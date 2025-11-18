Colombia

Petro explicó como se pagarán los 17 aviones Gripen, para los que se destinaron $16,5 billones: sucesor del presidente podría estar preocupado

Con un mensaje en las redes sociales, el primer mandatario desglosó la manera en que se pagarán las aeronaves que buscarán reemplazar los Kfir y confirmó que dejó comprometidos recursos por los próximos siete años; en una inversión que, a su juicio, era necesaria para modernizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Aeroespacial

Petro ya se subió a
Petro ya se subió a dos de las nuevas aeronaves suecas que estuvieron en el aeropuerto José María Córdova, durante una exhibición en julio de 2025 - crédito Presidencia de la República

La firma del Gobierno nacional de un contrato por 16,5 billones de pesos con la firma sueca Saab para la adquisición de 17 aviones Gripen, continúa causando una fuerte controversia en las redes sociales. Es por ello que el presidente de la República, Gustavo Petro, que estuvo activo en las plataformas digitales durante el lunes festivo del 17 de noviembre, salió a explicar la manera en que fueron adquiridas estas aeronaves, que reemplazarán la flota de los Kfir.

Petro indicó que el pago de los aviones se hará a través de vigencias futuras hasta el 2032, en un esquema que, según indicó, implica que “las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno, pues hay tres años de gracia”. Así pues, el jefe de Estado detalló que, aunque el contrato se pactó en euros y su valor inicial fue calculado en esa moneda, el monto total se ajustó a $16,5 billones, debido a oscilaciones cambiarias y proyecciones financieras de largo plazo.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro se refirió a los aviones Gripen que serán por el Gobierno y cómo se estableció esta adquisición - crédito @petrogustavo/X

En ese sentido, el presidente insistió en que se trata de una adquisición integral. “No se puede hacer la división estricta del valor total entre el número de aviones para obtener el precio unitario, porque cada avión viene con la integración de las máximas capacidades, no viene ‘pelado’ como se diría coloquialmente”, destacó el primer mandatario, en lo concerniente con esta compra, que intentó hacerse en Gobiernos anteriores y no se pudo cristalizar.

Según Petro, el paquete comprende tanto las aeronaves como una serie de componentes y servicios adicionales “También incluye un centro de simulación avanzada con cuatro cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”, agregó el presidente, que indicó que la cobertura del contrato, además, contempla repuestos y mantenimiento, que “son más económicos que la competencia”.

En la Base Aérea Marco
En la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, el presidente Gustavo Petro firmó el 14 de noviembre de 2025 el acuerdo con Suecia para la compra de 17 aviones Gripen - crédito Presidencia

A su vez, el contrato con la empresa sueca Saab implica, además, una serie de compromisos de orden social para Suecia, según lo expuesto por el presidente. Es portal motivo que Petro mencionó en su extenso mensaje que se hará la “construcción parcial y dotación de alta tecnología del hospital San Juan de Dios de Bogotá” y la creación de una “planta de producción de paneles solares flexibles en el Caribe y desalinizadoras para agua potable en La Guajira”.

Así se confirmó negocio del Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

Es válido destacar que tras la firma de contrato para la compra de aviones, el jefe de Estado calificó el momento como trascendental para la historia reciente del país, pues son aeronaves de superioridad aérea, según el mandatario, con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad y defensa del país, y que además tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud; aspectos que ha defendido su Gobierno.

El acuerdo para la compra
El acuerdo para la compra de los aviones Gripen incluye la participación de Saab en proyectos sociales de Colombia - crédito Saab

Simboliza mucho más que una adquisición de capacidades estratégicas, representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz, en el progreso y en la defensa de la vida”, dijo Petro en su intervención en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Lo que podría causar preocupación en el que sea elegido a partir del 31 de mayo de 2026 como el sucesor del actual jefe de Estado, es que se dejan importantes recursos comprometidos en este fin.

Un aspecto trascendental será la transferencia de tecnología y la capacitación especializada para personal colombiano, lo que apoyaría la modernización de la Fuerza Aérea e implicando beneficios paralelos en materia de defensa. Así pues, el Ejecutivo reiteró que esta operación responde también al fortalecimiento de la infraestructura con la que cuentan las Fuerzas Militares para resguardar a los territorios, en medio de la creciente ola de criminalidad.

