Colombia

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

El famoso creador de contenido aseguró que nunca le pidió nada al exprecandidato para tener un beneficio propio

Yeferson Cossio no hizo ningún reclamo tras escuchar la negativa de Hernández de cumplir con su promesa

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio reveló cómo ha sido su relación con la política colombiana, espectro en el que ha estado involucrado en pocas ocasiones. De acuerdo con declaraciones que dio en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, aseguró que ha recibido múltiples propuestas para respaldar campañas políticas, debido al reconocimiento que tiene en las redes sociales.

Cossio explicó que, a pesar de las insistencias de distintos sectores, procuró mantenerse al margen de la política, argumentando que los errores de los políticos suelen recaer sobre los que los apoyan.

Sin embargo, en su momento hizo una excepción y aceptó una propuesta: la del exprecandidato presidencial Rodolfo Hernández –que falleció en 2024, poco después de ser condenado por corrupción–, que fue ampliamente difundida en 2022, año en el que se enfrentó al hoy presidente Gustavo Petro.

Yeferson Cossio aseguró que apoyó
a Rodolfo Hernández para que hiciera un hospital para animales

Según relató en el programa, nunca buscó beneficios propios ni privilegios, pero sí pidió algo a cambio por colaborar en la campaña de Hernández. “La vida ya me sonríe mucho. A mí me va muy bien. Yo tengo trato especial en todo lado, pues yo no necesito nada, pero yo sí quería cosas para los animales”, detalló el influenciador.

Atendiendo a su petición, el también exalcalde de Bucaramanga le ofreció la creación de un hospital gratuito para animales, lo que lo llevó a comprometerse plenamente con la campaña: “Me le fui de fondo con su campaña”, dijo Cossio.

No obstante, el creador de contenido confesó que ese compromiso que se pactó terminó en decepción. Pues, cuando el entonces candidato se perfilaba como favorito en las encuestas frente a Gustavo Petro, intentó concretar la promesa del hospital, pero la respuesta de Hernández fue evasiva.

Cossio aseguró que Rodolfo Hernández
no quiso cumplirle con la construcción de un hospital de animales

Según explicó, el político le argumentó que antes debía “quitarle la plata a las ratas”, para así poder avanzar en el planteamiento y ejecución del proyecto. Ante esta situación, Cossio expresó su frustración: “Y yo como: ‘Venga, yo a usted ya lo apoyé toda su campaña, ya acabándose, y usted me salió con esa, ¿en serio?’”, recordó haberle dicho a Hernández, y añadió que finalmente optó por alejarse de ese entorno político-electoral, sin reclamar nada más.

Yeferson Cossio reveló qué piensa de Gustavo Petro

Durante la entrevista, el reconocido influenciador también compartió su visión sobre el actual Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro. Su postura es, más bien, negativa. Aseguró que percibe al presidente como una persona impulsiva, y cuestionó la forma en que ha manejado asuntos internacionales.

Se refirió específicamente a un reciente episodio en el que Petro viajó a Estados Unidos y, desde Times Square (Nueva York), instó al Ejército norteamericano a desobedecer al presidente Donald Trump. “Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, dijo Petro en ese momento, con megáfono en mano.

El presidente Petro instó al Ejército de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump

El resultado de sus declaraciones fue inmediato: el Gobierno estadounidense revocó su visa. Sin embargo, el primer mandatario aseguró que la sanción no supone un problema para él y le restó importancia. Tiempo después, fue incluido en la Lista Clinton por presuntamente tomar medidas como jefe de Estado que han servido para el fortalecimiento del narcotráfico.

Cossio rechazó la conducta del jefe de Estado, enunciando las múltiples consecuencias que ha tenido el mandatario por sus acciones. “No creo que sea la forma correcta de hacer las cosas, porque mira que no llegan como: ‘Ay, a ti te quitamos la visa, te metemos a la lista Clinton’, y ya. No, todo el país chupa”, declaró el creador de contenido.

