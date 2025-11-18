Colombia

Millonario robo en estación de gasolina en el norte de Bogotá: delincuentes amordazaron al vigilante y accedieron a la caja fuerte

Este hecho se produjo pese a que, en horas de la mañana del día anterior, la empresa de vigilancia y seguridad privada ya había retirado la mayor parte de la recaudación, lo que evitó que el botín fuera aún mayor

Robo a estación de gasolina
Robo a estación de gasolina ala norte de Bogotá - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

HUn grupo de delincuentes armados ejecutó un asalto coordinado en la última estación de servicio antes del peaje de la autopista Norte, en Bogotá, en horas de la madrugada del 18 de noviembre de 2025, donde lograron acceder a la caja fuerte y sustraer una suma considerable de dinero tras someter al personal de seguridad.

Los asaltantes, que se movilizaban en tres camionetas, sorprendieron al guarda de seguridad, lo amordazaron y le quitaron el uniforme, según Noticias Caracol.

Uno de los integrantes de la banda utilizó la vestimenta sustraída para hacerse pasar por empleado, lo que le permitió interrumpir las operaciones y acercarse sin levantar sospechas hasta la caja fuerte del establecimiento.

La acción delictiva se desarrolló con precisión: los asaltantes emplearon equipos de soldadura para forzar la caja fuerte y apoderarse de los fondos acumulados durante el fin de semana.

El medio de comunicación informó que el monto robado asciende a cerca de $30 millones que permanecían resguardados en el lugar. Este hecho se produjo pese a que, en horas de la mañana del día anterior, la empresa de vigilancia y seguridad privada ya había retirado la mayor parte de la recaudación, lo que evitó que el botín fuera aún mayor.

La misma banda perpetró otro robo en un establecimiento comercial cercano dedicado a la venta de alimentos, donde sustrajeron bebidas alcohólicas y otros productos. Las autoridades han iniciado la revisión de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de estos hechos.

Estación de gasolina en Bogotá
Estación de gasolina en Bogotá - crédito Colprensa - Álvaro Tavera

Hasta el momento de la publicación de este artículo, las autoridades no habían entregado declaraciones oficiales del hecho delictivo, y mucho menos sobre la identidad y el paradero de los responsables.

Capturan a tres trabajadores del Metro de Bogotá por hurto de cableado

La colaboración entre los trabajadores de Metro de Bogotá fue esencial para impedir un robo que habría tenido consecuencias económicas considerables en la construcción de la primera Línea del Metro en la ciudad. El valor del cableado sustraído, que ascendió a más de $150 millones, reflejó el impacto que estos delitos pueden tener sobre proyectos de infraestructura de gran magnitud, reportó City TV.

Tres empleados de la empresa
Tres empleados de la empresa Metro fueron detenidos tras ser sorprendidos sustrayendo 400 metros de cable, valorados en más de 150 millones de pesos, gracias a la denuncia de sus propios compañeros en Bosa - crédito Alcaldía de Bogotá

En el sector del barrio Brasilia, en la localidad de Bosa, tres empleados de la empresa Metro fueron sorprendidos por sus propios colegas cuando intentaron sustraer aproximadamente cuatrocientos metros de cable utilizado en las obras del metro-Taller, uno de los puntos clave en el avance de la megaobra bogotana. Los trabajadores presentes alertaron de inmediato a las autoridades, quienes lograron incautar el material sustraído y detener a los implicados.

El sistema informativo detalló que la intervención oportuna de los empleados posibilitó que la Policía recuperara la totalidad del cableado sustraído. Los tres involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Según aclararon las autoridades locales, el robo fue frustrado cuando uno de los trabajadores señalados intentó escapar con el material, siendo interceptado gracias al aviso oportuno de sus compañeros.

La participación de empresas privadas,
La participación de empresas privadas, Camacol Bogotá y Cundinamarca, junto con el Metro de Bogotá, demuestra el compromiso del sector construcción con la igualdad de género y la seguridad en el espacio público

Las autoridades hicieron hincapié en la relevancia de la denuncia y la cooperación del personal civil para enfrentar y prevenir este tipo de incidentes en áreas estratégicas para el desarrollo de la ciudad. “La colaboración ciudadana resulta determinante para la prevención y el esclarecimiento de delitos que afectan el patrimonio público”, indicaron fuentes oficiales a City TV.

El hecho pone de relieve los desafíos de seguridad a los que se enfrentan los grandes proyectos urbanos y la necesidad de fortalecer los controles internos y la cultura de la legalidad en todos los niveles de las obras públicas.

