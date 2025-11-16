Colombia

Robaron la casa de reconocido cantante de música vallenata en Barranquilla: las perdidas son millonarias

Los criminales hurtaron relojes, cadenas, aretes, pulseras de oro, y siete millones de pesos en efectivo, correspondientes al anticipo de un show que había recibido el artista anteriormente

Robaron la casa de un cantante en Barranquilla- crédito @stummooficial/ Instagram

El robo a la vivienda del cantante Alfonso Stummo, ubicada en el Barrio Tabor, al norte de Barranquilla, ha generado inquietud tanto por el valor de los objetos sustraídos como por la posibilidad de que existiera complicidad interna.

El hecho, que implicó la sustracción de relojes de lujo, joyas y una considerable suma de dinero en efectivo, se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en Colombia, incluso en zonas residenciales de alto perfil.

De acuerdo con la denuncia de Stummo, los ladrones ingresaron a su domicilio y destruyeron el dispositivo donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Luego, los criminales accedieron al walking clóset, de donde extrajeron dos relojes Rolex, varias cadenas, aretes y pulseras de oro. Además, los delincuentes se llevaron siete millones de pesos en efectivo, correspondientes al anticipo de un espectáculo que el artista había recibido el día anterior.

El valor total de lo robado supera los $100 millones de pesos, según la estimación de la víctima.

El cantante pidió medidas a la Alcaldía de Barranquilla- crédito Pixabay

El propio Stummo manifestó que, debido a la forma en que se desarrolló el robo, no descarta que alguien que prestaba servicios en su hogar haya podido facilitar información a los delincuentes.

No obstante, el artista subrayó que esta es solo una presunción personal y que la investigación se encuentra actualmente en manos de las autoridades competentes.

Y es que este caso se registra en un contexto donde la percepción de inseguridad en Barranquilla y en el país ha ido en aumento. La destrucción del sistema de videovigilancia y la sospecha de una posible colaboración interna reflejan la desconfianza que afecta a muchos ciudadanos, quienes observan cómo ni siquiera las figuras públicas logran escapar de la delincuencia.

El hurto se registró en uno de los sectores más exclusivos de Barranquilla- crédito Pinterest

No es la primera vez que roban la casa de un artista en Colombia

Frente a ello, es importante recordar que en noviembre de 2023, el cantante vallenato Silvestre Dangond fue víctima de un robo millonario en su residencia en Valledupar.

Según las autoridades, cuatro delincuentes ingresaron por la parte trasera, desactivaron alarmas, entraron con una llave maestra y se llevaron una fuerte suma de dinero en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor.

Dangond luego denunció públicamente lo ocurrido y expresó que sospechaba que los ladrones conocían su casa o tenían acceso privilegiado.

Otro caso reciente es el de Gigi Posada, un cantante y productor que reportó un hurto en su vivienda de La Calera, Cundinamarca.

Los ladrones se llevaron sus equipos de grabación: guitarra, consola, micrófonos, cámaras, pedaleras e incluso cables, por un valor aproximado de 32 millones de pesos.

Además, Posada denunció en redes sociales el impacto emocional que el robo ha tenido, diciendo que incluso “me robaron hasta el gato”.

Más recientemente, el cantautor Lucas Arnau sufrió un robo donde los delincuentes ingresaron armados a su casa en Rionegro.

En el asalto, los trabajadores de la vivienda fueron intimidados, lo que generó una situación de riesgo. Arnau comentó que los ladrones incluso intentaron fugarse por un bosque colindante.

La casa de Silvestre Dangfond fue hurtada en 2023 - crédito silvestredangond / Instagram - captura de video SucesosValledu1 / X

Inseguridad, un dolor de cabeza para los barranquilleros

En 2025, Barranquilla ha visto varios casos de robos que han evidenciado tanto avances en seguridad como dinámicas preocupantes de criminalidad. En el primer semestre, la Policía Metropolitana reportó más de 4.000 capturas, y destacó una disminución significativa en ciertos delitos: el hurto a locales comerciales bajó un 49%, mientras que el robo de motocicletas cayó un 19%.

Además, durante la Semana Santa la policía registró una reducción del 89% en hurtos a personas y del 94% en robos de motocicletas en comparación con 2024.

