina Zuluaga a Paulina Vega, ellas han sido las únicas Miss Universo que ha tenido Colombia: una de ellas no iba a participar y fue por un remplazo

Deportes

Estos podrían ser los poderosos

Estos podrían ser los poderosos rivales contra los que jugaría Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El “Bolillo” Gómez y su curiosa reflexión en el cierre de las Eliminatorias con El Salvador: “Si me da un infarto, que me dé”

Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

Este es el historial de los resultados de la Selección Colombia frente a Australia: cuatro partidos en 30 años