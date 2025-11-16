Colombia

Exsenador Julio Manzur Abdala declaró ante la JEP por caso de parapolítica en la región de Urabá

La diligencia estuvo orientada a ampliar la información sobre presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, así como sobre hechos y dinámicas que habrían influido en la vida política y administrativa de varios municipios

La Sala de Reconocimiento busca
La Sala de Reconocimiento busca que el exsenador aporte verdad que supere lo investigado por la Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al exsenador Julio Alberto Manzur Abdala a una diligencia de versión voluntaria en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá.

La comparecencia, que se realizó el viernes 14 de noviembre, buscó obtener información que amplíe el conocimiento judicial existente sobre hechos relacionados con el conflicto armado en Córdoba, Antioquia y Chocó.

La Sala de Reconocimiento de Verdad indicó que la citación se fundamenta en el proceso adelantado previamente por la Corte Suprema de Justicia contra Manzur Abdala por concierto para delinquir agravado, derivado de presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “El aporte a la verdad que se espera de Manzur Abdala debe superar el umbral de conocimiento al que llegó la Corte Suprema de Justicia y la justicia ordinaria en sus investigaciones”, señaló la JEP al convocar la diligencia.

La diligencia, que fue presidida por la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del Caso 04, cuyo mandato se centra en los hechos más graves del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016 en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba. En este contexto, la Sala escuchó la versión del exsenador sobre hechos que, según la JEP, son de su conocimiento en virtud de su trayectoria política y del proceso judicial que dio lugar a su sometimiento.

Las declaraciones del exsenador cobran importancia pues la información recabada estuvo relacionada con las dinámicas criminales que se presentaron en Córdoba y Urabá, incluidos los presuntos acuerdos con estructuras paramilitares que habrían influido en decisiones administrativas y procesos electorales. Según la JEP, esos vínculos habrían permitido un control burocrático por parte de las AUC en la región.

En desarrollo...

