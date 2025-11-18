Colombia

Los colombianos que quieran asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos podrían pedir un visa exprés: estas son las condiciones

Este pase entrará en vigencia en enero; por ahora, se pide a los solicitantes verificar los requisitos para poder aplicar al sistema con rapidez

El FIFA PASS ayudará a
El FIFA PASS ayudará a agilizar los trámites de visado a los que tengan interés en asistir al mundial 2026 - crédito panamericanworld.com

La introducción de un sistema de citas prioritarias para la visa estadounidense transformará la experiencia de los aficionados que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

Este mecanismo, denominado FIFA Pass, fue presentado oficialmente en la Casa Blanca y busca agilizar el proceso migratorio para millones de hinchas, incluidos miles de colombianos, que ya adquirieron sus entradas para los partidos que se celebrarán en once ciudades estadounidenses.

El FIFA Pass, impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, permitirá a los poseedores de boletas verificadas para encuentros en territorio estadounidense acceder a entrevistas de visa aceleradas, evitando así las habituales demoras y facilitando el trámite.

El sistema estará disponible a comienzos de 2026 y se aplicará exclusivamente a quienes cuenten con entradas válidas para partidos en alguna de las sedes oficiales del torneo.

La visa para acceder al
La visa para acceder al mundial es una de turismo - crédito Freepik

Durante una cumbre celebrada en Washington el 17 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron la implementación de este sistema especial para la expedición de visas.

Infantino destacó la magnitud del evento y la importancia de garantizar el acceso de los verdaderos aficionados: “Tendremos entre cinco y diez millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, que sean verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones”, afirmó Infantino durante la reunión con Trump.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló que se incrementará el personal consular en diversas embajadas para responder a la demanda extraordinaria de visados.

“Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países”, explicó Rubio.

Solo quienes tengan un boleto
Solo quienes tengan un boleto puEden acceder a este beneficio - crédito FIFA

Además, instó a los hinchas a iniciar los trámites lo antes posible y recordó que la compra de una entrada no equivale a la obtención automática de una visa ni garantiza el ingreso al país.

Para acceder al FIFA Pass, los aficionados de todos los países, excepto los anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), deberán contar con una visa de visitante estadounidense válida.

El proceso de solicitud se realizará a través del portal oficial del Departamento de Estado, donde se habilitará un espacio específico para quienes posean boletas para partidos en Estados Unidos. Las instrucciones detalladas sobre el acceso al sistema se publicarán a inicios de 2026.

El Departamento de Estado insiste: “Si necesita una visa estadounidense y aún no la tiene, ¡AHORA es el momento de solicitarla!”. Este organismo recalca su objetivo de garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos estadounidenses como de los visitantes y participantes del evento.

El beneficio se trata de
El beneficio se trata de una visa exprés - crédito Freepik

Al detallar las condiciones de ingreso, el Departamento de Estado explica que quienes planean viajar a Estados Unidos necesitarán un pasaporte con al menos seis meses de vigencia posterior a la fecha estimada de salida, salvo las excepciones indicadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, en su sitio web oficial (www.state.gov/fifa-world-cup-26-visas), la entidad recomienda revisar dichos detalles antes de organizar el viaje.

Los ciudadanos de Canadá y Bermudas no precisan autorización adicional para ingresar como turistas durante la competencia. En tanto, los visitantes de los 42 países integrados al Programa de Exención de Visa pueden obtener el permiso a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).

El resto de los asistentes deberá solicitar una visa de visitante estadounidense válida (B1/B2) para poder presenciar los partidos. Y si existe alguna duda sobre el visado exprés se recomienda ponerse en contacto con la embajada americana más cercana.

