Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Los hijos de la barranquillera harán parte de Zootopia 2

Aunque ha vivido en el exterior, cada vez que puede, Shakira destaca lo importante que es Colombia para ella, lo que incluye las tradiciones y comida típica del país cafetero.

Esto no fue la excepción en la premier de Zootopia 2, en la que le preguntaron a la barranquillera por la comida colombiana que le daría a probar al resto del elenco de la película.

Sin dudarlo, Shakira respondió: “sancocho y jugo de corozo”, acto seguido, la periodista quiso probar el conocimiento de los hijos de la artista, Sasha y Milan, que, es sabido, no han vivido en Colombia.

La comida colombiana favorita de los hijos de Shakira

La colombiana ha estado acompañada
La colombiana ha estado acompañada de sus hijos en los eventos a los que ha asistido en las últimas semanas

El primero en responder fue Sasha, que indicó que le gustan los dedos de queso y al igual que su madre, se decanta por el jugo de corozo, una fruta tropical que proviene de una especie de palma espinosa que es común del Caribe colombiano.

Por su parte, Milan indicó que le gusta el sancocho, mientras que con la bebida sorprendió a los presentes indicando una marca de gaseosa que se hace específicamente en la ciudad de Cartagena de Indias.

Se trata de la Kola Román, que fue creada en 1865 por Carlos Román; sin embargo, el producto que es comercializado en la actualidad es una reinversión de Henrique Pío Román

En los comentarios de la publicación, los internautas destacaron la propiedad con la que los hijos de Shakira mencionaron productos colombianos, reconociéndolos como verdaderos “costeños”.

“Kola Román… más costeño pa dónde“, ”Esos pelaos salieron más costeños que la mamá, bien ahí“ o ”Yo creo que ella les enseño desde que estaban pequeños para que no olviden que también son colombianos”, se lee en los comentarios.

Milan Piqué indicó que esta
Milan Piqué indicó que esta es su gaseosa favorita de Colombia

Sasha y Milan se han convertido en la compañía fija de la barranquillera

Antes de la premier de Zootopia, la colombiana ya había asistido a un evento público, más específicamente la entrega de los Latin Grammy, en la que le dedicó parte de su discurso a sus hijos tras recibir un galardón.

“Quiero compartir este premio con mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí conmigo. Estoy muy orgullosa de ustedes, de sus corazones bondadosos”. Los niños respondieron con abrazos y besos, un gesto que emocionó al público y reafirmó la estrecha relación entre ellos.

Ese vínculo volvió a hacerse visible ahora, esta vez en el marco del proyecto cinematográfico en el que participan por primera vez junto a su madre. En las fotografías oficiales, los pequeños aparecen junto a Shakira y posando con una sonrisa, luciendo trajes morados que combinaban con el elegante vestido de manga larga y cuello alto que ella escogió para la ocasión.

La expectativa alrededor de esta aparición crece a medida que se acerca el estreno de Zootopia 2, programado para el 26 de noviembre, una entrega que no solo regresa a la vibrante ciudad de animales, sino que marca el debut cinematográfico de Milan y Sasha, acompañando a una de las artistas más queridas del mundo.

¿De qué tratará Zootopia 2?

Shakira volverá a participar en
Shakira volverá a participar en el proyecto de Disney

Disney anunció Zootopia 2, la secuela de la exitosa película animada estrenada en 2016. La historia continúa en la ciudad que recibe el mismo nombre de la animación, donde animales de todas las especies conviven en una metrópolis moderna.

Los protagonistas, la coneja policía Judy Hopps y el zorro astuto Nick Wilde, afrontan un nuevo caso que desafía la armonía social de la ciudad. La cinta explora temas de tolerancia, diversidad y justicia, presentando conflictos inéditos y nuevos personajes. Aunque aún no hay detalles oficiales sobre la trama específica, se espera que mantenga el tono de comedia y aventura del proyecto original.

