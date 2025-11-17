Colombia

Bogotá definió el calendario escolar 2026 para los colegios oficiales: las clases iniciarán el 26 de enero

La Secretaría de Educación publicó el cronograma oficial que detalla periodos de clases, vacaciones y jornadas de desarrollo institucional

Guardar
La Secretaría de Educación de
La Secretaría de Educación de Bogotá establece el calendario académico 2026 para colegios oficiales de preescolar, básica y media - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá expidió la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, en la que se define el calendario académico para el año escolar 2026 aplicable a las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de la ciudad.

La normativa, dirigida a garantizar la organización adecuada del servicio educativo, establece con precisión las fechas de inicio y fin de clases, los periodos de descanso y las semanas dedicadas al desarrollo institucional de directivas y docentes. El calendario busca ofrecer claridad y anticipación a docentes, estudiantes y familias sobre los tiempos de planeación, progreso escolar y receso durante el próximo año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la resolución, las clases para los niños y niñas de los colegios oficiales de la ciudad comenzarán el 26 de enero de 2026. El calendario lectivo se extenderá hasta el 29 de noviembre de ese mismo año, lo que confirma cuarenta semanas de trabajo escolar presencial. Las autoridades educativas han distribuido este periodo en dos semestres:

  • El primero irá del 26 de enero al 21 de junio
  • El segundo se retomará el 6 de julio y finalizará el 29 de noviembre, garantizando así veinte semanas de actividades académicas por semestre.

Las clases en los colegios
Las clases en los colegios oficiales de Bogotá iniciarán el 26 de enero de 2026 y finalizarán el 29 de noviembre, con 40 semanas de trabajo escolar presencial - crédito Colprensa

Jornada de vacaciones

Los estudiantes disfrutarán de su receso a mitad de año entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026. A este periodo se suma la semana correspondiente a la celebración de la Semana Santa y la tradicional semana de receso en octubre. Es decir, que las vacaciones se distribuirán de la siguiente manera:

  • Del 13 al 25 de enero de 2026: dos semanas
  • Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026: una semana
  • Del 22 de junio al 6 de julio de 2026: dos semanas
  • Del 5 al 12 de octubre de 202: una semana
  • Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027: seis semanas

Por otra parte, antes de iniciar las clases el 26 de enero, las rectorías y direcciones rurales deberán comunicar oficialmente el calendario a estudiantes, familias y docentes, además de presentar los informes correspondientes sobre su planeación y cumplimiento ante el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Asociación de Padres de Familia.

El calendario académico 2026 divide
El calendario académico 2026 divide el año escolar en dos semestres, garantizando veinte semanas de actividades académicas por semestre - crédito Alcaldía de Bogotá

El funcionamiento académico se complementa con las cinco semanas de desarrollo institucional asignadas a los equipos directivos y docentes. Estas semanas tienen como propósito principal el fortalecimiento del proceso educativo a través de actividades de planeación, formulación, desarrollo, evaluación y ajustes del Proyecto Educativo Institucional, así como la elaboración y revisión del plan de estudios, investigación, actualización pedagógica y formación continua.

Las fechas definidas para estas tareas institucionales comienzan con dos semanas en enero, del 13 al 18 y del 19 al 25, y continúan con una semana en abril (del 30 de marzo al 5 de abril), otra en octubre (del 5 al 11) y una última semana en diciembre (del 30 de noviembre al 6 de diciembre).

Las vacaciones para directivas docentes y docentes del sector oficial suman siete semanas, repartidas entre dos descansos principales. La primera fase de dos semanas será del 22 de junio al 5 de julio y la segunda, de cinco semanas, abarcará del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

Las vacaciones para docentes y
Las vacaciones para docentes y directivos suman siete semanas, distribuidas en dos periodos principales durante el año escolar 2026 - crédito Ministerio de Educación

La Secretaría de Educación reiteró que las dos primeras semanas de desarrollo institucional estarán destinadas a coordinar y proyectar actividades de valoración de aprendizajes y a organizar acciones que favorezcan la atención integral a la primera infancia, el cierre de brechas, la convivencia escolar y la construcción de proyectos de vida en los colegios oficiales.

Estas labores se realizarán conforme a las orientaciones técnicas y pedagógicas del despacho, permitiendo así la adaptación de estrategias a las necesidades reales de la comunidad educativa.

Temas Relacionados

Calendario académico Secretaría de Educación de Bogotá Educación escolar Instituciones educativasVacaciones colegios 2026Colombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Cómo cambian los contratos y los salarios de los trabajadores con la Reforma Laboral: tiktoker hizo curiosa explicación

El ajuste progresivo en los pagos adicionales modificará la dinámica de ingresos para quienes laboran en jornadas especiales, puntualizó el creador de contenid

Cómo cambian los contratos y

Atentado contra oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca: Ejército y autoridades intervienen

Tras el atentado en zona rural de Arauquita, Cenit desplegó acciones preventivas y notificó a organismos de gestión del riesgo para contener posibles afectaciones en la región

Atentado contra oleoducto Caño Limón-Coveñas,

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

La emotiva actuación fue aplaudida tanto por el público presente como por seguidores en plataformas digitales

Juliana inspiró a miles de

Petro explicó como se pagarán los 17 aviones Gripen, para los que se destinaron $16,5 billones: sucesor del presidente podría estar preocupado

Con un mensaje en las redes sociales, el primer mandatario desglosó la manera en que se pagarán las aeronaves que buscarán reemplazar los Kfir y confirmó que dejó comprometidos recursos por los próximos siete años; en una inversión que, a su juicio, era necesaria para modernizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Aeroespacial

Petro explicó como se pagarán

Nueva explosión sacude Cali: esta vez el blanco fue el CAI de la Policía en el barrio Charco Azul

Un artefacto de baja potencia fue arrojado contra la estación policial del oriente de la ciudad, dejando un perro herido y reavivando la preocupación por la seguridad en la capital del Valle del Cauca

Nueva explosión sacude Cali: esta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Juliana inspiró a miles de

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

En vivo|Llega la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Lina Tejeiro dejó en visto a Bad Bunny: La actriz mostró los mensajes y reveló por qué no respondió

‘Reggaetón: una revolución latina’ tendrá su espacio en uno de los festivales más importantes de México en 2025: “Simplemente traté de entender un movimiento”

Deportes

Colombia vs. Australia: hora y

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025