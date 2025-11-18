Reportan violento enfrentamiento en playas del Laguito durante fiestas de Cartagena: todo quedó en video

Un altercado en las Playas del Laguito durante las Fiestas de la Independencia de Cartagena dejó a un turista herido por un golpe con botella - crédito Captura video

El episodio de violencia en Playas del Laguito durante las recientes Fiestas de la Independencia de Cartagena ha reavivado el debate sobre la seguridad y la calidad de los servicios turísticos en la ciudad.

La circulación de un video en redes sociales, en el cual se evidencia una pelea multitudinaria entre “carperos” —trabajadores informales de alquiler de carpas— y turistas, expuso nuevamente la tensión latente en la zona costera cuando aumenta la afluencia de visitantes.

En las imágenes compartidas se identificó la participación de más de diez personas involucradas en el altercado. El registro muestra cómo uno de los turistas recibió un golpe contundente en la cabeza con una botella, hecho que generó alarma tanto entre presentes como entre quienes vieron el video en internet.

Entre las posibles causas del enfrentamiento, se señala la molestia por los precios elevados y la deficiente atención que, según diversas opiniones, caracterizan el servicio en las playas del sector.

El video del altercado en Cartagena se viralizó en redes sociales y desató una ola de críticas sobre la seguridad en zonas turísticas -crédito @ColombiaOscura/X

La difusión del video provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su inquietud por la seguridad tanto de los visitantes como de los habitantes de Cartagena durante las celebraciones.

Las críticas se centraron en la necesidad de mejorar las condiciones de atención y protección en las zonas turísticas, especialmente en fechas de alta afluencia como las festividades patrias.

“Ni carperos, ni trenzeros, ni masajeros, ni nada, cuando se le diga a todos por su nombre: ESTAFADORES, ahí se empieza a tomar con seriedad la cosa. De resto seguirán mil casos de estos”; “Ya la gente no va a compartir a estos lugares. ¡Dónde supuestamente vas a disfrutar, solo van a buscar problemas!”; “Cobarde y por la espalda . Cartagena se está volviendo un caos . Lo viví en persona, es una lástima porque hay gente honesta”; “Servicios que uno no pide y le cobran, por eso pasan esas cosas, son unas ratas”; “Quien los manda a tomar servicios de esa gentuza y más ahora que las fiestas los dejaron pelados, van con toda a sacarles el doble o el triple a los turistas”; “Sinceramente no entiendo porque la gente sigue yendo a Cartagena”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Turistas y vendedores se agarraron a golpes en Cartagena por un supuesto robo en la playa

Una escena de violencia obligó a decenas de personas a abandonar la playa El Laguito en Cartagena, tras la irrupción de una disputa física originada por un presunto hurto.

La Policía tuvo que intervenir - crédito @ColombiaOscura_ / X

Testigos que captaron la situación en video describieron cómo la tensión escaló rápidamente después de que un grupo de turistas acusara a locales de robo y, sin mediación, la confrontación pasó de palabras a agresiones físicas frente a visitantes y familias.

La reacción de quienes presenciaron el altercado fue inmediata: muchos, preocupados por su seguridad, optaron por retirarse del lugar para evitar quedar atrapados en la gresca. “Yo intentando disfrutar del paseo y...erda, ya me voy ¿Esto qué? la Policía puro bolillito”, relató uno de los espectadores en la grabación, reflejando la percepción de poca eficacia policial durante los primeros instantes del enfrentamiento.

Un mínimo de ocho personas participaron del enfrentamiento - crédito @ColombiaOscura_ / X

En total, al menos ocho personas participaron en la pelea, según se aprecia en los videos difundidos por bañistas a través de redes sociales. De acuerdo a lo captado en las imágenes, la intervención de los agentes se dio luego de que la situación se saliera de control, desplegando una estrategia de disuasión con equipos básicos para separar a los involucrados y restablecer el orden en la zona.

El incidente interrumpió la calma que, hasta ese momento, dominaba el ambiente en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.