Falla masiva de semáforos complica el tráfico en Bogotá

Varias intersecciones de la capital colombiana presentaron señales intermitentes o apagadas, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de tránsito para evitar mayores afectaciones en la movilidad urbana

Una falla masiva en la red semafórica de Bogotá afecta la movilidad y genera congestión en varias intersecciones clave de la ciudad - crédito @BogotaTransito/X

Una falla masiva en la red semafórica de Bogotá generó complicaciones en la movilidad durante la tarde del domingo 16 de noviembre, cuando numerosas intersecciones quedaron sin funcionamiento o con señales intermitentes.

La situación fue informada a través de la cuenta oficial de X de Tránsito Bogotá, donde se indicó que el equipo encargado de la semaforización ya se encontraba implementando medidas para solucionar el problema y restablecer el servicio.

Según el reporte de Tránsito Bogotá en X, “se presenta una falla masiva en la red semafórica de la ciudad, varias intersecciones semafóricas se encuentran apagadas y/o intermitentes. El grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer el servicio”.

La afectación de los semáforos en distintos puntos de la capital colombiana obligó a los equipos técnicos a desplegarse rápidamente para atender la emergencia y minimizar el impacto en el flujo vehicular. La comunicación oficial no detalló la causa específica de la falla ni ubicaciones exactas, pero sí enfatizó la prioridad de las acciones correctivas en curso.

El equipo de semaforización de Tránsito Bogotá implementa acciones correctivas para restablecer el servicio tras la interrupción del sistema - crédito @BogotaTransito / X

Noticia en desarrollo...

