Estación de Policía en Norte de Santander fue hostigada: así fue el ataque

Hostigan subestación de Policía en El Carmen, Norte de Santander - crédito @FabianSilva26/X

En la madrugada del domingo 16 de noviembre en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander, se reportó hostigamiento contra la subestación de policía de esa localidad.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados impactaron paredes y parte de la infraestructura.

Noticia en desarrollo...