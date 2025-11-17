Hermano de alias Chiquito Malo, líder del clan del Golfo, fue asesinado en Antioquia: esto se sabe

La Policía de Turbo confirma que el cadáver de El Negro presentaba heridas de arma de fuego, descartando un accidente de tránsito - crédito Europa Press/Redes sociales

El hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Elías Ávila Hernández, conocido como “El Negro” y hermano de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, actual líder del clan del Golfo, ha generado conmoción en el municipio de Turbo, Antioquia.

Su cuerpo fue encontrado hacia las 5:00 a. m. del lunes 17 de noviembre por las autoridades, que informaron que presentaba heridas de arma de fuego, según el reporte preliminar de la Policía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los instantes previos, Ávila Hernández había sido trasladado supuestamente como víctima de un accidente de tránsito desde el sector rural de San Jorge hasta el hospital Fundadores de Apartadó. Sin embargo, en ese centro médico no fue ingresado.

El personal indicó a la persona que lo transportaba que llevara el cuerpo directamente a la morgue, pues Medicina Legal no estaba disponible por mantenimiento.

Las autoridades investigan el homicidio de Luis Elías Ávila Hernández, familiar directo del jefe del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Posteriormente, el cadáver ingresó por urgencias al hospital Francisco Valderrama de Turbo, donde los médicos solo pudieron constatar la ausencia de signos vitales y corroboraron que las lesiones correspondían a impactos de bala, desmintiendo la teoría inicial de un accidente.

La Policía señaló que Ávila Hernández, familiar directo del máximo cabecilla del clan del Golfo, tenía únicamente un antecedente registrado como víctima de lesiones culposas en el Sistema Penal Oral Acusatorio desde 2014.

Su hermano, alias Chiquito Malo, las autoridades mantienen vigente una orden de captura en Colombia y Estados Unidos ha solicitado su extradición por cargos vinculados al tráfico de drogas.

Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, es señalado como sucesor de Otoniel en la jefatura del Clan del Golfo - crédito Redes sociales

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

El avance en la lucha contra el Clan del Golfo cobró notoriedad tras la detención de uno de los principales hombres de confianza del máximo líder de la organización.

Alias Canoso, identificado por las autoridades como el jefe de la subestructura Zuley Guerra, habría coordinado operaciones de narcotráfico y ordenado acciones violentas en al menos dos departamentos del país.

Durante una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el municipio de Turbo, Antioquia, los investigadores irrumpieron en un escondite donde permanecía el capturado.

Según la Policía Nacional, el rol de alias Canoso abarcó la coordinación de laboratorios de cocaína bajo las indicaciones de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien lidera la estructura criminal.

Así fue el momento de la captura de alias Canoso en Turbo, Antioquia - crédito @DirectorPolicía/X

Los responsables del golpe, el brigadier general William Oswaldo Rincón, director de la Policía, y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, comunicaron los resultados a través de sus canales oficiales en la red social X. Ambos calificaron la captura como un avance relevante en la ofensiva estatal.

“La captura de alias Canoso, cabecilla de la subestructura Zuley Guerra del Clan del Golfo, demuestra que ningún criminal está por encima de la ley. Era hombre de confianza de alias Chiquito Malo y responsable de coordinar laboratorios de cocaína y ordenar el paro armado en Antioquia y Córdoba en 2022”, destacó William Oswaldo Rincón.

Los informes oficiales relacionan a Canoso con la organización y ejecución del paro armado que del cinco al diez de mayo de dos mil veintidós generó una serie de ataques dirigidos contra uniformados de la Policía y el Ejército. Esta ofensiva, indicaron las autoridades, se realizó como represalia por la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien lideró previamente el Clan del Golfo.

Sobre el capturado recaen procesos judiciales por delitos como homicidio, extorsión, terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir agravado. El operativo que permitió la detención de uno de los principales operadores logísticos y de seguridad de la organización consolida, de acuerdo con la Policía Nacional, una “acción determinante” sobre la estructura delictiva en las regiones de Antioquia y Córdoba.