Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

La pareja sentimental del cantante de champeta Cristian Carrasquilla, conocido artísticamente como Criss, del dúo Criss y Ronny, fue víctima de un robo a mano armada en la puerta de su vivienda, que se encuentra ubicada en el barrio Almirante Colón de Cartagena.

De acuerdo con versiones preliminares sobre lo ocurrido, el suceso se dio en la madrugada, cuando Vanessa Martelo regresaba a su domicilio acompañada de sus dos hijas menores, tras haber pasado la noche en la casa de una amiga en la zona norte de la ciudad.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que un hombre desconocido se aproximó a Martelo y, portando un arma de fuego, la amenazó para despojarla de sus pertenencias de valor.

Llama la atención que el asaltante no se detuvo ante la presencia de las dos niñas, que presenciaron el robo junto a su madre. En los videos se observa cómo el delincuente actúa con determinación, ignorando la vulnerabilidad de las víctimas.

A través de sus redes sociales, Vanessa Martelo relató los detalles del asalto: “Yo me quedé ahí un ratito limpiando el carro porque estaba sucio, porque a mí no me gusta dejar el carro sucio. Saqué toda mi motetera, bajé el bolso del carro, cosa que yo nunca hago. Cuando llego a mi casa, que ya estoy abriendo el candado, veo al tipo que viene con una pistola. Cuando yo voy a entrar me coge, me quita todo, me amenaza con la pistola, no le importó que yo viniera con mis dos hijas y aun así se fue corriendo”. La víctima indicó que el asaltante no utilizaba motocicleta y que, minutos antes del robo, ya merodeaba las calles del barrio.

En su testimonio, Martelo agregó: “¿Qué tengo para decir? El tipo no estaba en moto. Tengo los videos donde el tipo está rondando aquí el barrio desde las 1 :40 a. m. El tipo no solo me ha atacado a mí, el jueves atacó a una chica“, demostrando así que el criminal es reconocido en el sector.

Del mismo modo agregó: “Todos los días hago lo mismo: entro a mi casa, abro el candado, ¿Cómo hago? No soy flash, no puedo volar o sea el tiempo que me demoré es lo que yo hago todos los días”. Estas declaraciones se convierten en ejemplo de la preocupación que no solo invade a la artista, sino a la comunidad ante la inseguridad en la zona y la reiteración de hechos similares.

Finalmente, en su testimonio, la afectada aseguró que el delincuente logró sustraer varias de sus pertenencias, entre ellas su cartera, un teléfono móvil y dinero en efectivo. Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales se encuentran analizando los registros de las cámaras de seguridad para identificar al responsable y esclarecer si está vinculado a otros robos recientes en el sector.

Robo a otro artista

Alfonso Stummo, reconocido cantautor vallenato, tras sufrir un robo en su residencia ubicada en el barrio Tabor, al norte de Barranquilla se mostró visiblemente afectado el domingo 16 de noviembre para relatar el episodio y expresar su preocupación por la creciente inseguridad en la ciudad.

En su testimonio, Stummo detalló que los delincuentes aprovecharon la ausencia de los ocupantes para ingresar a la vivienda y actuar sin restricciones. Entre los objetos que le quitaron se encuentran dos relojes Rolex, varias cadenas, aretes y pulseras de oro, así como $7 millones en efectivo, suma que correspondía al anticipo de un espectáculo recibido el día anterior. El cantante explicó que los ladrones no solo se llevaron pertenencias de valor, sino que destruyeron el punto donde se encontraba el DVR del sistema de cámaras de seguridad y desvalijaron por completo su clóset.

Entre lágrimas, manifestó: “Ya ni en nuestras casas estamos seguros”, calificando la situación de la ciudad como “invivible” y cuestionó la facilidad con la que los delincuentes logran vulnerar la seguridad de los hogares: “¿Cómo entran a la casa de uno unos bandidos que uno no sabe? Este es un sector supuestamente tranquilo, ¿cómo entran a las casas de las personas?”, expresó.