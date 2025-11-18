Colombia

Procuraduría anunció investigación previa por presuntas irregularidades en licitación de Baloto: por decisiones que podrían comprometer el destino de recursos al sistema de salud

La Junta Directiva de Coljuegos y otros intervinientes sería los apuntados en la indagación previa, explicó en su comunicado el Ministerio Público

Los destinos de los recursos
Los destinos de los recursos que este juego de azar que van para la salud en Colombia podría estar en riesgo, según lo que explicó el Ministerio Público - crédito @baloto_colombia/IG | @procuraduria/IG | Lina Gasca / Colprensa

La mañana del martes 18 de noviembre la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en la adjudicación de la licitación del Baloto, el reconocido juego de suerte y azar en Colombia, y uno de los más populares y que se lanzó en 2001.

Según el Ministerio Público, existen indicios de que las decisiones adoptadas durante el proceso podrían afectar la destinación de recursos destinados al sistema de salud del país.

La investigación se dirige en principio a la Junta Directiva de Coljuegos y otros intervinientes involucrados.

De acuerdo con la Procuraduría, la junta habría aprobado modificaciones a la reglamentación del juego, así como la flexibilización de ciertos requisitos del proceso licitatorio.

Entre los puntos señalados se destaca la reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado, aspecto que, según fuentes oficiales, comprometería la financiación de sectores sensibles como el de la salud.

Además, el Ministerio Público revisa la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las medidas adoptadas por la Junta Directiva de Coljuegos.

Los acuerdos cuestionados incluyen desde reducciones en las tarifas de explotación hasta el ajuste de los términos para los participantes del proceso de licitación del Baloto.

Qué viene en la indagación previa anunciada por la Procuraduría a Baloto

Como parte del proceso, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la recolección de pruebas orientadas a identificar e individualizar a los posibles responsables.

Esta práctica permitirá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos reportados, así como determinar si procede continuar con la actuación disciplinaria.

La adjudicación y operación del Baloto es una de las principales fuentes de recursos para la salud pública en Colombia, lo que refuerza la relevancia de la revisión en curso realizada por la Procuraduría General de la Nación.

