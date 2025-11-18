Colombia

Paloma Valencia afirmó que demandó la personería jurídica del Pacto Histórico, y María José Pizarro le contestó: “No sea ridícula”

La senadora del Centro Democrático acusó al Pacto Histórico de aprovechar su estructura multipartidista para obtener más recursos y tiempos de intervención en el Congreso

Paloma Valencia y María José
Paloma Valencia y María José Pizarro tuvieron un fuerte rifirrafe en X - crédito Montaje Infobae

La controversia por la personería jurídica del Pacto Histórico generó una fuerte discusión entre integrantes del Congreso de Colombia.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, declaró en su cuenta oficial de X que interpuso una demanda contra la coalición oficialista, argumentando beneficios indebidos en materia de financiación y representación parlamentaria.

En el video difundido en la red social, Valencia afirmó que “el Pacto Histórico está bravo porque le demandé la personería jurídica. Y quiero ser muy clara, nadie está por encima de la ley y aquí no vamos a permitir trampas”.

Según la congresista, los partidos que integran la coalición presentaron personería jurídica de manera individual tras las elecciones. Este movimiento, en palabras de la senadora, permitió que cada colectividad recibiera recursos económicos y tiempos propios en el Congreso.

“Cuando ellos fueron elegidos, decidieron cada uno sacar una personería jurídica, que significó que cada partido de esos tenía una financiación unipersonal, porque tenían un solo congresista para que les dieran plata, dizque para la financiación del partido”, denunció la legisladora.

Tras lo anterior, la respuesta de la senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, llegó a través de la misma red social.

Pizarro reprochó la intervención de la opositora y defendió el accionar de la coalición: “No sea ridícula Senadora. Nosotros simplemente logramos lo que a ustedes, ni por asomo, les ha sido posible: la unidad”.

