Julián López denunció que la sanción que le impuso el Partido de la U fue notificada desde el correo de una entidad del Gobierno

El presidente de la Cámara aseguró que la comunicación que lo suspendía de voz y voto llegó inicialmente desde la cuenta de un contratista de la Unidad de Planeación Minero Energética

Julián López afirmó que la
Julián López afirmó que la sanción del Partido de la U le fue notificada primero desde el correo institucional de un contratista de la Upme

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, informó que la notificación de la medida disciplinaria emitida por el Partido de la U en su contra el 28 de octubre de 2025 llegó primero desde la cuenta institucional de un contratista de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), antes de ser enviada por los canales oficiales del partido.

El congresista explicó que la comunicación inicial provenía del correo de Daniel Felipe Mantilla Avendaño, contratista de la Upme, lo que motivó la presentación de una queja disciplinaria por la posible utilización de recursos estatales en asuntos internos de un partido político.

En la denuncia radicada, López recordó que la primera comunicación le fue enviada el 28 de octubre a las 11:28 a. m. desde la cuenta institucional @upme.gov.co, con el asunto “Citación para notificación personal y solicitud de autorización para notificación electrónica CNDCE-010-2025”. En el mensaje se adjuntaba el documento del Comité Nacional de Disciplina y Control Ético del Partido de la U que anunciaba la apertura de una investigación disciplinaria interna y la suspensión provisional de su militancia, voz y voto.

De acuerdo con el relato del presidente de la Cámara, el mismo documento le fue remitido horas después, a las 2:08 p. m., desde la cuenta oficial del Partido de la U, esta vez como comunicación formal. Según López, ambos contenidos coincidían plenamente.

La denuncia fue presentada por el abogado Mauricio Pava Lugo en representación del congresista. En el texto se señala directamente a Mantilla Avendaño por hechos que podrían configurar una falta disciplinaria.

La queja señala al contratista
La queja señala al contratista Daniel Felipe Mantilla Avendaño como remitente del mensaje enviado

En el documento enviado por López a la Procuraduría, el congresista citó las disposiciones del Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, que contempla como falta gravísima la utilización del cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos. En la comunicación se enfatiza que los contratistas que ejercen funciones públicas deben ajustarse a los principios de moralidad, transparencia y neutralidad.

El presidente de la Cámara indicó que solicitó “una investigación inmediata, objetiva y transparente”, y añadió en la denuncia: “Defenderé la institucionalidad y la neutralidad del Estado. Ningún funcionario o contratista puede usar recursos públicos para intervenir en decisiones internas de un partido político”.

Extracto del correo enviado desde la Upme

El documento anticipado informaba la
El documento anticipado informaba la apertura de una investigación disciplinaria y la suspensión provisional de militancia, voz y voto

Como parte de la evidencia anexada, López presentó el texto del mensaje que recibió desde la cuenta institucional del contratista. En el correo,enviado a las 11:28 a. m., se señaló: “De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U en auto No. AUT25-CNDCE-040 del 27 de octubre de 2025 (…) se le solicita comparecer, dentro de los cinco (5) días siguientes al envío de la presente comunicación, a diligencia de notificación personal (…) con el fin de notificarse personalmente del mencionado auto de apertura de investigación disciplinaria proferido en el marco del Proceso de radicado No. CNDCE-010-2025”.

El mensaje incluía la advertencia sobre la fijación de edictos en caso de no comparecer, así como la posibilidad de remitir autorización para recibir notificaciones electrónicas al correo del Comité de Ética del Partido de la U.

En la firma del mensaje se evidencia la identificación de Daniel Felipe Mantilla Avendaño como contratista de la Dirección General de la Upme, junto con los datos institucionales de contacto de la entidad.

Solicitud de investigación disciplinaria

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara presentó una denuncia ante la Procuraduría por posible uso indebido de recursos públicos

López indicó que su denuncia busca que se establezca si existió participación irregular por parte de un contratista del Estado en procesos internos del Partido de la U. El congresista insistió en que los hechos deben ser esclarecidos debido a que la Upme no tiene funciones relacionadas con la gestión disciplinaria de organizaciones políticas.

Hasta el momento, no se ha informado de pronunciamientos de la Upme ni del Partido de la U sobre el caso. Por su parte, la Procuraduría deberá determinar si las actuaciones descritas pueden constituir una falta disciplinaria y si procede la apertura de una investigación formal.

Julián LópezPartido de la USanción disciplinariaDaniel Felipe MantillaContratista del EstadoSuspensión de voz y votoUnidad de Planeación Minero EnergéticaProcuraduríaColombia-Noticias

Enrique Gómez pide una “gran

Un muerto y varias personas

Las claves de los cuadrangulares

“Es el Estado gastando dinero”:

Jennifer Pedraza estalló contra el
Tres militares resultaron heridos tras

Tres militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Las claves de los cuadrangulares

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre

