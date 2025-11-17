Ofrecen millonaria recompensa por autores de atentado contra RCN en Cali: anunciaron acompañamiento a medios de comunicación

Secretario de Seguridad anunció acompañamiento a medios de comunicación- crédito @SeguridadCali/X

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, emitió un contundente pronunciamiento luego del atentado con explosivos contra las instalaciones de RCN en la ciudad.

En una salida a medios, García aseguró que las investigaciones ya están en marcha: “avanzan los procesos de investigación de la policía judicial y de la Fiscalía” y, además, informó que el bloque de búsqueda también participará en la averiguación.

Según dijo el funcionario, el acompañamiento institucional a todos los medios de comunicación es prioritario en este momento de crisis, pues “rechazamos de manera contundente cualquier tipo de afectación directa o indirecta a los medios de comunicación. Son fundamentales para la democracia”.

Para incentivar la colaboración ciudadana, el secretario anunció que la Alcaldía de Cali ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos por cualquier información que conduzca a los responsables del atentado, registrado en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos.

Este monto también aplica para datos que permitan capturar “cabecillas de grupos armados organizados en la ciudad”, según García. Con esta medida, las autoridades esperan involucrar a la comunidad y generar pistas que den con los autores materiales o intelectuales del hecho, en un momento en el que la seguridad local está bajo fuerte tensión.

La explosión se registró cerca de las instalaciones de RCN en Cali- crédito @oscarvillani/X

García también resaltó que desde la administración distrital se han reforzado varias capacidades institucionales para afrontar la crisis. El funcionario mencionó la coordinación estrecha con la Secretaría de Movilidad, la Dirección de Tránsito y el Gaula, con controles conjuntos que, según él, “se han fortalecido” tras el ataque.

Además, García recordó que su equipo mantiene un ejercicio permanente de investigación judicial, lo que demuestra que no solo se quiere esclarecer lo sucedido, sino también prevenir que se repita.

Otro punto central en las declaraciones del funcionario es el vínculo que podría tener el atentado con grupos criminales armados.

García mencionó la muerte reciente de alias Veneno, cabecilla de la estructura criminal Jaime Martínez, y sugirió que el atentado podría ser una represalia: “tenemos un resultado contundente contra la Jaime Martínez cuando se dio de baja alias Veneno … por eso también ese tipo de afectaciones la rechazamos, pero avanzamos con las investigaciones para capturar a todos los responsables”.

Con este mensaje, el secretario dejó claro que las autoridades no descartan que haya una conexión entre las operaciones militares recientes y el acto terrorista contra RCN, y subrayó que la ofensiva contra los grupos ilegales continuará sin pausa.

Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, envió mensaje a los medios de comunicación- crédito Ministerio de Defensa

Es importante mencionar que Infobae Colombia pudo conocer que no se reportaron personas heridas como consecuencia del ataque. Sin embargo, se registraron daños materiales como el rompimiento de ventanas en el entorno, aunque no se han detallado las cifras ni el alcance exacto de las afectaciones.

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para asegurar el área y adelantar las investigaciones correspondientes.

Y es que este tipo de casos hacen parte de una seguidilla de actos criminales que se han registrado con explosivos en Cali desde hace varios meses.

La explosión se registró en pleno casco urbano de la capital vallecaucana- crédito X

Cali ha registrado múltiples explosiones en los últimos meses

Por ejemplo, el 10 de junio de 2025, se registraron tres atentados casi simultáneos contra puestos policiales en los barrios Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán. Según la alcaldía, el balance inicial fue de una persona muerta y al menos nueve heridos.

Las autoridades establecieron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta entre seguridad, salud y emergencias.

Ya en julio, la inseguridad escaló con otro episodio violento: en la madrugada del 30 de julio de 2025, dos artefactos explotaron en el sur de la ciudad derribando dos cámaras de fotodetección ubicadas en puntos clave de movilidad.

Según reportes, las detonaciones se sintieron en barrios como El Caney, El Limonar y Valle del Lili, generando pánico entre los vecinos.

No obstante, el suceso más grave ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando dos potentes explosiones se registraron en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, al norte de Cali. El ataque dejó al menos seis muertos y alrededor de 50 heridos, según los reportes oficiales.