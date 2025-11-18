Colombia

Alcalde de Santa Marta denunció penalmente a dos exgobernadores de Magdalena por injuria y calumnia

Carlos Pinedo presentó ante la Fiscalía por presunta difamación tras ser acusado públicamente de nexos con grupos armados

Guardar
El alcalde Carlos Pinedo Cuello
El alcalde Carlos Pinedo Cuello denuncia penalmente a Carlos Caicedo y Rafael Martínez por injuria y calumnia en Santa Marta- crédito X

Las recientes tensiones políticas en Santa Marta han escalado a instancias judiciales, luego de que el alcalde Carlos Pinedo Cuello presentara una denuncia penal ante la Fiscalía seccional Magdalena contra Carlos Caicedo y el exgobernador Rafael Martínez por los delitos de injuria y calumnia.

El mandatario sostiene que su derecho fundamental al buen nombre fue seriamente impactado después de que ambos líderes hicieran públicos, mediante plataformas digitales y comunicados, señalamientos sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales y delitos relacionados con la participación ciudadana y la seguridad pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las declaraciones, difundidas primero por Carlos Caicedo a través de la red social X, incluyeron la publicación de un comunicado titulado: “Denuncia Urgente”. En ese documento, el exgobernador relacionó al alcalde samario con la comisión de conductas tipificadas como delitos, argumentando que los hechos expresados encajan en el tipo penal de calumnia.

Rafael Martínez, por su parte, amplificó y reiteró esas imputaciones tanto en sus redes como en otros espacios públicos, lo que, de acuerdo con la denuncia, constituye una coautoría o complicidad en el delito de calumnia al contribuir decididamente a la difusión de acusaciones consideradas falsas.

Carlos Caicedo y Rafael Martínez
Carlos Caicedo y Rafael Martínez son señalados de difundir en redes sociales imputaciones falsas sobre alianzas con grupos armados ilegales - crédito Gobernación Magdalena

A raíz de estas afirmaciones, el alcalde Pinedo emitió también su propio pronunciamiento en redes sociales, donde rechazó categóricamente los señalamientos.

Sostuvo que “ni ningún miembro de su equipo político o familiar han sido sujetos de procesos judiciales, investigaciones o sanciones por vínculos con organizaciones armadas ilegales o delitos electorales. Por tanto, las afirmaciones realizadas por los señores Caicedo y Martínez son manifiestamente falsas, y su difusión pública vulnera de manera grave el derecho fundamental al buen nombre, la honra y la reputación del denunciante”.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía seccional Magdalena, dando paso a una nueva etapa en la confrontación pública entre los dirigentes. El expediente penal destaca tanto la gravedad de las imputaciones como la intención de sancionar la presunta afectación a la reputación del actual alcalde de Santa Marta.

El alcalde Pinedo afirma que
El alcalde Pinedo afirma que ni él ni su equipo han sido investigados o sancionados por vínculos con organizaciones armadas ilegales - crédito Colprensa

La Corte Suprema abrirá investigación por injuria y calumnia contra congresista que aseguró que el alcalde de Santa Marta está vinculado con grupos ilegales

Las acusaciones que involucran a Ingrid Johana Aguirre Juvinao, representante a la Cámara por Magdalena y figura destacada de la colectividad Fuerza Ciudadana, generarón tensión en el ámbito político de Santa Marta.

En un pronunciamiento divulgado por la propia Aguirre a través de su cuenta de X, la dirigente responsabilizó públicamente al alcalde Carlos Pinedo por presuntos lazos con grupos fuera de la ley, intensificando así el debate sobre la seguridad en la capital del departamento.

Aguirre Juvinao, en el material audiovisual planteó que “el de los clanes mafiosos, y el que tiene todo un presunto prontuario ligado a las mafias es usted. Cómo se atreve a instrumentalizar la seguridad, cuando son sus aliados, ligados a las mafias, los que han desplegado toda una operación para retomar el poder en el territorio”, acusando de manera directa al mandatario local de estar supuestamente vinculado con redes delictivas que, sostiene, buscan reposicionarse en el área.

Junto a estos señalamientos, la legisladora destacó que los financiadores detrás del alcalde estarían asociados a la reciente ola de inseguridad que afecta a Santa Marta, elaborando una estrategia para instaurar “caos y miedo” en beneficio propio.

Ingrid Juvinao será investigada por
Ingrid Juvinao será investigada por calumnia - crédito montaje (Cámara de Representantes y red social Facebook)

Esta confrontación pública surge en medio de la disputa electoral del municipio, que se ha visto marcada por la inhabilitación de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo, quien aspiraba a la alcaldía de la ciudad. La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto desfavorable que respaldó la exclusión de su candidatura, hecho que fue reportado por la revista Semana.

Aguirre Juvinao, en sus declaraciones, consideró que la anulación de la inscripción de Patricia Caicedo representa un revés para el partido Fuerza Ciudadana, afectando a su base electoral y alterando el panorama político local.

Temas Relacionados

Denuncia penal alcalde Santa MartaAlcalde Santa MartaCarlos Pinedo CuelloInjuria y calumniaCarlos CaicedoRafael MartínezExgobernadores MagdalenaDenuncia FiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Este 20 y 21 de noviembre, en Maloka, la ciudadanía podrá asistir a una experiencia multisensorial y académica, de forma gratuita, para conocer cómo avanza el proceso de reincorporación en Colombia

A nueve años del Acuerdo

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump debe indemnizarlo junto a su familia: “Mostraré con mis abogados”

El presidente aseguró que la familia del congresista Bernie Moreno, cercano al mandatario de Estados Unidos, estaría involucrada en presuntas irregularidades

Gustavo Petro aseguró que Donald

Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia tras su salida de la Fuerza de las Regiones: sorprendió con firmas radicadas

El exgobernador de Sucre, que dejó abierta la hipótesis de haber sido retirado de la coalición de exmandatarios regionales, se presentó en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá y entregó las rúbricas, que serán sometidas a revisión del órgano electoral

Héctor Olimpo Espinosa inscribió su

Comisión de Acusación inspeccionará el despacho de la fiscal Lucy Laborde para recavar información en el caso de la campaña de Petro

La diligencia busca recopilar información para el expediente que revisa posibles irregularidades financiera de la campaña presidencial de 2022

Comisión de Acusación inspeccionará el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se refirió a lo que sabe del crimen de Carlos Pizarro: exigió que la Corte Suprema dé el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

Soldado arriesgó su vida para derrumbar un dron con explosivos durante ataque de las disidencias de Iván Mordisco a la Policía en Cauca

En Cali asesinaron a empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Juan Gabriel en

Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

Los hijos de Jessi Uribe le dieron conmovedora sorpresa a Paola Jara a solo días de la llegada de la bebé Emilia: “Te esperamos”

Heredero recordó su pasado como conductor de bus antes del éxito en la música: “Llegaba a las 4 de la mañana”

Pipe Bueno anunció festival de música junto a Marbelle, Nico Hernández y el Cholo Valderrama

Deportes

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima,

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

Junior vs. Medellín: hora y dónde ver el partido por el cuadrangular A de la Liga Betplay

Estos podrían ser los poderosos rivales que tendría que enfrentar Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El “Bolillo” Gómez lanzó curiosa declaración al cierre de las Eliminatorias con El Salvador: “Si me da un infarto, que me dé”

Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo